北埔膨風路跑賽 旅遊行程推薦

呃～最近有場忽然竄起的路跑賽，叫做「北埔膨風路跑」，打出暢遊綠世界、品嚐客家美食、親子同遊...，讓我破例「非全馬不報」長久以來的堅持...但是呢，我應該會擔任志工組，池爸、內人有音樂才能，會擔任賽事啦啦隊，所以，池媽、池妹應該就是在終點等後大家回來吧！？

好的！既然是在緊鄰竹東的「北埔」，幫大家規劃行程好像責無旁貸！？好的，就讓我為大家來介紹囉！

第一晚：落腳在竹東

比賽是週六的一大早上，所以第一晚就要去北埔嗎？錯！第一晚住在竹東。請選在「竹東中央市場」周圍烙腳，像是東林路、東寧路、長春路附近，是竹東最熱鬧的三條街。

怎麼來竹東？

台北搭客運：建議搭乘京站的國光號，有直達竹東的，在竹東總站下車，步行500m會到市中心。火車轉客運：搭火車到新竹，出站後左邊7-11有到竹東的客運，竹東總站下車，步行500m會到市中心。高鐵轉火車：高鐵到新竹後，至出口六家火車站，搭乘「內灣線」，「竹東車站」下車，步行200m會到市中心。

竹東最熱鬧的一條路-東林路(圖片來源：地圖)

但是，如果選在北埔，隔天要想辦法到達綠世界，而且北埔pm6:00以後，人煙稀少，只有蟲鳴鳥叫，隔天還要想辦法擠到綠世界，所以，看到此篇的，請趕快加購am4:50「竹東火車站->北埔綠世界」的接駁車囉！

膨風路跑接駁車時間。(圖片來源：膨風路跑)

第二天：北埔半日遊

一大早前往北埔，並享受愉悅的「膨風路跑」後，回到終點綠世界，整裝完，把完賽餐卷吃光後，剛好可以趕上綠世界開門場，憑號碼布有享綠世界遊園的好康。(如未報名賽事，請購買綠世界門票。)

新竹.北埔.綠世界(圖片來源：綠世界)

在綠世界裡頭可以給動物看看，我個人推薦的是羊駝區，而不可錯過的是有時段的表演秀，而一定要去的，就是爬蟲館、天鵝湖、昆蟲館...哎啊，好像很多值得說耶，所以，就在綠世界待到中午，然後步行去北埔老街。(走剛剛跑步終點前那條路，預計2km。)

中午悠哉在北埔北埔老街最熱鬧的時間，也就是am3:00以前，到了傍晚可說就是沒人了，所以你中午來剛好。可以逛的古蹟跑步時也經過了，但是此刻的你可以慢慢停下看看旁邊的解說，而且北埔古蹟非常的近，如果想看花花草草，可以到「二寮神木」、「六塘落羽松」，但距離有點遠...逛完古蹟後，當然必喝的就是擂茶，千萬記得不要買現成的，要去玩自己擂自己磨的，這裏推薦二家茶坊「哈客愛」和「天水茶坊」，至於擂茶的故事與客家人有關...這裡我就不說啦！就讓茶坊的主人為你解說！

一大清早的北埔老街(圖片來源：膨風路跑)

喝完擂茶，後你應該是要問我怎麼回到綠世界搭接駁車？呃...你已經錯過接駁時間很久了！但是北埔這裡有公車站，可以讓你搭回竹東。

第二夜：竹東夜生活

搭往竹東的公車，請在「商華市場」下車，走回竹東中央市場約400m，當然此時的傍晚，建議可以繞到附近的「蕭如松故居」，這是竹東的美術藝廊，建築是日式風格，對面有知名的文青米苔目「美蘭阿姨」，義式披薩屋(老闆真的是外國人)。

傍晚當個文青竹東人

日式風情的蕭如松故居。(圖片來源：客家鬼怪)

Pm6:00以後竹東中央市場附近就很熱鬧了！推薦必吃「阿蔡烤肉串燒」、「隨香臭豆腐」、「台南東山鴨頭」、「日船章魚燒」、「大眾牛排」...，當然不可錯過的還有，「竹東火車站」附近，每逢週六的「竹東大大夜市」，好吃好玩，蔓延1km，讓你吃到爽、玩得爽、買的爽！

晚上好好玩-新竹最長夜市在竹東

逛完夜市後，回到旅店，應該就pm8:00~9:00，買個啤酒，就可以準備洗洗睡啦！

第三天：逛完竹東早市再回家

竹東的早晨，你已經錯過二天，所以第三天不能再錯過了！

全台三大早市在竹東竹東之名的「中央市場」早市（預計 13:00收攤），也是許多遊客必來的地方，受到客委會補助發展，許多名人、旅行團來到竹東，一定會來逛這，就連歷任總統拍攝有關「竹東」、「客家」的廣告，也都是在這拍。

我個人首推必吃：葉媽糯米飯、黃記板條、黑糖包、溫家炸雞、炒米苔目(也有刨冰甜的口味)，品嚐屬於客家人的傳統味。如果逛完早市，還嫌早，推薦以下四條路線：

第一條：搭火車去內灣搭火車到內灣，走走吊橋、逛逛老街，再度回到竹東，差不多就中午以後。

第二條：開車前往峨眉開車前往位於峨眉湖上的「彌勒佛」前進啦！（入內參觀要登記）。附近還有名為「十二寮」的觀光區，可以吃到全台唯一有申請專利的「黑金臭豆腐」。

第三條：開車往清泉終點為位於清泉的「張學良故居」，沿途會經過與竹東發展息息相關的「竹東圳」、知名彩虹村「軟橋彩虹社區」，以及位於五指山上的「灶君堂」。灶君堂是全國唯一供奉灶神的寺廟，據說每年過年全國「做餐飲」的業者都會來這裡拜拜。看完張學良故居，可以到原住民快炒店，吃個午餐稍微逛逛。

第四條：開車往關西傍晚左右建議到以「仙草」聞名的關西，我個人推薦必吃「仙草糯米飯」、「仙草雞湯」，附近必去的就是安東古橋。吃完也快晚上了，關西鄰近國道 3 號，就準備收心回家囉！這樣玩下來，就是一趟豐富且充實的三天二夜「新竹北埔綠世界」啦！