跑步知識／賽事中跌倒、中暑 都不在公共意外責任險理賠範圍？

注意！跌倒公共意外責任險是不理賠的喔（圖片來源：RF123）

想當年

在運動行銷公司上班的時候，剛好遇到了單車的輝煌時代，每周都有單車賽事，沒賽事也有逍遙遊，我們不用擔心報名人數是否不夠，只要擔心是否關閉報名時間太晚，人數會超過場地、路線的容載量。雖然總是在加班、過勞，但活動過後獲得的車友、跑友好評，媒體版面的報導，獲得的成就感無價。

那些年很認真在騎車的我，這場是梅花湖

平安是福

不過不論這些好評有多少，只要這場活動有人發人意外，主辦單位責無旁貸要負起責任，因此賽前我們除了保公共意外責任險，還會再額外加保旅遊平安險（以下簡稱旅平險），就擔心發生什麼意外我們無法承擔，每次賽前都要拜拜，祈求活動平安無事、賓主盡歡。活動當天也會安排幾位資深的人員負責機動，若有意外發生要送醫院，機動同事會負責跟救護車陪到醫院，協助聯絡家人、關心及處理一些行政事宜。

自行車意外猝死、小蝦米花三年扳倒大鯨魚終獲理賠的新聞報導

你被保障了什麼？

在報名的同時你會仔細看大會的保險服務內容嗎？大多數人應該是不會，覺得如果我受傷、意外大會會負責，但你知道公共意外責任險其實是保障主辦方的嗎？若是自己跌倒、疾病引發的意外（中暑、熱衰竭、高山症…等），非主辦單位疏失的原因，公共意外責任險一律不賠。前幾天有一則新聞引起我的注意：自行車意外猝死、小蝦米花三年扳倒大鯨魚終獲理賠（上有連結）。沒錯，若您無法舉證是大會疏失造成您的意外，保險公司就有權不理賠，而要舉證、要打官司的曠時費力，不是每個人都有辦法承擔的，這也是為何當初我公司堅持多保一個旅平險。

前幾個月的真實案例

前幾個月運動筆記舉辦的跟著筆記跑活動，有位跑友不小心跌倒、牙斷了需要做牙套，但是公共意外險認定是個人疏失無法理賠，身為主辦方我們也無能為力，也才知道大部分的人認為【公共意外責任險】有意外二個字就會理賠所有的意外，其實實際情況跟我們的認知差異頗大。

靠大會不如靠自己

最近運動筆記跟英國凱萊合作推廣路跑險，是希望能夠提供給跑友最完整的保障，靠大會不如靠自已，比起旅平險的內容，路跑險更能提供跑友特定的需求，趕快筆記吧

賽事取消：若您已經預訂的住宿、交通怎麼辦？路跑險可以提供保險理賠（註：因肺炎疫情取消的賽事不列入）

意外身故、失能、中暑、跌倒、熱衰竭….等，路跑險可以提供保險理賠

發生天然災害造成交通中斷而於旅遊地滯留，而導致額外住宿，喜歡跑離島馬的跑友這條是不是很需要！！（註：因肺炎疫情取消的賽事不列入）

手機遺失、第三人責任、信用卡盜刷、國內緊急救援…等，路跑險可以提供保險理賠

中暑、熱衰竭….等，路跑險可以提供保險理賠（圖片來源：RF123）

旅平險有提供的保障 路跑險都有

而路跑險又提供的跑者額外的特定需求，保險這東西就是要用的時候不嫌少，只需不到 70 元的金額，保障整日賽事，至於您會詢問為何主辦單位不主動替跑友投保路跑險就好呢？政府規定是公共意外責任險是必保項目，若額外大會又投保其他險種就會將成本加進報名費中，但保險的額度每個人對足夠的認知不同，一定會有人覺得不夠，或又有人希望報名費可便宜一點，所以想更加有保障的跑友可以自行加保更符合自身需求。因此這篇文章特別獻給各位跑友，希望大家健康、平安，都不要用到保險理賠才是最棒的事情。

健康、快樂的跑步，都不要用到保險才是最棒的事情（圖片來源：RF123）

常見Q&A

1.路跑的主辦單位已投保了公共意外保險為何要再投保路跑險？

公共意外責任保險僅對於主辦單位所舉辦活動而發生意外事故，致第三人體傷或財物損失，而負賠償責任。但因個人體質所致之症狀，例如休克、熱衰竭、中暑、高山症、脫水…等，皆不在保險範圍內。

2.跟家人、朋友一起參賽，可以幫他們投保嗎？

路跑險每張保單可以為4位被保險人(含自己與同行夥伴)投保，要、被保人關係可以為本人、父親、母親、配偶、子女，如果本人也有同行還可以與兄弟姊妹、朋友或其他關係一起投保喔。

3.幾歲可以投保路跑險？

要保人年齡須為 20 歲以上，被保險人(同行夥伴)年齡限定為 15~79 歲。

4.外籍人士，可以投保路跑險嗎？

外籍人士投保路跑險需持有台灣居留證，並於出發前7個工作天來電英國凱萊客服（0800-234-088），週一至週五 09:00~17:30 將由專人協助。

5.尚未出發前，保單內容是否可以變更？

欲變更保單資料，請來電英國凱萊客服（0800-234-088）索取契約變更申請書，並於保險契約生效前送件辦理完成。倘晚於生效時間辦理者，恕不受理其變更。可變更下列內容：

保險生效時間提前或延後（保險生效時間如欲提前，須於提前之生效時間辦理完成）。

受益人之變更。（依法令規定，身故受益人限指定直系血親、配偶或法定繼承人，故您可以指定的關係為父母、子女、配偶及法定繼承人等）。

要被保險人基本資料（如電話、E-MAIL、地址等）。

※各項變更仍須遵守保險公司相關核保規定。

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