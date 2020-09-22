跑步小品／夜跑安全知多少！

你不懂我想夜跑的心，就像白天不懂夜的黑

黃昏最後的一束光褪去，

告別白日的繁忙，

進入了黑夜的篇章...

夜跑前 捍衛夜跑的攻防戰？

「兒子，幹嘛呢?吃晚飯了嗎?」

「吃過了，我正準備出門跑步了．」

「這都幾點了，還出去跑。外面烏漆墨黑，多危險！

前給天我還看見新聞報導，有人夜跑出車禍了

你啊，真是講不聽！」

「媽，我這裝備從頭到腳螢光加反光，

就像一盞探照燈似的在路上移動，

司機180公尺外，就能看見你兒子這張英俊的臉。」

「大晚上的溫度低，你也不怕著涼。到時後感冒了，有你受的。」

「我的外套快乾布料防水防風，輕便透氣還保暖」

夜跑時 黑暗中最閃亮的星星

螢光色在黑暗中具有極高的肉眼可見度，

反光布料分佈在

手肘、手腕、腳踝等高速移動部位。

化身夜空中最亮的星星，

做整條街上最亮的跑者。

夜跑1個月後 宵夜還是夜跑的天人交戰

「在幹嘛啊？出來吃串烤？」

「不了，我要出門跑步了。」

「跑什麼啊，出來嗨！啤酒串烤多好？

「我有八塊腹肌」

「哥……你等等我一起跑！我穿鞋呢！」

小布提醒您：道路千萬條，安全第一條。

夜跑途中一定要注意以下幾點

01.選擇路面平坦、車輛少且有監控的跑步路線。

02.夜間可視度低，為避免危險，夜間以慢跑為主。

03.儘量不要在跑步過程中聽音樂，以免分散注意力。

本周跑者互動：你更喜歡晨跑還是夜跑？

※本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。