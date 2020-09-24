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賽事心得／永慶盃路跑 下半年的第一場賽事

運動筆記 / Odie Huang

今年因為疫情影響，很多路跑活動不是取消就是延後

好在台灣防疫成效卓越，下半年的路跑活動隨著疫情的趨緩也漸漸都能正常舉辦

今年上半年原本要參加的兩場路跑，一場雖然如期舉辦但沒去，另一場延期到11月

所以這場如期舉辦的2020永慶盃路跑就成了我今年第一場參加的路跑活動

　

10.5公里組6點開跑，所以3點半多起床吃完早餐，四點前就吃完早餐換好衣服

繼續閉目養神打瞌睡補眠一下，過四點半才出門騎車往會場出發

停好機車走到會場也才五點，有充分的時間寄物上廁所暖身，順便到處逛逛

過五點半，天空漸亮，陸續有跑者往出發拱門集結，暖身好的我也往出發拱門集合

只是突然下了一陣大約十分鐘的雨，一堆跑者又是一哄而散跑到兩旁的樹下躲雨

還好出發前十分鐘雨停了，六點準時鳴槍起跑！

天氣雖然陰陰的，但雨只下來一陣，濕度超高，跑起來不是很舒服

因為昨天已經有完成26公里的Long Run，所以今天原本打算順順跑就好

預計用L配速（6分速）頂多到M配速（5:40）就好

只是出發後還是被人群帶起了速度，看了一下竟然到了ST配速（5:00）

不行不行！降速降速，降到大約5:20配速，身邊還是一堆人超越我往前

好吧！就當作這星期的質量跑Tempo Run練習提前好了

既然是Tempo Run了，心率只要不是誇張到破170基本上就不參考了

熟悉的仁愛路，熟悉的左轉金山南路，接著上熟悉的新生高架橋

進水站不減速的拿水杯喝水，順順的跑到折返點折返

回程的新生高架橋上，雨又下了下來，還下挺大的

雨有下下來至少體感會舒服許多，下了高架橋轉回仁愛路後雨就停了

不過在仁愛路上有看到一位女跑者被安全人員攔住後就昏倒了

希望她沒事，繼續朝終點前進，最後就以練習Tempo Run的方式抵達終點

永慶盃一直以來就是中規中矩用來開啟下半年路跑季的賽事之一

10.5公里不算長的距離也可以用來檢視訓練成效

接下來十月直接排除所有路跑，好好專心在剩下的課表上

好面對十一月的目標賽事，也希望能一切順利達標

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