訓練心得／南寮竹坑步道 Trail Run

第五場100公里的路跑賽事，也算第一次跑在越野林道上的超馬。原本今年沒有計畫這一場，雖然曾聽光哥說，看到神木三姐妹會有多震撼值得。 但就在小白、彬哥接連開了1、2槍，就報了吧（現在又開始在推坑南橫了

2020-09-24 10:21