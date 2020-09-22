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大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

賽事心得／夸父追日西臺灣站 有一種跑步的樂趣叫接力

運動筆記 / 大圓

▲ 少一個都不行，Ivy把來不及合照的大智P上去

2020 CRUFU RUN－西臺灣站 240K

下一站：2021.4.10～4.11 東臺灣站見！

隊名：一直跑 一直痠 一直痠 一直跑 是在哈囉逆🏃🏻 內含傷兵共 10 位 輪流接力 🏃🏻‍♀️🗓

活動日期：2020.9.19(六) ~ 9.20(日)⏰

完賽時間：24：09：59

一、拉開序幕

 

       

繼夸父追日跨夜接力賽 - 北臺灣站後，經過 2 天的西臺灣站後，兩條腿持續痠痛中，如果要評論這次賽事，總結是【 曬得嫑嫑的 】。

前一晚隊友先租車後，開往預約位於苗栗西湖渡假村附近民宿，隔日載著民宿提供的早餐到現場三連拍，第一棒在早上 6:20 開跑後，便驅車前往第 5 接力區台中東勢附近交棒。

跟前一次不同的是，有人臨時有事晚點到，有人則是傷兵 ( 包括我 )，在評估自身安全與能力的前提下，隊友們互助合作完成接力。

▲ 棒次地圖：🚩 起點：苗栗西湖渡假村 ➜ 🏁 終點：安平碼頭，經 6 縣市：苗栗→台中→彰化→雲林→嘉義→台南，總距離 240 公里。(  圖片來源：主辦單位活動手冊 )

二、一起跑過，一起累過

     

跟同 ( 2020 ) 年 6 月的北台灣比起來節奏較緊湊，雖然少了第一次參加的新鮮感，但更知道溝通與配合的重要性；也因疫情關係，很多賽事都延到下半年，對跑者而言，這時間點正是訓練期，隊員們也為各自的目標賽事摩拳擦掌、蓄勢待發。

▲ 1️⃣ 🚙 小白、強哥、美姬、艾薇、小智

▲ 2️⃣ 🚙 大圓、邱哥、天天、曉婷、大智

有人因騎車、跑步等訓練不小心受了傷，但這賽事不是跑速度，是團隊合作跟邊跑邊玩邊吃。只是大家幾乎都累壞了，在車上就倒頭就睡，為了爭取更多的休息時間，連美食都就近處理。

▲ 第 5 棒 Ivy：試試看，不行馬上換隊友支援！

三、印象深刻的接棒點

第 10 棒是這次唯一的吉拿 ( 極難 ) 棒，也是唯一兩棒間有「乘車路段」接駁的棒次，邱哥算是從台中跑到南投 ( 含搭車 )，下車起點開始一路上坡跑到福基慈惠堂交棒給強哥。

▲ 10-邱哥 ➙ 11-強哥：漁夫帽才夠遮陽！

南投 ➜ 福基慈惠堂 ➜ 長興製茶廠

第 16 棒經過濁水溪上銜接彰化、雲林長達 2760 公尺自強大橋，中途因無法在橋上停留，只能在橋的另一端擔心這棒次的曉婷，好加在她耐力很夠，足以撐到橋下補給。

▲ 16-曉婷 ➙ 17-邱哥：終於輪到我了！ 

   

竹塘慈航宮 ➜ 濁水溪 ➜ 雲林縣中央公路

因邱哥表示週日要吃 10k 的 Easy Run 課表，於是安排了第 27 棒 ( 距離：10.6k )，沿途除了無遮蔽物外，還有施工路段與人車共道，重點是非常曬，平均每 1.5k 補給一次，第 3 次停下喝水時已打赤膊；這次沒有像前一天邊跑邊補水完，帥氣的往旁邊丟給隊友撿，而是緊緊的把背心抓在手上。

▲ 27-曉婷 ➙ 28-邱哥：換我去曬成人乾了！

   

台南七股鹽山 ➜ 曾文溪 ➜ 西濱/台17線

四、大圓的棒次分享

🏃‍♀️ 第 7 棒：新社，Day 1  11:44 a.m.     

◉ 總距離：8.2 km，總爬升：85 m ◉

▲ 中午又熱又曬，後段一路下坡衝到接力區！

本以為第 7 棒是山路，遮蔽物會比較多，但事實證明，除了熱之外，還非常曬，除了開始 2K 的緩上坡外，其餘皆為下坡，膝蓋貼上固定肌貼的加持，穩穩地跑完這棒次。

▲ 6-曉婷 ➙ 7-大圓 ➙ 8-天天

🏃‍♀️ 第 19 棒：雲林，Day 1  10:21 p.m.     

◉ 總距離：8.4 km，總爬升：6 m ◉       

從雲林過來的天天手上接棒，這時已經接近半夜，這次的補給逕行拿水袋，跟隊友說好中途僅需指引方向，不用補給。       

基於人身安全考量，2 車成員沿路找前方他隊跑者看能不能跟我一起跑，以下是隊長在車上與他隊跑者對話。

天天：請問你配速多少？       

男跑者：5:45       

天天：可不可以等等後面的馬尾妹？       

男跑者：可是我隊友也在等我耶！       

天天：⋯⋯       

聽說男跑者後來有跑到 5:30，然後我在不知情的狀況下，在接力區前 300 公尺左右不小心超過了他。

▲ 18-天天 ➙ 19-大圓 ➙ 20-大智

🏃‍♀️ 第 29 棒：往台南安平，Day 2  9:02 a.m.     

◉ 總距離：7.66 km，總爬升：4 m ◉

▲ 地面上有熱氣，燙到兩隻腳跑到飛起來！

從一路曬到終於會停下來補給並跑完 10.6 k 產業道路來的邱哥手上接棒，換上 turbo 2 開始跑，真的有種跑到燒起來的感覺，因為實在太熱想快點跑完，前面衝太快，導致最後 500 公尺自爆了！

▲ 28-邱哥 ➙ 29-大圓 ➙ 30-天天

五、有一種跑步的樂趣叫接力！

▲ 完賽看板大合照，每個人都很開心終於結束！

這次全程240公里，途中有人抽筋，隊員立馬接腳繼續跑、有人陪跑、有人干擾他隊跑者讓自己隊員不落單⋯等，總之，中途沒人被放生，頂多嘴上說終點見。我想跑步除了訓練，隊友間的互相傷害也是讓人跑下去的動力，接力則是另類的跑步樂趣之一。

六、幕後花絮

▼ 隊長將拍拍尺交給第 1 棒強哥：準備出發囉！

▼ 第一棒經過的景點 - 苗栗三義龍騰斷橋

▼ 小智：強哥可以代言御茶園了！

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