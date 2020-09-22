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訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第二週

運動筆記 / Hsueh Yu Chun

田中馬再出發訓練營在每周日固定團練

目標是11/8的田中馬能突破個人的10K紀錄

其實同時段也有二水馬的水水訓練營在團練

水水營是全團女生

目標是11/1的二水馬10K完賽

她們多是路跑新手

正學習如何用姿勢跑法跑地更有效率並不易受傷

也是一同為賽事吃課表做準備

兩營每週都有既定的運動課表

克服惰性規律地運動

這精神已很令人敬佩啊~~

跑步訓練課表很基本的輕鬆有氧跑

這週日田中馬再出發訓練營團練

就是80分鐘了

比第一週60分鐘有氧跑多了些

而輕鬆有氧跑的定義是怎樣咧

那該是不喘也不累

目的是在輕鬆的範圍內挑戰速度的上限

但也不是一昧的講求輕鬆

最輕易判別的關鍵是呼吸

只用鼻子而不透過嘴巴呼吸

在接近需要嘴巴來呼吸時

就是輕鬆有氧跑的上限了

放慢速度調整呼吸

為了習慣避免在比賽過程中發生撞牆期

心理上的倦惰及肌肉的痠痛也會產生撞牆

所以在練習時一直注意自己的狀況

隨時保持身心都在輕鬆的上限

就能讓這些壞情況延遲發生

當然可以不發生是最好的啊

輕鬆的上限是要靠練習來體會拿捏的

勉強自己維持速度過久又不夠放鬆的話

速度很難維持平均速度

起伏過大的配速是較浪費體能的

如果真的有跑到輕鬆上限時

速度減慢的幅度也是很小很小的

世界級跑者跑完馬拉松並無虛脫感地進終點

也不會看到他們在最末段衝刺

因為處在趨近放鬆極限之下了

只是對我們而言仍是好快

因為體能是有計畫地分配

再快些就會超越極限而提早降速撞牆崩潰

這哲學不僅適合專業跑者

一般跑友想求快更何嘗不是如此呢

田中馬

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