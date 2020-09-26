帶小比為愛而行 環島第11天

2020-07-27

終於來到環島旅行的第11天，其實要寫遊記也是蠻難的一件事情。

有時候，我還蠻佩服自己的記憶力太驚人，很多小事都記的一清二楚，只不過考試我怎麼都記不住餒（抓頭

廢話不多說，在西螺民宿起床後，大家梳洗完畢，便準備出發。

因為這一天的行程要回家吃飯，所以從西螺陪騎的朋友，我們到民雄星巴克解散，在這裡很謝謝好姐妹廖佩玲帶她的姪子和她的好朋友，今天一起陪我騎一段，她也想給她姪子畢業的難忘回憶。

清晨的陽光很刺眼，但空氣很好，我們便一路從西螺騎往莿桐鄉方向前進，這時候愛無礙協會陳明瑟大哥也帶著他們協會身障的朋友，一起前來陪騎。他們的殘而不廢的精神真的讓我佩服，我們就一路騎到斗南，因為腳踏車的輪胎又沒氣了，所以當下我就決定找當地的腳踏車店把輪胎給修好。

大夥兒到達斗南的腳踏車店，便在那裡稍作休息，這時候佩玲因為要送貨便先行離開，留下姪子一同陪我們騎車到民雄。

這時候車子的輪胎也修好了，跟老闆道謝之後，我們便繼續前往嘉義。

早上九點多，因為太陽太大，這時候因為怕小比被太陽曬，他又去車上吹冷氣了，剩下媽媽曬太陽😑

我們一路騎到民雄星巴克，大家在那裡拍完照後解散，我們就回到嘉義家吃飯，媽媽煮了一堆菜，這些菜都讓我好想念，吃飯的時候媽媽就一直唸，曬那麼黑，像瑪莉亞一樣，這樣子沒有人會要你啦。

媽，你竟然嫌棄你女兒，我好傷心啊😭😭

吃完飯後，休息一下我們就繼續出發，前往水上北迴歸線小七前集合。

到達那之後，張志成大哥和Zepro的總經理早在那裡等侯多時，真的很謝謝他們特地前來為我們加油打氣，並送上麵包和芒果讓大家吃，真的很感謝您們。

集合完畢後，我們就繼續前往新營，這時候，沿路有好幾個好心的路人，為我們送上冰涼的礦泉水、櫻桃、餅乾等等東西來給我們吃，真的很感恩您們，特地送這些東西過來。

台灣真的是人情味濃厚的地方啊！真的讓我好感動。

接著到了後壁車站，葉泓晉和白河鷹揚大哥，及好友陳志宸早就在那裡等候多時，而泓晉也帶來後壁有名的紅豆餅讓大家吃，在這裡也很謝謝他和林大哥特地請假來陪跑。對了，還有謝謝江政翰，他也從水上跟我們陪騎到新營。

在快到後壁的時候，忽然間我在路邊看到一個人好眼熟，便大聲叫他的名字，他嚇了好大一跳，這個人是好友政宏的弟弟施政志，真的好巧哦🤣🤣在這裡也謝謝他為我們加油打氣啊！

接著從後壁出發，因為泓晉和林大哥陪跑的關係，所以我也就沒有開電的一路騎到晚上住宿的地方。

因為和他們相熟，加上路上的車並不多，所以我們就開始玩起來，沿路一直總一總二的叫，叫他們跑起來，大家也玩的好不開心，到了陸橋前我們也遇到了徒步環島的二個人，給了他們一些吃的喝的拍照留念之後，我們便前往今天的目的地，結束了今天的行程。在這裡也謝謝林大哥和泓晉幫我推車，來陪跑還要幫忙推車，好可憐啊🤣

晚上志宸便招待大家去吃飯，他可能是怕我們吃不飽，點了一堆炒飯，大家吃的好撐啊😅志宸還特地為我們在地方新聞報導我們環島的新聞，在這裡也謝謝他晚上還帶大家去吃好吃的炒飯。

接著回到住宿的地方，泓晉還特地介紹他的朋友王小晴和文馨前來幫我按摩，我們雖然是第一次見面，但也一見如故，聊的好開心。

不知道是不是因為太累，我就莫名其妙陣亡了，然後起床時，她們已經按完了，好可惜啊！都沒有聊到天餒，有機會我再去找妳們聊天哦，在這裡也很謝謝你們特地從六甲騎車前來幫我按摩，在這裡很謝謝您們。

謝謝阿良、雅惠姐、謙謙，連日的隨行並當我的管家。

謝謝成哥、泓晉、林大哥、江政翰前來陪騎陪跑。

謝謝佩玲及陳大哥帶人來跟我們陪騎。

謝謝好心的路人，為我們送上食物和水。

謝謝Tvbs一步一腳印的報導。