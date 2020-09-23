賽事心得／阿里山雲端路跑 醫護鐵人玩很大

今年因疫情影響，沒辦法出國跑，賽事停擺太久了，一整個就是悶得慌，8月份開始啟動賽事模式，接著到了入秋的9月，很久沒有跑山路的我，不知道又是哪條筋不對，就是想跑一場山路馬，一聽到醫鐵任務中的阿里山雲端路跑，這是一場山路賽事，應該跑起來很涼，但是全馬5.5小時，一想到在海拔2000公尺以上的高山，而阿里山擁有豐富的自然與人文資源，日出、雲海、森林、鐵道以及原住民文化，阿里山更是空氣清淨品質區域，主辦單位舉辦了全台唯一阿里山高山路跑，邀請跑友一同體驗高山之美，雖說如此，但是5.5小時的全馬，我還是擔心無法完成任務賽事，那就輕鬆跑3.5小時21公里唄。

阿里山雲端路跑的路線非常特別，由阿里山森林遊樂區的停車場出發，沿途經過阿里山新中橫公路、特富野古道，延伸至新中橫最高點塔塔加停車場前。揮汗於海拔2000公尺以上的高山，雙手擁抱豐富的自然與人文資源，日出、雲海、森林、鐵道以及原住民文化，今年更是新增42K全馬項目，同時42K全馬與21K半馬皆獲得國際田徑總會(IAAF)與國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)賽道認證，這真的很棒，前一天，就先入住阿里山青年活動中心，訂了8人房的房間，大家來自四面八方，難得住在一起，ㄟ，很多都不太認識，沒關係，都是我們醫護鐵人，當然很快融成一片，超無違和感的，整晚超嗨的，連朋友都說，你們醫鐵每個都有趣，每個人都是那麼強那麼厲害嗎？ㄜ，我只能回答說：他們應該都是過動兒吧，我算正常的，就這樣歡樂一整晚。

比賽當天清晨4點就起身準備，一看手機，溫度16度，這個溫度讓我最舒適的溫度，超開心的，不會冷，這當中很感謝跑10公里的夥伴marco犧牲開車載我們到會場，他自己在回頭停車跑回會場，直接加碼，真是超sweet的，會場上遇到好多朋友，真是開心，5點30分全馬起跑，接著5點45分半馬起跑，一起跑，發現自己整個太興奮，溫度又是適中，就不小心很想跑快，差點忘了是山路，就這樣一路順順的開心的向上，前10.5公里以7-9分速上下跑玩(完)，沿路風景真的很美，真不知道在開心甚麼？在折返點的補給站休息，順便給跑者噴噴劑跟鹽錠做補給，跟另一位夥伴凱全停留了10分鐘以上，不行真的要跑了，身體會涼掉，怎麼跑上去當然就怎麼下山，因為時間還很久，就跟另一個夥伴緩走緩跑下山，玩到太開心，結果在18公里，全馬的一名蘇志濱已經跑回來了，自己還在散步，想想，乾脆最後2公里還硬要跑起來，就這樣3小時25秒跑完，真的很舒服的一場賽事，賽後感謝朋友熱情相挺，還載我們3個21公里的夥伴回到住所，至少走5公里的路線，阿里山雲端路跑，氣溫剛好，順順跑，開心玩賽。

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