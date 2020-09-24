用運動造就幸福 台達電子運動企業認證

體育署在 105 年起辦理「運動企業認證」，至今年已是第五年，目前共有 317 家企業獲得認證標章。

辦理認證主要是鼓勵企業運動，也將有鼓舞士氣、提升企業形象、提高競爭優勢的管理成效。在今年的「 109 年 i 運動企業認證」中，成功完成認證的企業，創下歷年新高，共有 145 家企業獲得運動企業認證標章。

（圖片來源：體育署 ）

企業運動認證，能夠使企業更盡社會責任，同時也是善盡關懷員工的策略，員工將職場的地方成為能夠運動的場所，工作之餘同時也能兼顧健康，因此，有企業運動認證的企業，也是「幸福企業」的指標。

運動企業認證的模範企業-台達電子

這樣說還是有點模糊！？台達電子在「運動企業認證」中可說是模範企業，事不宜遲，就看看「台達電子 x 跑步學堂」的課程情況吧！

台達電子是「運動企業認證」的模範企業。（圖片來源：台達電子）

台達電子秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，將企業社會責任與商業模式相結合，運用高效率電力電子核心技術，以因應氣候變遷帶來的環境議題。

近年來推動「i 運動 愛台達」獲得多項認證肯定，全公司的運動社團共有 52 個，約有十分之一的員工參與。

2019 年更有多達 265 名員工報名參加田中馬拉松...，實在是太優秀(幸福)了！！

【台達電子 x 跑步學堂】熱血路跑班，開課囉！

既然是「運動企業認證」中的模範企業台達電子，要經營專業的跑步社團，當然就是認真的，找到最具指標性的「跑步學堂」，並在五廠區異地同步開練。

也就是同一時間，開了五個跑步班，感覺到在同一個時空環境下，還能與其他廠區的同事一同練習的凝聚感。

桃二、五廠，室內課在台達電子訓練教室 A ( 1.5 樓)，團練地點在桃園市立體育場。（圖片來源：台達電子）

桃一、三廠，室內課在台達電子訓練教室 A，團練地點在桃園市立體育場。（圖片來源：台達電子）

台北廠，室內課在陽光國際會議廳，團練地點在港墘路底。（圖片來源：台達電子）

台南廠，室內課在台南一期訓練教室，團練地點在迎曦湖。（圖片來源：台達電子）

中壢廠，室內課壢一廠 4F 訓練教室，團練地點在中原大學田徑場。（圖片來源：台達電子）

「跑步學堂」規劃 9 堂課精緻的課程，福委會更為了鼓勵學員，更設定了「全勤獎」、「分享獎」、「進步獎」，並設定了年底的花蓮太平洋縱谷馬拉松為賽事目標，讓同仁們能夠在提升健康的同時，更能挑戰自我。

室內課與課表操作

在開訓前的週六下午，首先登場的是連續 5 個小時的「課前說明會」，在室內課程由教練告訴大家「跑步如何跑？」

你有沒有因為跑步受傷過？為什麼會受傷呢？（圖片來源：客家鬼怪）

教練以「跑步有沒有受過傷？」為開場的詢問。

「受傷」是個跑步必經的過程，當然大部分都是回答「膝蓋」、「肌肉」、「腳踝」...，而教練則解說「受傷」來自於落地的那一瞬間，並解釋了跑步的動作分析，以及數據的結果。

不時的請同學到台前示範。（圖片來源：客家鬼怪）

往前的力量是如何形成的？（圖片來源：客家鬼怪）

課程中教練不時的詢問，並將學員請到台前，有時讓所有學員站起來練習動作，讓課程顯得非常有樂趣。投影片結尾前，也將各組別的課表內容，逐一解釋，結束了上半場的室內課程。

不時的站起，就算是室內課也很動態。（圖片來源：客家鬼怪）

而同學們似乎有如任督二脈被打開，感覺似乎躍躍欲試...接下來就「實.際.操.作」吧！

戶外實作-打開活動度的關節操

桃園一、三廠與桃園二、五廠都是在桃園市立體育場進行戶外課程，戶外課主要分成關節操帶領以及技巧的分析。

關節操是跑步學堂的熱身操，目的是打開關節活動度。（圖片來源：客家鬼怪）

「關節操」來自於羅曼諾夫博士的推廣，別於一般強調肌力的暖身操，用意是要開啟每個關節的活動度。教練解釋著每個動作的分析對應的位置和用意，提醒著『將每個地方都鬆開，才能夠放鬆。』

跑步的技術與技巧

關節操結束後，教練帶領著學員以分組的方式，進行跑步的技術實作與 1km 的實測。

關節操後開始教導些跑步技術分析。（圖片來源：客家鬼怪）

用身體去帶動，不是只有用腿部肌力。（圖片來源：客家鬼怪）

力量訓練後接著小跑一段。（圖片來源：客家鬼怪）

並且解釋了力量訓練以及彈性訓練的重要性，或許是學員們還處於懵懵懂懂的情況，就讓時間來慢慢累積經驗了。

週課表叮嚀

戶外課結束前，教練細心的示範課表中較容易做錯的項目。

貓牛式呼吸法。（圖片來源：客家鬼怪）

每個同學都有著自己訂定的目標，教練則是非常有把握的覺得同學們只要按照課表，絕對都能達成。

學員課後分享

Toto，桃三廠

Toto 是名資深跑者，並且也是運動攝影師，拍過單車、馬拉松、鐵人賽...，受到這些運動的感染，也期望可以參與這些運動。在室內課時，教練問：『跑步的過程有哪個地方受過傷？』，Toto 則說：『內心很受傷！』因為想進步，但是方式不對因此內心有些受挫。

身為台達電子員工很幸福，還能參加跑步班。（圖片來源：客家鬼怪）

『當初在看到公司有跑步班招募，我馬上就報名了，這個跑步班可說是秒殺(快速額滿)，所以，我還算滿幸運的。』Toto 敘述著報名跑步的激烈，並說其實跑步班在運動社群中有很多選擇，但是時間與距離能配合的卻很少，卻在公司意外看到，因此覺得非常幸運且幸福。

不管任何運動，都建議要來上個專業的課程。（圖片來源：客家鬼怪）

Toto 對於為來也充滿期待，透過循序漸進的九堂之後，他將夠有所感變，並想提醒所有人，如果喜歡運動，一定要有專業的教練來帶，不要自己亂練，不然會像他一樣「內心很受傷」。

十元，桃三廠

十元是個活潑亮麗的女生，聊到跑齡時隨口就說到：『我 2014 年就跑了一場全馬了，但是那時肌力不夠，也沒什麼跑步班，所以當然就是跑了 7 個多小時才回來...。』。

十元 2014 年就跑了初馬。（圖片來源：客家鬼怪）

會選擇參加跑步班，是主要想要學習正確的跑步知識，而在說明會的室內室外課，感覺有分成動態、靜態的訓練，覺得非常新鮮，而且透過教練的教導，感覺是可以不受傷的。

十元認為運動更要融入生活。（圖片來源：客家鬼怪）

十元對於跑步，覺得是要更融入生活，陪家人、陪朋友，或是旅行中加入賽事會更好，如果用一個賽事去做目標，她說：『當然是名古屋女子馬拉松囉(因為有有 Tiffany 項鍊)！』在十元的眼神裡透露著堅定的信心，或許完成九週課表的她，將會是不一樣的自己。

後記

「運動企業認證」是企業支持運動及相關之員工福利。能夠鼓舞士氣、推動員工規律運動習慣，同時還能提升企業形象！在運動企業認證的模範企業-台達電子，的課程說明中，我也感受到台達電子對於運動的重視，以及對於員工健康的遠景。

成為幸福企業，就加入運動企業認證。（圖片來源：客家鬼怪）

透過「運動企業認證」讓更多企業推動職場運動，選擇有品牌和教練群帶領的「跑步學堂」讓運動更專業。

各位企業主們，要成為幸福企業，就加入運動企業認證；專業跑步教學，就找「跑步學堂」，讓全民走向運動風潮的新時代吧！

＊跑步訓練，盡在運動筆記