訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第一週

訓練營第每週的星期一到日

學員每天都有課表喔

以破個人10公里PB為目標

這週期第一週的訓練內容做為例子

週一

伸展放鬆關節與滾筒按摩肌肉的課表

用來舒緩吃課表的疲憊

週二

有氧跑40分鐘+配快檔位跑100公尺三趟

提升基礎體能與跑步效率

週三

訓練及養成跑者該提升的肌力

週四

恢復輕鬆跑20分鐘

是自由參加的 也可以選擇好好休息

週五

快檔位配速跑跑200公尺五趟

先藉由跑200公尺維持均等速度的體感

維持體感情況下 循序漸進拉長到賽事目標10公里

週六

休息日來好好放鬆身心

周日

高鐵彰化站團練有氧跑60分鐘+配快檔跑60公尺四次

教練還會要求學員寫下主課表的日誌

細分為3項

1.感覺/感受:

2.覺得自己哪邊做得不錯

3.哪邊下次可以做得更好

因為訓練營只週日一天相聚團練

教練就以寫下的跑者日誌來得知學員即時的身心狀態

也細心回覆學員遇到的疑問

例如訓練時覺得疲累 很喘 或肌肉僵硬的話

教練建議是休息先時間拉長 下次再縮短休息時間

跑步是一個跟自己身心溝通的過程

所以休息時間要以自覺準備好了再開始

當維持不住標準動作時的訓練就提升了受傷的風險

因此間隔的休息時間沒限制

都該是為了讓自己確實準備好下一趟再出發

跑步可以很有哲學的

先自我回想訓練過程的感受

並逐漸確實內化優點而成直覺必備的能力

也省思缺失及規劃改善的方式

人生好多目標想達成又何嘗不是如此

相信習慣如此吃課表鞭策自己的訓練營學員們

不僅跑步能有進步

心志也會有成長的!!