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跑步知識／跑步不要聽-魁哥象總 最受跑團歡迎的線上廣播
甚麼？跑步不要聽？那不速太無聊了？
oh, 是不要聽其它的，聽魁哥的就好了。
播出後大受好評，團內跑友每周三一早引領期盼的就是魁哥象總的節目。
觀注體育賽事的朋友對魁哥一定不陌生，磁性的聲音搭配著刺激的賽事，是聽覺與視覺的享受。
象總在路跑界的地位無上崇高。兩大男神合體，在加上節目精心安排的彩蛋。讓不管男女跑友在一早的時刻就融化了心。
輕鬆話題加上實用的內容，詼諧的點綴讓妳在任何時候都適合寧聽。
幸運的是周五晚的台大體育場都能遇到這兩位男神。
榮幸的與之合照。
之前只能在體育賽事節目撥報看到本人，其實魁哥相當活潑。
童心大發的魁哥。
剛好EP3 提到的永慶杯。
帥氣的魁哥。
極速象總。
提到的康手哥。
(本團著名寫手)
周日下半年路跑開學日。永慶杯。
大家搶著跟魁哥象總合照。
魁哥象總人氣破表。
記得以前周三期待壹週刊出刊，現在期待的是。。。
Apple Podcasts
https://podcasts.apple.com/podcast/id1530709615
Sportify
https://open.spotify.com/show/3N0vzJxAAiKVlWaL9TqsuZ
妳還等待甚麼，立馬聽聽看ㄡ。
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