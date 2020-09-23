快訊

長榮空姐上班日排減肥、曠職串長假 高院駁她資遣上訴

萬瑞快速道路七堵路段發生連環車禍 5車追撞2女1男送醫

賽事心得／阿里山雲端路跑 醫護鐵人玩很大

運動筆記 / 嚴玉庭

今年因疫情影響，沒辦法出國跑，賽事停擺太久了，一整個就是悶得慌，8月份開始啟動賽事模式，接著到了入秋的9月，很久沒有跑山路的我，不知道又是哪條筋不對，就是想跑一場山路馬，一聽到醫鐵任務中的阿里山雲端路跑，這是一場山路賽事，應該跑起來很涼，但是全馬5.5小時，一想到在海拔2000公尺以上的高山，而阿里山擁有豐富的自然與人文資源，日出、雲海、森林、鐵道以及原住民文化，阿里山更是空氣清淨品質區域，主辦單位舉辦了全台唯一阿里山高山路跑，邀請跑友一同體驗高山之美，雖說如此，但是5.5小時的全馬，我還是擔心無法完成任務賽事，那就輕鬆跑3.5小時21公里唄。

阿里山雲端路跑的路線非常特別，由阿里山森林遊樂區的停車場出發，沿途經過阿里山新中橫公路、特富野古道，延伸至新中橫最高點塔塔加停車場前。揮汗於海拔2000公尺以上的高山，雙手擁抱豐富的自然與人文資源，日出、雲海、森林、鐵道以及原住民文化，今年更是新增42K全馬項目，同時42K全馬與21K半馬皆獲得國際田徑總會(IAAF)與國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)賽道認證，這真的很棒，前一天，就先入住阿里山青年活動中心，訂了8人房的房間，大家來自四面八方，難得住在一起，ㄟ，很多都不太認識，沒關係，都是我們醫護鐵人，當然很快融成一片，超無違和感的，整晚超嗨的，連朋友都說，你們醫鐵每個都有趣，每個人都是那麼強那麼厲害嗎？ㄜ，我只能回答說：他們應該都是過動兒吧，我算正常的，就這樣歡樂一整晚。

比賽當天清晨4點就起身準備，一看手機，溫度16度，這個溫度讓我最舒適的溫度，超開心的，不會冷，這當中很感謝跑10公里的夥伴marco犧牲開車載我們到會場，他自己在回頭停車跑回會場，直接加碼，真是超sweet的，會場上遇到好多朋友，真是開心，5點30分全馬起跑，接著5點45分半馬起跑，一起跑，發現自己整個太興奮，溫度又是適中，就不小心很想跑快，差點忘了是山路，就這樣一路順順的開心的向上，前10.5公里以7-9分速上下跑玩(完)，沿路風景真的很美，真不知道在開心甚麼？在折返點的補給站休息，順便給跑者噴噴劑跟鹽錠做補給，跟另一位夥伴凱全停留了10分鐘以上，不行真的要跑了，身體會涼掉，怎麼跑上去當然就怎麼下山，因為時間還很久，就跟另一個夥伴緩走緩跑下山，玩到太開心，結果在18公里，全馬的一名蘇志濱已經跑回來了，自己還在散步，想想，乾脆最後2公里還硬要跑起來，就這樣3小時25秒跑完，真的很舒服的一場賽事，賽後感謝朋友熱情相挺，還載我們3個21公里的夥伴回到住所，至少走5公里的路線，阿里山雲端路跑，氣溫剛好，順順跑，開心玩賽。

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們#撒隆巴斯、#GARMIN、#ZOOT、#ROTOR、#ZIV、#諾壯BCAA、#GoHiking 戶外休閒 領導品牌、#POWERMAX給力貼 、 #MAXXIS、#FlipBelt 腰包、SH+ 自行車帽、SUPLEST小熊車鞋、#XTERRA、#Spenco、#MERRELL、#活動咖、#277自轉車、#RESTUBE、#injinji、#印金足五趾襪、#LPsupporttaiwan 護具、#醫護鐵人鹽礦物錠、#醫護鐵人能量核糖、#ZIPP、#EZNIPPON 日本通、#運動筆記、#日光巴黎、#worldgymtaiwan

醫護鐵人相關平台

A.官方網站及報導https://www.ironmedic.biz/

B.部落格https://pse.is/HPFP8

C.fb粉絲團https://pse.is/HRKW5

D.封閉性fb社團 https://pse.is/HERHL

E.蝦皮賣場 https://goo.gl/y3oyhM

F.官方LINELINE id: @wrz2678x

G.運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1

延伸閱讀

配合祝山車站改建 觀日列車改停對高岳站

阿里山2020新玩法！失落仙境「眠月線」拍照景點、交通資訊整理

回憶921地震的阿里山 知名臉書版主分享珍貴照片

阿里山秋季茶會 瑞峰1314浪漫之巔太興飛瀑品茗

相關新聞

統一發票盃臺北場路跑活動 11/15熱情開跑

CP值超高的109年統一發票盃臺北場路跑活動，11/15將在凱達格蘭大道上盛大開跑！邀請大家一起健康向前跑，以行動支持並鼓勵民眾參與「捐發票做愛心」！ 本次路跑活動分為競賽組與休閒組，競賽組全程

精華影輯／第12屆為漸凍人而跑 24小時募款活動

由李榮富發起的為漸凍人而跑24小時募款活動 來到第12屆 9/18 晚上7點開始苗栗後龍客家圓樓起跑 來了不少響應活動的跑者 還有許多來幫忙活動的朋友 現場持續24小時募款 來的人

跑步知識／如何完成10公里路跑？給新手的 6 大訓練觀念

當假日路跑活動，慢慢從社會流行退燒之時，也逐漸成為全民最普遍的運動項目之一。流行屬於階段性，普遍則是常態性，唯有常態性，才能養成個人平日的運動習慣。 你還沒參加過正式的路跑活動嗎？你期待完成人生第一

賽事心得／棲蘭越野50K 朝聖三姊妹

『比全馬多跑8K，速度放慢跑應該沒問題，課表還是以臺北馬為主，不打算特別加練』 打從報名的第一天，到起跑當下，我都是這樣認為。 冰雪聰明的看倌，應該可以預想接下來會發生什麼事了，你的嘴角是不是微微

賽事心得／阿里山雲端路跑 醫護鐵人玩很大

今年因疫情影響，沒辦法出國跑，賽事停擺太久了，一整個就是悶得慌，8月份開始啟動賽事模式，接著到了入秋的9月，很久沒有跑山路的我，不知道又是哪條筋不對，就是想跑一場山路馬，一聽到醫鐵任務中的阿里山雲端路

帶小比旅跑台灣／安康強行遠足 認識新店這塊土地

上星期六，我和比比去參加安康高中強行遠足馬拉松，要不是認識邵敬一大哥，或許這輩子，我永遠都不知道有這麼有意義的活動。 邵老師他的初衷是，希望孩子們在畢業前，完成一場人生的初馬，並用腳和眼睛去認識

帶小比為愛而行 環島第十天

今天是環島旅行的第十天，大家在前一天很累的睡著，清晨五點多，我們就陸續起床並梳洗完畢，接著先把東西搬到車上，而我們的銀樓媽祖大太子，今天也要回家了。也非常謝謝祂在這十天裡，保祐我們出入平安。 大約七

賽事心得／夸父追日西臺灣站 有一種跑步的樂趣叫接力

▲ 少一個都不行，Ivy把來不及合照的大智P上去 2020 CRUFU RUN－西臺灣站 240K 下一站：2021.4.10～4.11 東臺灣站見！ 隊名：一直跑 一直痠 一直痠 一直

訓練心得／福祿壽的麥加 烘爐地

在台北附近，要有景，有美食，可練跑的地方很多，但早晚都有特色的那就不多了。 烘爐地是個又近又有特色的選擇。 雖然入秋早晚涼爽，但入出後的秋老虎一然威力十足。 不敢大意的我們約了五點半的大早。遠遠

跑步小品／夜跑安全知多少！

你不懂我想夜跑的心，就像白天不懂夜的黑 黃昏最後的一束光褪去， 告別白日的繁忙， 進入了黑夜的篇章... 夜跑前 捍衛夜跑的攻防戰？ 「兒子，幹嘛呢?吃晚飯了嗎?」 「吃過了，我正準備出門

訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第二週

田中馬再出發訓練營在每周日固定團練 目標是11/8的田中馬能突破個人的10K紀錄 其實同時段也有二水馬的水水訓練營在團練 水水營是全團女生 目標是11/1的二水馬10K完賽 她們多是路跑新手

賽事心得／炳翰礁溪公益路跑 赤腳跑半馬遇上地獄碎石路

練習赤足就是希望有朝一日可以赤足上場完賽，如今炳翰半馬就決定是他了。鳴槍開跑前環顧四周沒有一個赤足跑者，還覺得可惜之時。我還是太年輕了，環龍潭湖的時候還覺得這個柏油路腳感比起板橋河濱簡直天堂，沒有碎石

熱門新聞

NBA／震驚快艇提前出局 杜蘭特預測湖人擊敗熱火奪冠

中職／連兩戰被雷艾斯封鎖 曾總：這禮拜還有第三場…

NBA／堅信溜馬2004年能奪冠 亞泰斯特嘆自己衝動誤事

NBA／不怕得罪尼克球迷 杜蘭特：他們煩了我1整年

NBA／讚詹皇為無師自通天才 湯瑪斯：他是籃球愛因斯坦

NBA／要約柯奇知道自己被鎖定 哈沃德有信心給壓力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。