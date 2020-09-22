訓練心得／福祿壽的麥加 烘爐地

在台北附近，要有景，有美食，可練跑的地方很多，但早晚都有特色的那就不多了。

烘爐地是個又近又有特色的選擇。

雖然入秋早晚涼爽，但入出後的秋老虎一然威力十足。

不敢大意的我們約了五點半的大早。遠遠就看到目的地，算是短的行程。

一般有廟的地方風景都很好，也很多美食。這是確定的。

特地穿上昨天剛到的團服。感謝吉米。

特定請本團模特展示一下。

巧遇帥氣象總一起合照。

秒變簽書會。

好回歸主題，出發了。

連路燈都很有特色。

坡度是很有挑戰。對自行車來說是太短太陡。

基本上就是一直彎上去。

髮夾彎的彎路，頗具美感。

漸漸感受到福祿壽的地盤。

看到阿伯帶著木棍上山，很厲害全程沒步兵。

很快就到停車場。巨神像合拍。

天氣涼爽視野極佳。經過恐龍地標，大家開心童心大發。

福祿壽的標紀。

當然要照一張。

山上風景如畫，視野極佳。

當然要合拍一張。

廟內金碧輝煌。香火鼎盛。求月老，求財富，求平安。

回程又經過恐龍。真是老少咸宜的好地方。

本團今日精選。

恐龍大噴發，妳們是來跑步的嗎..?

這位最賣力，完全投入。

童心大噴發。

不管正面背面看到鏡頭都有景。

沿路依然處處皆風景。

耍寶很會，耍酷也不輸人。

來一張新北四帥，中和四傑。

當然最後不能錯過當地美食。

滿滿的人潮，顯示著她的知名。

這一口咬下去的是美好早晨跟幸福的滋味，妳感受到了嗎?