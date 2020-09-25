訓練心得／南寮竹坑步道 Trail Run
台中大肚山的南寮竹坑步道
假日平日都有很多人去健行
步道一開始從柏油路往下前進
再走到石階步道往下
中間轉到山徑
再跑上山頂
山上的路線寬廣好跑
平時也會有越野單車來山徑騎車
沿著山徑跑下山可以看到高速公路
再接回主步道
下到步道底的廣場
再原路折返
回到步道另外之線
可以接到景觀台
景觀台視野很好
最後會到原來的步道口
路線有石階步道
也有陡峭山徑
風景視野也不錯
跑完也可以到附近東海夜市吃美食
非常棒的路線
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