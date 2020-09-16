下載放個鹿 APP 用跨步換 Switch 和健身環套組

有了放個鹿，人與人之間的連結更有能量！（圖片來源：富邦人壽）

近年來，人們對於健康的意識抬頭，而運動正是擁有強健體魄、增強身體免疫力的必要手段，也因此愈來愈多民眾興起培養運動習慣的念頭，可是卻遲遲難以踏出第一步。或是好不容易開始運動，卻「三天打魚，兩天曬網」，好習慣都還沒建立就怠惰了……。

你是不是也常覺得運動好難？（圖片來源：123RF）

如果現在有一個 APP 能鼓勵你養成運動習慣、創造健康好生活，同時又能享有各式好康，是不是會讓自己更有動力呢～？

富邦人壽懂你！特別打造運動、健康、旅遊一把揪的放個鹿 APP（圖片來源：富邦人壽）

Fun group 放個鹿 APP 快閃活動，9/20 與你於信義香堤相見歡！

為了讓民眾進一步認識 Fun group 放個鹿 APP，富邦人壽將於 9/20 14:00 至 17:00，在台北信義區香堤廣場舉辦快閃遊街活動，對 APP 感興趣的民眾，將有現場的可愛夥伴們協助下載並註冊 APP 會員喲！

為了感謝前來共襄盛舉的大家，現場特別備有限定好康！只要完成「下載+評分 APP+註冊」就送星巴克兌換券或 Line Points，還有機會抽到寒舍艾美餐券、威秀電影雙人套票、全家咖啡券或全家早餐券等，數量有限，趕緊把握機會到現場互動體驗吧！

活動時間：2020 年 9 月 20 日 14:00～17:00

活動地點：信義威秀廣場、信義香堤廣場

更多放個鹿 APP 👉🏻 使用介紹、最新活動

立馬下載 👉🏻 https://fungroup.page.link/biji2009

如果當天沒空參加居然還能獲得理賠？！虛擬保險館同步推出「放個鹿快閃活動沒跟到險」

虛擬保險館以輕鬆、幽默的方式引導你接觸保險（圖片來源：富邦人壽）

若無法到場參加快閃活動，也可於線上參加最 chill 的保險互動社群遊戲——「虛擬保險館」，虛擬保險館特別為此推出「放個鹿快閃活動沒跟到險」，讓沒辦法參與快閃活動的民眾，藉投保獲得獎勵，在網路上同步和現場的朋友們同歡！

富邦人壽領先業界首度打造「虛擬保險館」，以各種有趣的生活情境出發，推出讓人意想不到的趣味險種，其它像是：地震震度達 4 級就理賠的「地震太晃到地上險」、毛豬肉價格上漲到每公斤 78 元就理賠的「豬價上漲吃土險」等，藉由活潑、寓教於樂的虛擬互動體驗，進而在現實生活中懂得善用保險商品、實踐風險轉嫁。

運動、健康、旅遊，一次揪起來！

說實話，要自己一個人開始運動真的不容易，甚至讓有些人會感到猶豫與並難以跨出第一步。沒關係，有放個鹿！

雖然運動是一條孤獨的路，世界上，沒有一人不能運動的道理。

如果有，那就兩人。

富邦人壽以「趣味」與「揪團」兩個概念為經緯，交織出以運動、健康、旅遊為主題的社群 APP——Fun group 放個鹿 ，透過揪團機制讓運動變得平易近人，使任何人除了享受健康的益處外，還可以透過揪團機制結交志同道合的鹿友。此外，隨著國旅風氣興起，透過放個鹿的秘境路線介紹，讓旅遊與認識台灣之間的結合更多元豐富，精彩不輸國外旅行！

放個鹿 APP 有三隻可愛小鹿作為代表，分別為：

鹿斯柏——運動小鹿

記錄日常走路步數，幫助用戶們愈動愈健康。

卡鹿里——健康小鹿

用社群的力量，使大家平時的飲食習慣獲得改變。

小迷鹿——旅遊小鹿

帶領夥伴們一起穿山越嶺，看見不一樣的台灣之美。

三隻小鹿分別代表「揪運動」、「揪健康」、「揪旅遊」等主題，而各主題之下有官方不定期舉辦的揪團活動。每項任務都有規定的競賽機制與目標，達到目標便可以得到 Fun Points 作為獎勵喔！

競賽機制說明：

計步：串聯手機原生紀錄計算每日步數，成績以每小時結算。

打卡：由官方設定特定地點完成打卡。

上傳照片：可拍照或上傳手機內相片。

如何快速賺取點數？用跑的累積更快！

放個鹿 APP 現正進行「揪團有禮－線上馬拉松」活動，11 月 11 日前揪跑友一起組團參賽，只要全體計步達標 500,000 步，並且排名前 500 名，每位團員都可得到 3,000 點。每隊上限 10 人，也就是每個人只要跑 5 萬步就可以達標啦！

賺點數換好禮的過程就像是跑馬拉松一樣，得靠持續不斷的努力才能達到目標，不到最後一刻絕不鬆懈！除了快速得點外，還能額外享有 GoPro8 抽獎機會（活動詳情）！

Fun Points 是什麼？能幹嘛？

Fun Points 可不是遊戲分數！進入放個鹿 APP 中的點數商城，小至熱拿鐵、早餐券，大至 GoPro8、Switch 健身環套組都可以兌換，讓領取 Fun Points 變成你最大的動力與激勵。

每天登入放個鹿 APP 再跑個幾圈就可以得到 Fun Points，也太簡單了！（圖片來源：富邦人壽）

APP 操作說明

以下簡單介紹放個鹿 APP 的介面，實際動手來操作看看吧！

放個鹿的 APP 主介面清楚易懂，相信大家很快就能上手！（圖片來源：富邦人壽）

每天登入就可以累積點數囉！每天、每週的步數都可以至紀錄查詢（圖片來源：富邦人壽）

在「揪運動」、「揪健康」、「揪旅遊」三個主題間切換自如，解任務的同時也累積點數。

（圖片來源：富邦人壽）

從「活動」端直接找到自己正在挑戰的任務，也可檢視先前已達標的任務，勉勵自己持續前進！

個人或揪團的任務都在這裡～（圖片來源：富邦人壽）

更重要的是人與人之間的連結，如同富邦人壽為放個鹿 APP 設計的口號——把我們的交點變成焦點！揪旅遊的前提是還可以趴趴造，有體能一起上山下海；而揪運動的前提是你可以想走就走，擁有控制自己身體的能力，而揪健康是一切的根本，吃好、睡好，養成良好的身體習慣！環環相扣的三個元素，因為「人」而相互連接，最後揪成為更好的自己～

責任編輯：哈卡

圖片來源：123rf、富邦人壽

以上文章由 富邦人壽 贊助刊出。

＊運動活動 請看運動筆記＊