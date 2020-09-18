帶小比旅跑台灣／榮耀九三向國軍致敬路跑

上星期六受鄒雙喜大哥邀請，參加了榮耀九三向國軍致敬路跑嘉年華。

這是我第三次來參加，一次在旗津，二次在石門水庫。

清晨四點我就到了會場，看到了好多熟人，真的好讓人開心，很多人都是開學跑。參加的人數大約有四千多人，所以鄒大哥對於這場賽事，也特別謹慎，動用了很多志工來幫忙，真的很謝謝他們，從佈置到結束，每個人都用心去做。

此場賽事的特色，就是有升旗典禮，這是其他場馬拉松，所沒有的。

一群人站在一起唱國歌的感覺真好，你記得你有多久沒唱國歌了嗎？

大會也頒發許多勞苦功高的將士獎盃，清晨6點鳴笛聲響起，賽事開始…選手依序出發，我也揮手大聲的對大哥大姐們喊加油。

接下來，就輪到我們了。記憶中的賽道，似乎要一直爬坡，一直爬坡，爬到最上面再下來。

雖然上坡只有少少的六公里左右，但是開始爬坡的時候，我就後悔了，在家睡覺不好嗎？為什麼要來這裡虐待自己，我好累啊😭

幸好遇到好心的跑Johnson Suuu大哥，他們輪流幫我推比比推到折返點再離開，真的太感謝他們了。

下坡時，其實也沒有想像的輕鬆，因為坡度有點陡，我更要小心翼翼，以免滑倒，然像上次在清水一樣，用三分速滾下來😑

這次的補給站吃的東西很多，但是因為天氣有點熱，我也吃不下，倒是用了很多冰塊，真的是超讚的。

降溫水，大會準備的一點都不馬虎，話說超半馬還有烤大豬可以吃，那個老闆我也認識，真是太可惜了，不然我又可以啃骨頭了，因為每次老闆都給我好大一隻，你看過有人邊吃邊跑的嗎？對，沒錯，那個人就是我。

配上冰涼的啤酒，根本就是人間一大享受。（夠了，你根本沒吃到，不要再說了，掩面）

然後，我們就這樣子莫名其妙完賽了😂

而小比因為前一天太嗨，依然沈睡中…😑

再一次謝謝鄒大哥讓我可以參加這次的賽事。

謝謝辛苦的志工為大家服務。

謝謝Tony Chen Ch葉昶鑛小葉，及其它平台的攝影師為大家拍照。

謝謝蘇大哥和另一個不知名的跑友，幫我推比比上坡。

謝謝一起拍照的朋友。

#2020榮耀九三向國軍致敬路跑嘉年華

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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