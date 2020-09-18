訓練心得／知高圳步道 Trail Run

部分的跑者認為自己沒有跑出PB、沒有變快，是因為訓練的不夠多或是量不夠大，於是他們把訓練加倍、跑量加大，這樣的訓練在短期內一定可以看到效果，覺得自己好像跑得更快也變強了，但當短期有限的效果結束，再用同

2020-09-18 09:24