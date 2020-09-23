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帶小比旅跑台灣／安康強行遠足 認識新店這塊土地

運動筆記 / 陳嘉齡

上星期六，我和比比去參加安康高中強行遠足馬拉松，要不是認識邵敬一大哥，或許這輩子，我永遠都不知道有這麼有意義的活動。

邵老師他的初衷是，希望孩子們在畢業前，完成一場人生的初馬，並用腳和眼睛去認識新店這塊土地，而不是每天除了到學校上課以外，對於新店這個地方一無所知，也希望為他們高中生活留下難忘的回憶。清晨五點，我便開車到安康高中跟大家集合，來報名的志工幾乎都是認識的朋友，有些更是好久不見的朋友，所以大家也很開心的拍照留念。

清晨六點，大家拍完大合照後，就興高采烈地陸續出發。今天黑豹紫風阿弟和我一起走，因為我們走的比較慢，所以也就變成了掃把，沿路也陪著安康高中的老師走路，一路上我們說說笑笑開心的走路。

因為新店大部分都是山路，所以有些路段都推的好辛苦，幸好有紫風阿弟的幫忙，所以今天我就比較輕鬆，在這裡真的很謝謝他全程陪走。平均每三公里，就有一個補給站，補給站的東西也很多，降溫水和冰塊也很充足。

因為小朋友們，很多連五公里都沒有跑過，所以一開始他們都衝很快，但新店的陽光實在太熱情，幾乎每個小朋友都說好熱啊！臉也曬到紅咚咚的…比比也是。

過了第二個折返點濛濛谷之後，到了屈尺，因為古道有樓梯，所以我們只能繞外圈走櫻花街50巷，沒想到這也是痛苦的開始，不知道什麼時候才會結束的大陡坡，推到我們二個人都快看到玄天上帝的手了，每一個轉角我們就休息一次，終於爬到新烏路之後，讓我有種恍如隔世的感覺，比比也因為腸胃不舒服拉肚子，因為他很不舒服，也沒有尿布可換，所以就一直哭，我連忙就請呂席伶來急救，因為山區收訊不好，定位也不容易，折騰了好久，我們終於在永清宮會合。

我連忙幫比比換完尿布，他才停止傷心，而席伶也帶來救命的結冰水和比薩，在這裡很謝謝席伶。這時候很多學生都到了，因為大家餓很久，所以就席地而坐就這樣子吃起來了，吃完之後，原來要枯萎的大家又活起來了，然後又繼續前進。

這時候羅雅惠和沈忠良他們也來了，也加入了生力軍幫推比比，然後又走到了直潭，因為那一段幾乎沒樹蔭，所以我們只能躲在靠牆的邊邊走，這樣子比比才不會一直曬到太陽。走到有樹蔭的地方時，我看到張承源站在路邊給我們揮手，他帶胖老爹來給大家吃，他幫我們私補之後，因為他還要工作，所以他就先行離開，在這裡很謝謝春捏，我們下次見哦。

好不容易到達第三個折返點，又是爬到不要不要的坡，這次換阿良看到玄天上帝的手了，而黑豹也因為燒擋，整個都磨破皮，走路都開開的，好可憐啊！我趕緊去超商買凡士林讓他抹，他才好一點。

因為那時候已經是下午三點多，山上也開始烏雲密佈，下起了大雨。孩子們也因為長時間走路的關係，似乎快精疲力盡了。有的學生更坐在路邊哭的好傷心，然後嘴巴一直碎碎念，讓大家哭笑不得。

這時候剩最後六公里了，時間也來到了下午四點，這時候沒走完的學生也開始回收了，好幾個小朋友，一直哭喊著不要不要，但為了不讓他們體力耗盡，也只能狠心讓他們上車了。小朋友們，我們沒走完，明年再來走哦。

接著我遇到了傅肅炎大哥，其實這時候的我有些狼狽，但還是很開心跟大哥拍照。好不容易到了陽光公園，這時候我們又撿到一個小朋友，他的腳一拐一拐的很不舒服，他一直拼命揮手說我不要被回收，我要走完，大家拗不過他，我只能叫他搭著雅惠姐的肩慢慢的走回學校。好不容易，他終於到學校，同學說我以為你不見了，他哭喊著說，我只剩下靈魂而已，然後笑著哭出來。

看到學生那麼真性情，讓我不禁好感動。賽後，邵老時也幫大家準備了雞腿和炒米粉讓大家吃，我因為太累吃不下，就打包帶走，也結束了這麼有意義的一天。再次謝謝邵老師，舉辦了這麼一場有意義的遠足，只可惜明年是最後一次了，我一定還要參與，到時候也歡迎大家來當一日父母哦，相信你會有不同的感受，從中也可以得到很多。再次謝謝林史恩大叔和Tony Chen大哥撥空來為大家拍照。謝謝辛苦的志工為大家服務。謝謝黑豹和阿良幫推比比。謝謝春餒、席伶、雅惠的私補。

#2020安康高中強行遠足#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣

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