精華影輯／第12屆為漸凍人而跑 24小時募款活動

在台北附近，要有景，有美食，可練跑的地方很多，但早晚都有特色的那就不多了。 烘爐地是個又近又有特色的選擇。 雖然入秋早晚涼爽，但入出後的秋老虎一然威力十足。 不敢大意的我們約了五點半的大早。遠遠

2020-09-22 09:45