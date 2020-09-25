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變種怪物？下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全傻了

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

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跑步知識／跑步不要聽-魁哥象總 最受跑團歡迎的線上廣播

運動筆記 / ChenLe Wang

甚麼？跑步不要聽？那不速太無聊了？

oh, 是不要聽其它的，聽魁哥的就好了。

播出後大受好評，團內跑友每周三一早引領期盼的就是魁哥象總的節目。

觀注體育賽事的朋友對魁哥一定不陌生，磁性的聲音搭配著刺激的賽事，是聽覺與視覺的享受。

象總在路跑界的地位無上崇高。兩大男神合體，在加上節目精心安排的彩蛋。讓不管男女跑友在一早的時刻就融化了心。

輕鬆話題加上實用的內容，詼諧的點綴讓妳在任何時候都適合寧聽。

幸運的是周五晚的台大體育場都能遇到這兩位男神。

榮幸的與之合照。

之前只能在體育賽事節目撥報看到本人，其實魁哥相當活潑。

童心大發的魁哥。

剛好EP3 提到的永慶杯。

帥氣的魁哥。

極速象總。

提到的康手哥。

(本團著名寫手)

《跑步二三事》參加跑馬如何跟「抽筋」說拜拜

周日下半年路跑開學日。永慶杯。

入秋後第一場盛事  妹子陪跑團

大家搶著跟魁哥象總合照。

魁哥象總人氣破表。

記得以前周三期待壹週刊出刊，現在期待的是。。。

Apple Podcasts

https://podcasts.apple.com/podcast/id1530709615

Sportify

https://open.spotify.com/show/3N0vzJxAAiKVlWaL9TqsuZ

妳還等待甚麼，立馬聽聽看ㄡ。

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