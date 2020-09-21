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賽事心得／炳翰礁溪公益路跑 赤腳跑半馬遇上地獄碎石路

運動筆記 / Sam Wu

練習赤足就是希望有朝一日可以赤足上場完賽，如今炳翰半馬就決定是他了。鳴槍開跑前環顧四周沒有一個赤足跑者，還覺得可惜之時。我還是太年輕了，環龍潭湖的時候還覺得這個柏油路腳感比起板橋河濱簡直天堂，沒有碎石雜物，有的只有乾淨整齊的小小顆粒感；認真說起來還真舒服。沒想到精彩的是在礁溪溫泉街的那個柏油路，滿滿尖石的柏油路我還以為到了刀山。內心一路吶喊刺痛，忍受著不舒服的感覺；低頭看了一下手錶已經12公里，意思是剩下一半的路程我就達成了自己設定的赤足完賽半馬的目標。已經一半了我怎麼可以放棄穿上鞋子。有一陣子路上碎石多到根本閃不掉，果斷開啟步兵模式，沒想到這個一開就至少走了三四公里。認真不誇張，赤足走在礁溪台九的路上簡直地獄；我第一次感覺用走的也可以有痛的感覺。

同行的跑友跟我說穿鞋啦，我轉頭跟他說不可能，我一定可以兩小時半完賽，都已經17公里了我不可能放棄。咬著牙，僅存的堅持以及耐心，慢慢的我又追上了通行跑友。我喊著我都還沒崩潰你怎麼可以放棄自己，跑起來！一路18.19.20.21我就快達成了，沒想到過關總是需要打魔王，我真的還是太年輕。實在沒想到進終點前竟然有碎石路，甚至踏上去都感覺眼角噴淚光。沒錯，我崩潰了。真的崩潰了剩下不到兩百公尺的時候我終於崩潰了。看著滿滿碎石的路上，潰堤給了我最後一絲勇氣我告訴我自己已經要完成了你一定可以的，前面21公里都完成了不是嗎？於是我一步一步邁進了終點。我完成了我今年初許的心願我終於可以說我是『赤足跑者』了，我完成了人生第一場全程赤足的半馬。

後期：

這場志工警察看到我赤足都很驚訝，沿路給我的回饋比起其他跑者更多。

倒數第二個水站的弟弟看著我光腳跑過來，他還一樣光著腳跑過來拿水給我，特別跟我說聲加油就跑走了。       

一個老外跟著我跑了至少10公里，沿路都放英文歌覺得爽。我練習了半年赤足，我完成了我對抗了自己的疼痛、墮落、崩潰、異樣眼光、水泡、族繁不及備載。

我可以，你也可以Just do it

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