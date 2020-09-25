礁溪溫泉馬12.5開跑 11家住宿推跑者獨家優惠

宜蘭縣礁溪鄉公所主辦的「2020 礁溪溫泉馬拉松」將在12月5日開跑，今年有11家在地住宿業者熱情響應，提供早餐餐盒、延遲退房、接駁車專送服務，還有贈送兌換券，部分優惠限量，跑者要把握機會。

礁溪擁有全國唯一平地溫泉與自然風光，礁溪公所結合在地產業今年舉辦第 9 屆馬拉松，路線行經五峰旗、龍潭湖、淡江大學蘭陽校區、湯圍溝溫泉公園、柴圍佃圳水門公園等知名景點。

為鼓勵跑友在當地旅遊，今年有多家知名旅宿業者祭出優惠方案，抱括山形閣、中冠礁溪大飯店、天隆大飯店、兆品酒店、長榮鳳凰酒店、品文旅礁溪、雪山溫泉會館、捷絲旅宜蘭礁溪館、湯城日式溫泉會館、礁溪晶泉丰旅，礁溪麒麟等都加入。

住宿業者體貼跑者旅客，考量到參賽者通常是一大早出門參賽，錯過飯店的早餐服務時間，多家飯店都提供早餐餐盒，只要事先預定，上午 4 點就可在櫃檯領取帶出門，業者也延長退房時間到中午 12 點，讓跑者完賽後還可以回到飯店盥洗休息，用最大誠意迎接各地來的跑者。

礁溪馬還有一大亮點，跑者完賽後可搭乘溫泉接駁專車，享受泡湯掃除一身疲憊，賽事當日也有觀光專車，可遊覽龍潭湖畔悠活園區與附近觀光工廠，主辦單位也推出「來去礁溪玩定向」活動，活動比以往更豐富。

飯店 名稱 訂房 專線 優惠方案 直達會場接駁車 提前供應早餐or餐盒 延遲退房 山形閣 03-9872323 【優惠內容】優惠期間：2020年12月4日~2020年12月5日優惠內容：標準房NT$16,000與景觀雙床房NT$20,000之定價打八折，房價內含精緻早餐，加贈山友拉麵兌換卷 2 張(每張可兌換拉麵乙碗，除豚骨無敵拉麵、海鮮綜合拉麵、豬排丼外，其他口味拉麵任選)，假日不加價。【注意事項】憑參賽號碼牌或缴費證明。【跑者專屬服務】可提前供應早餐餐盒，入住時請事先告知飯店。 V 中冠礁溪大飯店 03-9882011 【優惠內容】優惠期間：109/12/4(五)至109/12/6(日)止平日住宿優惠:雙人房3400元(含10%) / 四人房4800元(含10%)假日住宿優惠:雙人房5200元(含10%) / 四人房6800元(含10%)【注意事項】1. 憑活動選手號碼布或報名活動證明方可享有此優惠，每位選手限定兩間，住宿依房型提供早餐及SPA設施免費入園。如未出示相關證明入住當日需補足現場差額；路跑賽事當日退房後免費享有完賽後憑證件入園星河傳說水世界一次。2. 早餐如需更改為西式精緻餐盒，請於訂房時請事先告知以利事先準備作業。【跑者專屬服務】供應早餐外帶餐盒，請於訂房時事先告知。 V 天隆大飯店 03-9882126 【優惠內容】1. 平日：溫馨雙人(一大床)NT$1,999、精緻雙人(二小床)NT$1,999、和風家庭(二大床)NT$3,0992. 假日：溫馨雙人(一大床)NT$3,200、精緻雙人(二小床)NT$3,600、和風家庭(二大床)NT$4,800商品原價：溫馨雙人(一大床)NT$3,600元、精緻雙人(二小床)NT$4,200元、和風家庭(二大床)NT$5,800元優惠期間：12/5-12/6【注意事項】1. 此優惠方案不得與其他優惠方案合併使用，須事先來電訂房。2. 對象：馬拉松參賽者，現場出示選手證。 兆品酒店礁溪 03-9882828 【優惠內容】優惠期間：限12/4(五)入住優惠內容：憑跑者號碼布旗，預訂官網公告之任一住房專案入住(其他通路訂房不適用)，出示布旗每房可折$500。【注意事項】每房限優惠乙次，每面布旗限優惠乙間客房；無提供late check out服務。【跑者專屬服務】辦理入住時將詢問是否需要早餐餐盒，飯店將另行準備，4:00am可於櫃檯領取。 V 長榮鳳凰酒店（礁溪） 03-9100688 【優惠內容】12/4入住高級洋式客房一泊一食$7500(餐食可任選早餐或午餐)12/5入住高級洋式客房一泊二食$11500(含當日晚餐及隔日早餐)12/4-12/6入住高級洋式客房二泊三食$18700(含2日早餐及1次晚餐)【注意事項】1.此專案須提供選手號碼布或相關證明，每房至少一位是跑者。2.限量供應，售完為止。【跑者專屬服務】提供直達會場接駁車、供應早餐外帶餐盒、免費延遲退房至12:00 V V V 品文旅礁溪 03-9889090 【優惠內容】優惠期間：限12/4(五)入住優惠內容：憑跑者號碼布旗，預訂官網任一專案入住，出示布旗每房可折$300。【注意事項】每房限優惠乙次，每面布旗限優惠乙間客房；無提供late check out；此優惠限官網公告之住房專案適用。【跑者專屬服務】辦理入住時將詢問是否需要早餐餐盒，飯店將另行準備，4:00am可於櫃檯領取。 V 雪山溫泉會館 03-9882011 【優惠內容】優惠期間：109/12/4(五)至109/12/6(日)止平日住宿優惠:雙人房3400元(含10%) / 四人房4800元(含10%)假日住宿優惠:雙人房5200元(含10%) / 四人房6800元(含10%)【注意事項】1. 憑活動選手號碼布或報名活動證明方可享有此優惠，每位選手限定兩間，住宿依房型提供早餐及SPA設施免費入園。如未出示相關證明入住當日需補足現場差額；路跑賽事當日退房後免費享有完賽後憑證件入園星河傳說水世界一次。2. 早餐如需更改為西式精緻餐盒，請於訂房時請事先告知以利事先準備作業。【跑者專屬服務】供應早餐外帶餐盒，請於訂房時事先告知。 V 捷絲旅宜蘭礁溪館 03-9102000 【優惠內容】A. 優惠內容：(沛)日式客房一大床優惠期間：2020/12/04-12/05 (僅提供一天)商品原價：NT$ 7,700net商品優惠價: NT$ 3,500net 含1-2份早餐B. 優惠內容：(涓)洋式客房二單床優惠期間：2020/12/04-12/05(僅提供一天)商品原價：NT$ 8,800net商品優惠價: NT$ 3,600net 含1-2份早餐【注意事項】可透過官網或致電訂房組訂房,跑者入住時需持持選手號碼牌或繳費證明。【跑者專屬優惠】清晨4:00開始供應外帶餐盒，依房型人數提供。免費延遲退房至12:00。 V V 湯城日式溫泉會館 03-9873885 【優惠內容】12月1日~12月31日住宿六折、二人房特惠1788元【跑者專屬服務】免費延遲退房至12:00 V 礁溪晶泉丰旅 02-7735500503-9100000 【優惠內容】A. 優惠內容：雅緻客房一大床/ 兩張單人床優惠期間：2020/12/04-12/05 (僅提供一天)商品原價：NT$ 11,000net商品優惠價: NT$ 6,000net 含1-2份早餐B. 優惠內容：泉思套房一大床/兩中床優惠期間：2020/12/04-12/05(僅提供一天)商品原價：NT$ 13,200net商品優惠價: NT$ 7,000net 含1-2份早餐【注意事項】可透過官網或致電訂房組訂房，跑者入住時需持持選手號碼牌或繳費證明。【跑者專屬優惠】清晨4:00開始供應外帶餐盒，依房型人數提供。免費延遲退房至12:00。 V V 礁溪麒麟 03-9888670 【優惠內容】12/4 住宿優惠雅緻客房住宿一位 $2800雅緻客房住宿兩位 $3000家庭客房住宿三位 $3800家庭客房住宿四位 $4000以上包含跑者專屬活力餐盒12/5 續住專屬優惠雅緻客房住宿一位 $3600雅緻客房住宿兩位 $3900家庭客房住宿三位 $4600家庭客房住宿四位 $5100以上包含隔日精緻自助式早餐【注意事項】此專案需提供選手號碼布或相關報名憑證【跑者專屬服務】供應早餐外帶餐盒，12/5早上於大廳櫃台領取。 V

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