路跑訓練／迎回賽事 Finish Strong完強、頑強、玩強

Finish Strong...直譯~完成強！終點衝線堅強達陣！堅持到最後的強者！結尾得很強！一件事的堅持，到最後都要把它做到最好，更好！用在賽事，在跑者身上更是...2020年上半年全球賽事停擺下半年台灣賽事開始啓動，從2020迎向2021從2020台北馬勇敢呼吸，跑向2021萬金石WE CAN我們可以！

腳趾骨折二個多月，開始復健跑每天約 2K行動不俐落，本來已不想去河濱塗鴉了...但看到這句 「Finish Strong」....it touched me...加油！不管骨傷要半年8個月才能正常練finish~妳要更強壯！外在強壯，內在也要強壯！畫一片牆鼓勵自己！跑步不辛苦！不能跑步很 心苦....

今天是二個多月來跑最長的距離，我的復健跑Long run ~5K台北馬還有3個月，穩定復健，低標完賽，高標430 TQ萬金石馬還有5、6個月，希望到時能痛快好好跑一場！！

年紀大骨傷復原得好慢...醫生說正常啊! 骨傷要半年才會復原,有人甚至更久...2020年初除了疫情打亂了運動步調, 企業課全停本該有很多時間 休養生息好好調整偏偏在3/8日去司馬庫斯跑山跌了一跤, 撞到左膝外側這一休息1,2個月, 但跑快或長點距離, 膝外側就會緊繃到有點痛感..好不容易 6月時好很多, 已慢慢恢復練習了...7月才要正常練習, 卻在大安游完泳,從停車場出來在停車場斜坡, 為了閃逆向騎來的摩托車我靠到右邊邊邊騎, 右腳還沒收上來, 去踢到牆邊的鐵柱瞬間劇痛, 一出停車場馬上停下來看劇痛的腳哇! 腳趾蹺起來...不妙...骨折了....第一個閃進腦子的是~ 不能跑步了!!GG...泣...全休二週後, 開始恢復瑜珈教課, 避開右腳趾施力開始每天練點瑜珈 , 游泳. 還有曬太陽..沒想到曬太陽居然成為休閒生活的一部份因為腳無法用力, 所以只好曬曬太陽, 不要讓自己發霉啊!謝謝國書老師今年帶了我跑了很多趟海邊努力曬太陽愈來愈喜歡我的日曬黑..買了第一件比基尼, 因為不想把身體曬出一堆線, T恤線, 背心線,泳衣線...

56歲 沒有青春尾巴好抓了...努力把自己顧好,為自己的人生健身!

2020還接了個外島半年課程, 馬祖的運動愛台灣,4~9月, 每個月一次飛馬祖教課,第一堂課就很明白的告訴學生們, 一個月運動一次有沒有用呢 ?沒有!! 真的要什麼運動成效都很有限啊,所以你們要先組一個社團,每週要自主團練二次,....社團叫什麼名字好呢..馬祖運動強風團!大家瞪大眼鏡看著我, 心中想,這不是才剛開始上課, 才第一堂課, 啊要取這麼嚇人的名字哦!我說, 運動強風的意思不是運動多強, 而且你們要像一陣強風一樣颳起開始運動, 持續運動, 然後慢慢去影響到周遭的人,像一陣強風在馬祖颳起,以後馬祖大家都知道有一團已經運動了好幾年的團,叫~馬祖強風團!

第一堂課, 4月還有大家戴口罩期...

為了帶動大家持續動, 我請大家運動後PO照片或影片到群組,表示運動完成, 也可以鼓勵到別人要叫同學們做, 自己當然要以身做責,於是我每天都PO一段運動影片到群組因為全球疫情只有台灣還能在外自由活動,於是我的影片堅持每天都在戶外拍, 叫 '自由台灣動一動'1天, 2天,3天....同學只有少數人有回應...繼續堅持著每天PO影片, 1週, 2週, 3週, 4週了...信心都快動搖了,..我每天這樣做到底有沒有用啊,是好像有多了幾個同學也開始一起動起來...

永遠記得第30天, 下著大雨, 從家裡跑到碧潭,來回15K在碧潭吊橋上拍影片時, 上犬式上來大雨淋著臉...跑回家洗澡, 吹頭髮, 就忘了要先PO影片到群組, 叫同學們動一動..到晚上時, 馬祖班長PO照片上來了,第一次, 她們比我早PO上運動的照片影片好感動啊! 一個月, 他們能自動自發固定時間練習了那她們都能自己自主練習了,我還要每天不論颳風,下雨,大太陽都拍嗎?沒有再拍的動機動力.. ,我本來就每天都有在運動啊..有什麼動機可以讓我持續做這件事呢...一個人要養成一個習慣需要多少天?根據研究, 平均值是66天好吧! 那我繼續為了自由台灣, 沒有封城可以外出自由活動,續續拍 #戶外動一動 影片挑戰連續66天不間斷的拍戶外運動影片

總共拍了68天, 第1,2天在室內, 第3~68天戶外...有操場, 公園, 台北各城門, 中正紀念堂, 總統府, 基隆各景點, 馬祖星巴克, 馬祖媽祖巨神象....

早上5點福和橋日出, 在橋上動一動拍運動影片, 好美的日出...

跳階梯...這66天, 多虧國書老師, 連他都會問我, 妳今天要在哪裡拍? 所以有些影片是他幫忙拍的...

我只是設定了目標, 把一件事做好,完成...後來同學們跟我說,老師, 我們看到妳影片都有乖乖運動哦, 只是沒在群組回啦!最近還遇到個健身會館的同學, [老師, 我受妳影響, 我也連續運動超過66天了! 現在朋友都不相信, 我居然會規律上健身房運動! ]真開心, 我只是自己設定目標, 然後完成, 不知道有很多人跟進啊~腳趾骨趾無法跑真心苦, 所以避開腳趾用力的動作, 每天瑜珈, 一週游二次泳我當然早已養成習慣持續運動但是, 我發現...原來我愛跑步, 我'愛'跑步...好心苦, 無法跑...

第一個月, 只能做瑜珈跟游泳...骨傷第76天...開始復健跑!#Finish Strong...加油!!#台北馬拉松#萬金石馬拉松#FAST42#耕跑團#瘋騎雲泳