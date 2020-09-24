視障陪跑員豆爸豆媽專訪：用心感受，豐富生活！

豆媽（左）視障跑者林福德（中）與豆爸（右）牽線合影 (圖片來源：編輯拍攝)

有別於一般採訪，當天採訪地點是位於戶外的國父紀念館中山碑林，抵達時階梯上滿是陪跑員與視障跑者，身著螢光黃橘，在週二晚間七點半齊聚一堂。現場氣氛熱鬧溫馨，大夥兒如家人般，相互照顧，噓寒問暖，團員中，今日主要受訪的豆爸豆媽，是備受敬重的陪跑前輩，豆媽曾擔任信義團團長，夫妻皆是中華視障路跑協會的視障陪跑員。

服務視障跑友的中華視障路跑運動協會已有20多年 (圖片來源：中華視障路跑運動協會)

中華視障路跑協會最初由一群愛好運動的視障朋友自行發起，如今已有 20 多年歷史，以推廣身心障礙運動，無障礙運動環境為核心，招聚大量陪跑義工，及願意嘗試的視障朋友，成立協會，目前於北中南各地皆有自主跑團，共 13 團。豆爸豆媽皆是經驗長達六七年的專業陪跑員，與我們聊聊陪跑員的點滴。

今年9月陪跑員訓練營 (圖片來源：中華視障路跑運動協會)

視障陪跑：用心感受，豐富生活

「 我們習慣用視覺去接收，但是他們是用心去感受。」問起豆媽陪跑這些年，印象最深刻的一場賽事，她毫不遲疑的說，是帶安仔完成太魯閣半程馬拉松的那場。「 當時他摸著岩壁，光著腳丫⋯⋯ 我永遠都記得，安仔摸到泉水，腳踩踏在冰涼涼水上時，臉上的表情與感動，他像個孩子，一摸到泉水就興奮的和我說，豆媽等等！等等！然後就停在那，好開心好開心的摸著，他真的好享受。」豆媽提到安仔，整個人都開心起來，她笑說安仔非常愛「練肖維」，跟他跑步最是開心，而且還是天生的配速員，新來的陪跑員都會被送去給安仔調教。「 他才不需要什麼手錶，配速多少，距離多遠，他心裡都知道，跑完就會跟你說，今天大概幾分速跑多久，真的好準，他們是用心在紀錄。」

說到太魯閣，豆爸豆媽也時常帶著視障跑者一同出遊，包遊覽車，旅跑台灣，太魯閣、田中馬，四處觀光，也因為擔任陪跑員，更能理解他們的需求，照顧周全。除了出遊，團員們也都熱情的帶視障者參與各種活動，做沙畫，泳渡日月潭，完成鐵人賽事等動靜皆宜，透過一點一滴累積，讓視障者對生活，也對自己更有自信。原來，陪跑不只是受訓練習，陪視障者完成賽事而已，更是透過運動，鼓勵視障者踏出家門，以出門團練的一小步，開啟視障跑者豐富生活的一大步。

可見與不可見：視障者帶我看見，樂觀的生命力

「 你說有什麼使命，其實也沒有。」此時我們席地而坐，看著眼前一對對陪跑員與視障跑者繞著國父紀念館慢跑，一圈一圈的經過「 就是悶了一整天，來聽他們說說故事和笑話。」被問起如何成為視障陪跑員，豆爸眼神一定，提起自己與信義團創團視障跑者林福德的一段緣份。2015 年，豆爸因生活各種變異，父親生病，金融海嘯和身體健康等因素，決心開始運動，開始是自己路跑，後期為了持續運動，開始擔任視障陪跑員，並在一次賽程後，與福德聊起生活，才驚覺當時在國父紀念館翠湖畔演奏老歌，以音樂陪伴生病父親的，就是現在牽著陪跑的這位視障跑者。

「 也是緣份吧，手牽手就這樣牽了好多年，也不是說什麼多有愛心，老實說，都是視障者他們在帶我們，他們的樂觀給我們太多太多了。」說時遲那時快，故事男主角福德恰巧前來團練，到了我們面前，朝著豆爸說：「豆爸，這麼早來等我。」看著他們，知道那是牽了六年的默契，從第一場福德的陪跑員缺席，豆爸臨陣磨槍上場陪跑，到今天的團練，明眼的我們，牽著實體的線領跑，心中卻是被視障者牽絆著前進，因為他們的故事而感動，因為他們的樂觀，找回生命的力道。

採訪後段，下起了小雨，臨走前，豆爸牽起福德，兩人在小雨中才要準備開跑，我知道那會是豆爸與福德今天中最快樂珍惜的相處片刻，聽著他們的故事，看著豆爸與福德的身影，以及一對對慢跑完，依然手牽著手前往捷運站的視障跑者與陪跑員，感覺時空凝結，空氣中有許多看不見的感動。原來視障陪跑，是讓我們交換那些可見與不可見的，你看不到的，我帶你一起看見，而我忘了看見的，你透過運動，透過樂觀開朗的生命力，提醒著我，從來沒有誰帶領著誰，只要牽起了這條線，就是你我同心，共同感動生命，一同完成夢想。

歡迎大家加入幫「盲」大家庭！ (圖片來源：中華視障路跑運動協會)

幫「盲」大家庭，加入很可以

想成為陪跑員，除了要參與協會舉辦的陪跑員訓練營、平日居家練跑團練（目前全台共有 13 團的團練）還要帶著視障跑者完成 5 場路跑賽事，方能獲得視障陪跑員證書，和豆爸豆媽一樣，成為專業陪跑員！

想成為視障陪跑員來就對了 (圖片來源：中華視障路跑運動協會)

其實加入視障陪跑員並不困難，只要你來跑，你就是視障陪跑員！目前視障陪跑員每年都有舉辦培訓，北中南皆有訓練課程與居家練跑團練，想邀請更多人一同加入，為身心障礙運動盡一份心力，一起帶著視障者，也讓我們自己，看見生命更多可能性！

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「愛運動動無礙」Together we move

責任編輯：Barry

圖片來源：中華視障路跑運動協會