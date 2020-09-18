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訓練心得／知高圳步道 Trail Run
台中成功火車站後的知高圳步道
平日跟假日都有很多人去健行
從成功火車站出發
沿著公路穿過平交道
到達後山的善光寺
再前進就到達知高圳步道
步道平坦好跑
一直往前會先經過大榕樹
再經過引水橋
再接到柏油路上好漢坡
好漢坡陡峭
不過距離不長
上到最頂的榕樹道到達學田山
山頂視野遼闊
晚上夜景應該也很棒
往榕樹另外一邊會接到成功西路
可從柏油路下山
或原路折返回到成功車站
全程來回距離6K多
算是一條簡單親民的好路線
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