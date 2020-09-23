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帶小比為愛而行 環島第十天

運動筆記 / 陳嘉齡

今天是環島旅行的第十天，大家在前一天很累的睡著，清晨五點多，我們就陸續起床並梳洗完畢，接著先把東西搬到車上，而我們的銀樓媽祖大太子，今天也要回家了。也非常謝謝祂在這十天裡，保祐我們出入平安。

大約七點半戴瑤鳳大哥、陳大黑大哥、Douglas Chiang大哥，他們也陸續前來，他們都是我很敬重的大哥，也特地來為我加油打氣。

課長還特別帶著他們公司的同仁們前來陪我陪騎到北斗，也謝謝他的天心工業，提供補給車和腳踏車能讓我們圓夢，真的真的很謝謝課長，我也努力傳達您所希望的，希望更多家庭能帶著他們的孩子出來，不要關在家裡。

而黑馬吳孝哲阿弟和吳佳陸和謝佺珉大哥、蔡敏嘉大哥，他們也特地撥空前來陪騎，也謝謝佳陸和黑馬的伴手禮，我媽媽說很好吃。

當大家集合完畢拍完大合照之後，便出發前往彰化北斗。

跟專業車隊騎車果然不一樣，不論轉彎，紅燈，直行都有手勢，當然我也學起來了，下次出去騎車現學現賣。

車隊也排著一排，不佔用用路人的車道，那感覺真的超讚的，這也是我十天以來，騎車騎的最開心的一天。

因為黑馬還要去打工，所以他和謝大哥也陪我們到大肚，就先行離開，在這裡很謝謝黑馬和大哥的陪騎。

接著我們繼續前進，並在彰化八卦山的牌樓前面合照。

這時候林楷哲和梁美強大哥也騎車前來要陪騎到西螺，他們並帶飲料來讓大家補給，在這裡很感謝他們。

因為腳踏車好像沒風，我們便到腳踏車店灌完風之後，再繼續前進。

到了花壇，吳國豪他們也拍完了南投的賽事，還特地前來幫大家拍攝影片，在這裡真的很感謝他，那麼熱心的為大家留下紀念。

雅惠的朋友也帶一堆水過來給大家喝，讓他們那麼麻煩，真的是很不好意思。

一路上行車很順，我們便很快的抵達北斗銀樓媽祖。

把太子爺送回家，拍完照之後，戴大哥及課長他們也陪騎到這裡，真的很感謝他們那麼的鼓勵並支持著我們，還陪我們騎那麼大一段路，在此對他們致上十二萬分的謝意。

接著沒多久，媽媽也來了，因為媽媽都會擔心我，每天都會打電話給我問行程，剛好妹妹放假，所以就特地帶媽媽和小妹，來給我加油打氣。

我好感動哦，一直拉著媽媽的手不放，媽媽也說我怎麼曬到那麼黑，下次不要再玩了。

我的媽媽一直很支持我做任何事情，不管路跑或騎車，他們雖然嘴巴會唸，但我知道她是因為會擔心我，所以才會一直叮嚀我，我真的很愛我的媽媽，所以只要有空我就會回家陪她和她說話。

揮手跟媽媽及老吳道別之後，蔡美玉和她的朋友也來了，我們一群人便繼續前往西螺，到達西螺之前，廖大諄帶了好多杯青草茶過來給大家喝，他也拿了一個香火給我，希望能夠保祐我平安，真的很謝謝他。

到達西螺大橋的時候，好姐妹廖佩玲和郭麗琴也來迎接我們，她也帶我們去吃好吃的豆花和飯，並提供我們當晚的住宿，在這裡很感謝她，阿琴不要太想我哦，我有空就去找你嘿😊

過沒多久，佩玲也出去跑步回來了，她也帶我們去她的叔叔餐廳吃飯。

因為我可能長時間睡眠不足，所以我的智齒爆痛，整個三叉神經痛到說不出話來，趕緊吞了一顆止痛藥才好一點，也因為牙齒痛的關係，我幾乎都沒有吃東西，在這裡很謝謝佩玲和阿琴，那麼熱情的接待我們。

謝謝今天幫忙我們的人

謝謝雅惠，阿良，謙謙一路相陪並為我打理一切。

#2020小比為愛而行第十天

#台中到西螺

#騎車最開心的一天

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