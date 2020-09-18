帶小比旅跑台灣／榮耀九三向國軍致敬路跑
上星期六受鄒雙喜大哥邀請，參加了榮耀九三向國軍致敬路跑嘉年華。
這是我第三次來參加，一次在旗津，二次在石門水庫。
清晨四點我就到了會場，看到了好多熟人，真的好讓人開心，很多人都是開學跑。參加的人數大約有四千多人，所以鄒大哥對於這場賽事，也特別謹慎，動用了很多志工來幫忙，真的很謝謝他們，從佈置到結束，每個人都用心去做。
此場賽事的特色，就是有升旗典禮，這是其他場馬拉松，所沒有的。
一群人站在一起唱國歌的感覺真好，你記得你有多久沒唱國歌了嗎？
大會也頒發許多勞苦功高的將士獎盃，清晨6點鳴笛聲響起，賽事開始…選手依序出發，我也揮手大聲的對大哥大姐們喊加油。
接下來，就輪到我們了。記憶中的賽道，似乎要一直爬坡，一直爬坡，爬到最上面再下來。
雖然上坡只有少少的六公里左右，但是開始爬坡的時候，我就後悔了，在家睡覺不好嗎？為什麼要來這裡虐待自己，我好累啊😭
幸好遇到好心的跑Johnson Suuu大哥，他們輪流幫我推比比推到折返點再離開，真的太感謝他們了。
下坡時，其實也沒有想像的輕鬆，因為坡度有點陡，我更要小心翼翼，以免滑倒，然像上次在清水一樣，用三分速滾下來😑
這次的補給站吃的東西很多，但是因為天氣有點熱，我也吃不下，倒是用了很多冰塊，真的是超讚的。
降溫水，大會準備的一點都不馬虎，話說超半馬還有烤大豬可以吃，那個老闆我也認識，真是太可惜了，不然我又可以啃骨頭了，因為每次老闆都給我好大一隻，你看過有人邊吃邊跑的嗎？對，沒錯，那個人就是我。
配上冰涼的啤酒，根本就是人間一大享受。（夠了，你根本沒吃到，不要再說了，掩面）
然後，我們就這樣子莫名其妙完賽了😂
而小比因為前一天太嗨，依然沈睡中…😑
再一次謝謝鄒大哥讓我可以參加這次的賽事。
謝謝辛苦的志工為大家服務。
謝謝Tony Chen Ch葉昶鑛小葉，及其它平台的攝影師為大家拍照。
謝謝蘇大哥和另一個不知名的跑友，幫我推比比上坡。
謝謝一起拍照的朋友。
#2020榮耀九三向國軍致敬路跑嘉年華
#為不能跑的人而跑
#用雙腳帶小比跑旅台灣
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言