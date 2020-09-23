精華影輯／第12屆為漸凍人而跑 24小時募款活動
由李榮富發起的為漸凍人而跑24小時募款活動
來到第12屆
9/18 晚上7點開始苗栗後龍客家圓樓起跑
來了不少響應活動的跑者
還有許多來幫忙活動的朋友
現場持續24小時募款
來的人紛紛捐款及提供補給品給跑者
9/19日的凌晨到傍晚
陸續有許多跑者前來響應活動
另外鋼鐵老爸周俊宏
也在凌晨從蘆洲跟兒子一起出發
跑到活動的會場響應募款活動
(從早跑到晚,全程120K左右)
非常有意義的募款活動
希望大家多多推廣
讓每一年有越來越多的人一起來響應募款的活動
[每個人小小的付出,可以累積無限大的力量]
感謝每一位捐款捐發票的朋友❤
還有來現場默默付出的所有人❤
漸凍人協會官網線上捐款連結https://pse.is/ul3qs
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