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賽事心得／棲蘭越野50K 補水不足只跑出總7

運動筆記 / 徐偉翔

第五場100公里的路跑賽事，也算第一次跑在越野林道上的超馬。原本今年沒有計畫這一場，雖然曾聽光哥說，看到神木三姐妹會有多震撼值得。

但就在小白、彬哥接連開了1、2槍，就報了吧（現在又開始在推坑南橫了....）

雖然這次因為疫情關係，少了很多外籍選手，但比賽的規格，真的有讓我感受像國際比賽。

清晨4點左右，抵達棲蘭山莊。在這等接駁車、裝備檢查、尿液健康研究、量體重時看到74.2公斤...看來2個禮拜的減量，胖了不少。（但完賽後再量71.7公斤）

5點還算摸黑的狀態下，準時起跑。這次一起報名的夥伴共有7人100公里，小敏是隔天的50公里。

想說無論如何都要跟夥伴們跑上一段，所以前2公里是在選手們的中後段，沒有提前去卡位。

過了2K後，往前追上脱飛的小白，在一起跑到5K處，彼此互相提醒一直出現的水溝蓋。

在林道上看著漸漸露臉的火紅色日出，頓時早起愛睏的疲勞也跟著消失。

開始放開步伐，往前追擊。在5-20K處還算上坡，太早發動攻擊，真的是不太聰明，且這裡有一段容易打滑的神木園區。（因為一直認為自己還在很後段）

大約來到14公里處時的雅芬姐補給站時得知，目前自己位置已經是男總4了，喝完一杯咖啡後，繼續前進。

大約18公里處，居然有女生在我前面，原來是早有耳聞但初次見面的羅曉慧，就這樣稍微搭點話，前後並跑一段，過28公里處的補給站後，我就完全被海放了...

從這補給站到三姐妹約11公里，就這樣這一路好像屬於自己的，前後都沒有人。

但在離三姐妹補給站還有5公里左右，犯了一個重大的失誤，我的水袋快沒了，只能小口小口喝，再過2公里，徹底沒水，也把自己整個跑步節奏打亂了，只好拿出能量飲充當一下，繼續撐。

在三姐妹補給站時做了個大休息，此時後面的5-8名也陸續一起集合了。

看來等等的對手因該就這幾位英雄了，重新調整心態，先來抱一下三姐妹，用額頭輕靠在她們腳下，離開前還忍不住回頭在望個幾秒鐘。

雖然是來比賽，但此行的另個目地就是來親眼目睹三姐妹神木，或許未來因該也不一定有這機會了（推估從林道口坐車來回因該也要5小時，且沒對外開放）

重新回到往返的路上，與另兩位跑者前後並跑，回程也一個一個跟夥伴朋友們擊掌。

就這樣幾乎沒有休息的狀態下，來到賽事的50公里處。

此時還算有男總四的位置，但接下來的大上坡，我的大腿已經抬不太動，只能目送兩位跑者離我遠去。160林道這段因該算我的撞牆期。

與折返下來的總1-3，已經相差有1小時距離前面追趕配速加上上坡練不夠，導致只能很慘的用走的要不是報了年底高雄山城，想拿這場湊個5馬百K獎，我因該真的會棄賽，想跑的鬥志都在這個坡給擊垮。

☝️☝️橫台賽110，認識至今的宏達兄☝️☝️

來到60公里處補給時，水袋平常就夠難開了，這次因為折到，根本開不了。

跟志工借抹布，東拉西扯還是失敗，最後一名志工幫我拉扯才成功，但光開水袋已經浪費近3分鐘，第七名也已經追趕到來。

（看幾位跑者都用軟水壺，因該要來試看看）

就這樣跑給第二次來參賽的阿啟兄追，共追了我3個水站近20公里，最後一起跑，很感謝他在後面的追趕，讓我有了些動力繼續拼。

且最後提議跑進12小時內，讓我有了個新目標，就這樣我們並肩跑走了近20公里，閒聊了不少。

所以最後換我提議，第七名的獎牌就留給我好了，反正我比較喜歡7號這數字，也感謝他把我從撞牆時拉了回來。

賽後的許多檢討

原本以為的林道，居然加了許多非天然防叼車的碎石子，導致我穿的亞瑟士「翔走」太薄，還沒10公里，腳掌就不舒服。

賽前的疲勞度還沒完全恢復，8月份太想把月跑量衝破新高，這心態要改變。

起跑前段的追趕，忽略了自己心率已經超出平常，導致中段提前爆掉。

水站的補給，一直以為水量還夠，太有自信，導致一度有2-3公里沒水，影響了節奏。

原本想說自己穿的路跑鞋，只要撐到最後13公里的柏油路，就會是關鍵的致勝優勢，殊不知還沒到就自爆了。

水袋的不方便，停站時的穿脫麻煩，加上這次的水袋打不開，我因該要試著使用看看軟水壺。

最後對於賽道的路線、景色，志工與主辦們的辛勞，真的很感謝，讓我有這機會在這林道上奔跑，對我會是很值得回憶的賽事。

「挑戰中的痛快」

也恭喜這次我們由埔里組成的「七匹狼+一朵花」阿搞、彬哥、添哥、光哥、小白、英杰、我+小敏

都能順利看到三姐妹，每個人都有屬於自己的精彩故事，這場完賽率真的不高不容易啊。

由於我沒帶手機，照片出自大會、夥伴們拍攝，在此再次謝過。

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