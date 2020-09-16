2021 萬金石馬拉松 將於 9/23 開放登記抽籤 名額超限量！

2021 萬金石官方視覺 圖/ 萬金石官方網站

新北萬金石馬拉松 於今天悄悄了更新了首頁，斗大的 2021 意味著下屆的賽事即將開始報名！

2021 萬金石馬拉松即將在9/23 12:00準時開始報名，你一定要記好這個時間！

不過根據萬金石官方 Facebook 上提到，因 2020 年疫情關係停賽並且辦理了保留資格，所以今年將會扣除這些保留資格後，正取的人數如下：

・馬拉松組－正取 700 人 加備取 350 人

・挑戰馬祖－正取 800 人 加備取 400 人

看到以上，是不是覺得自己無望了，別放棄得那麼快！拼一波，搞不好幸運中簽的就是你！

相關簡章可以由此前往👉 傳送門

而如果你是保留 2020 參賽資格的跑友，相關訊息，將會在近日公告！如果有相關消息，小編也會在上面更新給各位跑友！

看了又看 2021 萬金石馬拉松 還沒收藏嗎？ 點這趕緊收藏賽事吧！