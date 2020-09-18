跑步小品／凝聚的力量

『因為有你們這群姐妹跑友 更像家人般的幸福』

凝聚的力量-跑步-團練

因為跑步又讓我們串連在一起

我多想看看你的臉

我多想和你肩併肩

這個秋初夏末的日子

我們要一起暢遊彩虹河濱

一種凝聚的力量

在一條有雲朵 陽光的路上

陽光有點燦爛

但你們的笑容不曾走遠

永遠就像一張彩色的照片

回憶總能刻畫每一分鐘的幸福

遊戲的歡笑

讓每個人再度揚起

不曾停止過

我們的團練不只有跑步

還有很多腦力的激盪

分組的合作

團隊的默契

每一次的組合截然不同

再次能細心了解每個人

總能在每一次的團練

感受到凝聚的力量

就像是家人的關愛

只有回憶可以無限的延伸

我們的團員 每一個都重要

『每一次的練跑都好感動，有你們真好』

夜晚的河濱

在每盞路燈的照耀下

遠眺著101夜空

在河濱有微風吹拂的夜

我們享受著美味的晚餐

點綴著歡笑聲

此刻的歡樂是彼此動人的樂章

我們又在台北市的河濱

再次的閃動

天空由淺藍到深藍

讓我們 心與心 連結

『幸福是跟著大家跑步，看著最美的夕陽』

#我愛的每個團員#這次的團練還加入了家屬們你可是強大的後援隊#小孩超可愛#比手畫腳好厲害#老天爺賞了我們一個好天氣