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跑步小品／寫下屬於跑步的動人故事

運動筆記 / 郭小妙

今日晨曦的美 特別不同

遠望石門水庫壯觀矗立

點上了幾盞微亮的燈

燈光照明了山路的蜿蜒

總是對跨越這條路的邊界

目標的終點又充滿期待了

一場久違的賽事

當我站在起點等待時

又是一股沸騰的心跳

握著妹子團旗

我有個遠大的使命

彷彿自己又要飆速

到那目標的頂端

豎立自己的勇敢和成功

跟著夥伴起點的鳴槍

讓我記住了自己跑步的初衷

起點跑出去 是平緩的路

順應自己的腳步

呼吸 步頻 一步步很踏實

穩穩的就很棒

話說9k開始

有些不像話的坡

加上太陽熾熱的光芒

在前方沒有界線

似乎就是一條綿延的山路

上上下下的坡

的確很虐心

無法確定眼前要花多少時間

但我的腳步沒有因此而停止

而是一路的緩跑

直到汗水淋漓盡致

16k後的下坡

讓我的步伐加快了

當馬尾呈現飄揚

當笑容更顯燦爛

我知道我離終點不遠

進終點的500m我和勇敢堅持握了雙手

此刻 拿出了妹子團旗

奔跑著 就感動了

我感受著每一個人的陪伴

一瞬間呼吸澎湃

又耀眼了一顆閃亮的心

團旗包圍了我

攝影師嘴裡唸著

妹子陪跑團

勾出了完整的大家

我帶著團旗衝線了

因為這是我的第一次

此刻 眼裡有淚

記住等待的終點

我要迎接全馬的夥伴

一起迎著團旗奔跑衝線

當我們一起讓團旗飛揚時

我知道這個感動讓心澎湃

當微笑感動整個賽道時

我知道 在石門水庫的美景裡

有團員的陪伴

有感動的初衷

它是我最愛的跑步

跑步成長的路上

我所體驗得太多太多了

但我永遠記得跑步教我的事

跑一個態度

跑一個快樂

那麼分享這首歌 最適合了

與你分享的快樂勝過獨自擁有

好友如同一扇窗

讓視野不同

好友如同一扇門

讓世界開闊

跑步是一點點的幸福

加上一點點的感動

路的腳下並不覆雜

而是我們一直

喜歡的 興趣~~

光芒

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