賽事心得／棲蘭越野50K 朝聖三姊妹

『比全馬多跑8K，速度放慢跑應該沒問題，課表還是以臺北馬為主，不打算特別加練』

打從報名的第一天，到起跑當下，我都是這樣認為。

冰雪聰明的看倌，應該可以預想接下來會發生什麼事了，你的嘴角是不是微微的上揚？

跑過第一屆百K的神人，太陽丸(註1)很推薦我們去看三姊妹神木，以往要100K組才能看到，本屆只要50K組就看的到。為此超馬協會動用了很多接駁車，雖不盡完美，但考量賽事地點偏遠，實屬不易。

FAT42總共8人參加(50K：5人，25K:3人)，前一晚在秘境中的民宿吃吃喝喝&打包裝備。

賽事當天

滿天星斗的祝福下，驅車前往棲蘭山莊搭上接駁車，前往100線林道口，車程約25min。寄物、洗手間、檢查物資(註2)，開心拍團體照，隨著起跑時間倒數，心情還是一派輕鬆，郊遊踏青的開心臉(疫情期間，量體溫、口罩必備)。

起跑後就是10K的連續爬升，先跟著太陽丸跑，藍天白雲，搭上微微涼風，很舒適。2人穩穩的前進，過第一個補站，些微下坡，我嘗試加速，等我回頭時，太陽丸勒，沒有老司機配速，有點擔心(賽後得知他腳不舒服就輕鬆跑)。

接下來進入神木園區，先往下走，階梯很滑，建議扶著欄杆穩穩的下行，此時進入健行拍照的開心階段，神木群真的壯觀，而且空氣很好。有下行就有上行，爬樓梯時就用走的不用躁進，此時跟上了淳哥，2人開心的拍照。離開神木園區後，感覺神清氣爽，可能剛剛有休息到。邊跑邊聊，淳哥說：按自己的速度跑，他悠閒跑。

持續朝18K補給站前進，大約10～20min才會碰到一個人，也碰上女總二從後方快速殺上來，當時還在跟能量膠奮鬥，非常熟悉的包裝竟然撕不開，整個惱怒。好不容易搞定膠，順著體感跑了一小段才超過女總二。30K以前的路段，上坡居多，但不會很長，告訴自己上坡再慢都要跑，哪怕是小碎步也好，保持不喘的狀態就好。

跑到30K補站，好好的補給一番(太陽丸說：超馬就是跑跟吃，能吃就盡量吃)，再10.5K就可以見到三姊妹，一路到35K左右遇到男總ㄧ折返，真的超快的。此時我也開始有撞牆的感覺，太陡的上坡會稍微走幾步，告訴自己不要硬拼，免得抽筋(此時每個坡在我眼中都很抖ORZ)。

其中不斷告訴自己：每位跑者到這裡都是痛苦的，接受就好，不用否認，這些都會過去，轉化成人生美的記憶。比起臥床不能動，能夠來到這短暫感受這疲累&痛苦，還有綿延的林道＆美景可看實屬幸運。

後來遇到對向的跑者，就問：快到了嗎？不是要知道多遠，而是想要藉由講話稍微分散注意力。不斷「騷擾」對向跑者後，終於見到三姊妹，但先往上200m補給站拿信物，我吃喝了一陣，陸續聚集了5位跑者，要不是有人開始返程，還想繼續軟爛。

趕緊下去跟三姊妹碰面拍照，真的很壯觀，對大自然心生敬畏，能來到這非常感謝上帝，只有滿滿的恩典。

忽然想到，百K跑者還要再跑60K回到終點，心中實在佩服。

還記得在補給站連我共有五位跑者嗎？當下其實是9、10名之爭，而這五搶二，讓我原本設定輕鬆跑＆健行變成大逃殺之旅。

跟三姊妹道別，最後11K，上坡盡量跑起來，但不要喘，下坡就趕一點路。一會兒我追上、又被反超，就看誰上坡能堅持住，好不容易開始看到對向跑友，每一位都喊聲：加油！不僅是為對方，更多的是為自己打氣。碰到淳哥，他跟我提醒目前是11th，真的很感謝，因為當下實在不確定排名，只能埋頭苦幹。超過第10名後仍然不敢大意，因為只要上坡多走一點，就會聽到後方的腳步聲，我連頭都不敢回，表面故作鎮定，心裡大叫：媽呀，怎麼又來了！然後拔腿狂奔，但此時再怎麼出力，速度也快不起來，同時橫膈膜也不太舒服，影響到呼吸，腿很累了，也只能撐住，如果停下來用走的，我會更跑不動，痛苦的時間會更久，此時開始起霧，很擔心下雨，後有追兵，天有烏雲，只能不斷告訴自己，痛苦再一下下就結束了，撐住啊～

你追我、我追你的大逃殺竟然持續了70分鐘，一路到終點前1K，終於看到170線入口，代表離終點只剩1公里，此時雙腳真的很累，好不容易拼到最後500m，最後的大上坡真的令人崩潰，肌肉到了極限，只能一步一步走上去，而後方跑者何大哥也來到，他鼓勵我繼續衝，但再衝可能會拉傷，在他鼓勵下繼續小碎步上前，他也發力，大喊：PK啦，我只能目送他，結果，我們兩個大概差5s進終點。雖然我最後一個彎被反超。但我還是很開心，因為終於跑完了～

趕緊拿起大會準備的麥香奶茶，天啊！麥香奶茶也太好喝了，頭頂的天使都在唱歌跳舞，一口氣喝完！大會很貼心的準備水煮蛋、地瓜、玉米，非常適合賽後補給，一人一袋，很方便。我與何大哥也是趕緊吃，賽後補充很重要。

接下來就是從終點搭接駁車沿原路回到起點(車程約90min)，回到起點後領了物資、證書、頒獎，就再搭第二接駁車回到棲蘭山莊，大約15:55回到棲蘭山莊，趕緊到『溫泉教育館』梳洗一番(100元/人)，洗完神清氣爽，準備跟夥伴一起開車回台北。

雖然國5塞車，但跑後跟夥伴聊比賽心得，真的很療癒、很開心。你問我下次還要再來跑超馬嗎？我已經把這人生成就鎖起來並丟到馬里亞納海溝(最深的海溝)。

補充心得

一、大迫傑說：『如何慢慢發揮力量對馬拉松來說非常重要。起跑後，跑者必須從斟滿的杯子裡一點一點釋放力量。如果因為別的對手追上自己就急著加速，自己的力量就會急遽減少』。很受用的技巧，沿路上努力練習這技巧，一點點釋放，開賽體能充沛時，更要『收』力，撞牆時，告訴自己，我還有力量，不要擔心，慢慢釋放，夠用的。

二、大迫傑書中提到：『你對長距離跑步懷抱敬意，所以才會覺得害怕，只要你有這種想法就沒問題了。應該是說，不怕反而更恐怖。對距離沒有畏懼之心，就會覺得這點距離一定能跑完，最後通常會很慘。』對比開賽前的態度，實在是輕忽了，好險順利完賽，下次不可再輕忽任何一個長距離，哪怕只是練習，也不能輕忽。

三、遇到彎道時，不要繞大圈，50K下來可以省不少力氣。

註1:只要有他參賽，一定不會下雨，他上一次參賽遇到下雨已不考，頂多飄飄小雨，身體也不會濕的程度，其它都是好天氣。原本氣象預報上午棲蘭有50%的降雨機率，但我不怕，因為有他。結果當天是100分的天氣，一路上看著風景，不斷讚嘆太陽丸的威力。就連12:30左右三姊妹附近開始飄雨，跑在他前頭的夥伴，有淋到一點點，他本人竟然沒有被淋到，這已經是神人等級！(跪)

註2:強制攜帶裝備，前一天在棲蘭山莊檢查或當天檢查，並在號碼簿上註記，羽絨衣最佔空間，但規定說要帶，就帶上吧。