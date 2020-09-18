跑步知識／沒有達到理想的成績 是練習太少嗎？

部分的跑者認為自己沒有跑出PB、沒有變快，是因為訓練的不夠多或是量不夠大，於是他們把訓練加倍、跑量加大，這樣的訓練在短期內一定可以看到效果，覺得自己好像跑得更快也變強了，但當短期有限的效果結束，再用同樣的方式加量加多訓練，成績還有可能無限成長嗎？跑者、鐵人們願意每天花時間訓練，也很努力的為每一次課表付出，所以這絕對不是阻礙進步的原因。那，會不會就是付出太多了呢？

假設今日的課表，明明已經超出負荷，幾乎是使出洪荒之力完成它，那明天的課表，你也可以有相同的表現嗎？ 為了不讓表現看起來變差，你就想一直不斷維持或是往上加，日復一日，感覺好像越來越強，但實際上到最後所謂的骨牌效應就會出現，之前訓練累積的疲勞及訓練疲乏這時候就會開始爆發，你才會意識到，要休息、需要腳少跑量或改成輕鬆跑才有辦法恢復。

那為何不一開始就用對了訓練強度來完成課表呢？

要怎麼做？就從了解自己的能力開始

一次太難達成的訓練或是超過負荷的訓練，對你後續的整個訓練計畫會有很大的影響，如果能用正確的能力去完成它，你可以從此次中成長，也可以在下次一次訓練前恢復。

這標準就是 Stryd PowerCenter 中 功率時間曲線圖 Power Duration Curve 的一項功能 - Auto - CP Model Curve 自動臨界功率曲線圖 。

自動臨界功率曲線圖 Auto - CP Model Curve 要怎麼解決問題呢？

這個自動臨界功率曲線圖 Auto - CP Model Curve 顯示出系統自動推估出你每一個功率理論上可以維持的最長時間。當你正要計畫一份訓練計畫時，此圖表的參考價值非常高。

假設你今天要跑一公里的間歇訓練，預設是要花 4:30 秒完成每一公里，那你就可以在圖表上找到 4:30 ，他顯示為 295 W，表示理論上你可以用 295 Ｗ，完成一公里訓練。

因為是估算最大值，不可能每次都用 295 W完成，所以你可以使用 95% 以下的值去完成這次間歇訓練，也就是～ 280W 。

使用自動臨界功率曲線圖 Auto - CP Model Curve 將很簡單的找到相對應的瓦數，讓訓練目標更明確，也更容易找到適合的訓練強度。除了上述的功用，此表格是依照你上傳的紀錄做變化，只要達成以下兩點，就能輕鬆運用：

需要有三次跑步紀錄就可以建立有效的自動臨界功率曲線圖 Auto - CP Model Curve，紀錄包含有 10-30 秒, 10-20 分鐘及 50 分鐘內。 圖表是隨著紀錄變動，所以如果近期都沒有長距離的跑步，此圖表將無法估算出相對應的值。

現在你是否對於自己的極限有更一進步的了解了呢？ 以後就不用害怕找不到目標，不知道要看什麼瓦數，立刻來安排下一次的課表吧！

看完文章後，要怎麽做呢？

1. 打開 PowerCenter，找到功率時間曲線圖 Power Duration Curve ，再將自動臨界功率曲線圖 Auto - CP Model Curve 打開。（https://www.stryd.com/powercenter/）

2. 看看你下次間歇訓練，找到對應的時間，看看系統給你的功率在哪邊呢？