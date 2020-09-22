統一發票盃臺北場路跑活動 11/15熱情開跑

CP值超高的109年統一發票盃臺北場路跑活動，11/15將在凱達格蘭大道上盛大開跑！邀請大家一起健康向前跑，以行動支持並鼓勵民眾參與「捐發票做愛心」！

本次路跑活動分為競賽組與休閒組，競賽組全程12.5公里，名額6,000名，於9月21日中午12時開放網路報名，報名僅需繳交100元報名費，休閒組全程3公里，自9月21日中午12時開放13,000名網路報名名額，另開放親自報名可於9/22(二)09:00-17:00至財政部臺北國稅局中北/中南稽徵所進行報名程序，此外活動當日更提供1,000名現場報名名額，民眾只要捐贈109年9-12月份統一發票3張(每張10元以上紙本或雲端發票)，即可免費參加，兩組名額所剩不多，趕快把握機會報名去!

統一發票盃路跑活動正式邁入第11年，累計過去共舉辦49場次，吸引近55萬人參加，募集 1 千多萬張發票捐助社福團體，其中臺北場路跑活動每年皆吸引2萬人一同共襄盛舉，希望藉由每一位參與者捐出小小發票所累積的愛心，發揮大大的力量幫助弱勢團體。