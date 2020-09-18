賽事心得／線上虛擬波馬完賽 下次一定要跑真的波馬

這就是波馬完賽證書，有機會一定要跑一場真真的波馬！我們大家一起加油！希望疫情趕快散去！

每位跑者都有自己的跑步夢.....我的跑步夢就是有一天能到美國參加BOSTON MARATHON....但夢想一般都是很殘酷的!!!要參加BOSTON MARATHON不是靠人品...而是要靠實力的!!!!現在還要再加一個“運氣”...就像2020全球武漢肺炎疫情大爆發！全球賽事幾乎都停擺了！當然如果你有錢好像也可以捐獻方式取得參加權....但我們一般市民跑者怎麼可能有那麼多的'錢'呢！！？

說到我的波馬夢要從2017年談起....其實2017加拿大BMO馬拉松我就以破PB及達到BQ 3小22分36秒（當年BQ325）哪知2018BOSTON MARATHON CutOff time 是3分23秒才能報到！我慢了59秒.....也就是說我要跑出320才比較有機會報上!!!第一次挑戰失敗。

加拿大BMO馬拉松GPS軌跡圖就像是一隻鴨子，挑戰波馬失敗就像是煮熟的鴨子飛了.....哈哈。

為了夢想繼續努力..2018年台北渣打馬拉松賽前得知高大哥要配320，就決定跟看看，最後跑出3小時20分39秒...再度破PB又達到BQ，心裡想這次比BQ快了4′21”應該沒問題了吧？？！！但是萬萬沒有想到2019年波馬CutOff Time 創歷年來新高要4′52”！！！這次我又慢了30秒所以我又殘念了....第二次挑戰失敗。

2019年創新高的CutOff Time..

連2年破PB+BQ還是無法完成我的波馬夢！看來真的要用最後的大絕招了→就是用年齡來換取較低的BQ門檻標準.....哈哈，因為2020/9/14號波馬的比賽日我就已經滿50歲了...也就是說BQ降低為330，但是萬萬沒想到波馬官網宣佈2020 BQ要提高5分鐘！！？？也就是50～54歲組又回到325！原來的優勢又飛了！沒想到當初想說以年齡換取BQ這招也沒有用了...哈哈。

2020波馬BQ各組都提高5分鐘。

2019年渣打馬第3次挑戰波馬門票...最後以3小時14分破PB+BQ

花了1年跑了2754K進步6分鐘我很滿意也很滿足了..這次比BQ快了10′50”....這成績應該可以帶我到波斯頓吃龍蝦了吧...2020波斯頓馬拉松我來了～

渣打馬能跑出314真的要感謝蔡博（提供一些訓練方式）當然還有老街溪大家平常互相80..的結果，感謝大家～

老街溪的日常～

練的那麼辛苦就是為了看到上面這些數字...哈哈，各位也是嗎？

2020波馬就用2019渣打馬拉松的成績來報名...各位記得要跟路協申請英文姓名的完賽證明。（工本費100元）

這次波馬登記的成績...比BQ快10′50”看來應該是沒有問題了～

終於成功錄取2020波斯頓馬拉松！！真的太高興了～

成功錄取波馬後，還特別買了一頂波馬帽子及外套，過年還帶老婆到日本玩....當時武漢肺炎疫情還不太嚴重...沒有管制出國，只覺得蠻奇怪的...大陸來的人都在藥妝店狂掃口罩！後來回國後才知道大陸疫情已經那麼嚴重了！！當下還不知道連波馬都會被影響到！

隨著疫情越來越嚴重，真的開始擔心起來了，每天都會到波馬官網關心一下最新的消息，美國疫情越來越嚴重了！可是當時美簽也辦了，機票也買了，住宿也訂了！真的...

最後波馬公佈將比賽延期到9/14號的消息.....說真的當波馬公佈延期後我思考了幾天決定放棄了！因為我認為疫情不可能那麼快就可以結束的...而且政府也不鼓勵國人出國旅遊...

官網還寄了email尋問是否要延到9/14來比賽→我決定放棄了，明年再來吧...努力了3年好不容易可以到美國參加波斯頓馬拉松....結果又沒了！真的好難過喔！心痛。

最後果然9/14號波馬還是決定取消比賽，然後改為線上虛擬馬拉松...費用50美金，跑完送你完賽獎牌完賽證書，還有完賽衣服喔！然後報名前15000名還送你小禮物～

線上馬報名成功，規定9/5～9/14要完成42K。

美美的盒子。

全球前15000名報名成功的小禮物，滿滿的補給品～

大會要求跑者要下載波馬app可以下載自己的號碼布及一些波馬資訊，最後也要用這來回傳我們跑步的成績。

我的號碼布，哎呀....本來是要帶上這號碼布來參加波馬的....

線上虛擬馬沒有特別規定一要用賽事來回傳成績，自主跑完42K也可以...但是為了表示對波斯頓馬拉松的尊重，我選了一場硬硬的山路馬來挑戰→石門水庫榮耀93。

好友國宇，阿欽也參加了這場比賽來當線上馬.....顯金則是這次的志工，辛苦了～

9/12石門水庫榮耀93...硬硬的山路馬～

就當波馬來跑吧，其實我還蠻喜歡跑山路的.....哈哈。

回來了....看我這樣子就知道這路線真的有夠硬的！！好累。

運氣好給我撿到總4。

盧慢的神人們。（中間是女總一）

我最好的訓練夥伴...老街溪吳大哥，感謝他這次陪我一起來比賽，在後面一直壓著我跑....給我壓力！

也恭喜吳大哥分2，Judy總5。

跑完上傳成績到波馬app....跑到終點後有特別看了一下手錶的距離42.08，所以我有再補跑一下補足42.2K....以免被波馬打槍.....哈哈。

官網會email回覆你上傳成績成功～

上傳後就可以到app下載波馬完賽證書～

這就是石門水庫榮耀93的成績證書，跑一場比賽可以拿到2個獎牌2張完賽證書外加一個總4獎座感覺還不錯喔～