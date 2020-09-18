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訓練心得／知高圳步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台中成功火車站後的知高圳步道

平日跟假日都有很多人去健行

從成功火車站出發

沿著公路穿過平交道

到達後山的善光寺

再前進就到達知高圳步道

步道平坦好跑

一直往前會先經過大榕樹

再經過引水橋

再接到柏油路上好漢坡

好漢坡陡峭

不過距離不長

上到最頂的榕樹道到達學田山

山頂視野遼闊

晚上夜景應該也很棒

往榕樹另外一邊會接到成功西路

可從柏油路下山

或原路折返回到成功車站

全程來回距離6K多

算是一條簡單親民的好路線

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