跑步小品／寫下屬於跑步的動人故事
今日晨曦的美 特別不同
遠望石門水庫壯觀矗立
點上了幾盞微亮的燈
燈光照明了山路的蜿蜒
總是對跨越這條路的邊界
目標的終點又充滿期待了
一場久違的賽事
當我站在起點等待時
又是一股沸騰的心跳
握著妹子團旗
我有個遠大的使命
彷彿自己又要飆速
到那目標的頂端
豎立自己的勇敢和成功
跟著夥伴起點的鳴槍
讓我記住了自己跑步的初衷
起點跑出去 是平緩的路
順應自己的腳步
呼吸 步頻 一步步很踏實
穩穩的就很棒
話說9k開始
有些不像話的坡
加上太陽熾熱的光芒
在前方沒有界線
似乎就是一條綿延的山路
上上下下的坡
的確很虐心
無法確定眼前要花多少時間
但我的腳步沒有因此而停止
而是一路的緩跑
直到汗水淋漓盡致
16k後的下坡
讓我的步伐加快了
當馬尾呈現飄揚
當笑容更顯燦爛
我知道我離終點不遠
進終點的500m我和勇敢堅持握了雙手
此刻 拿出了妹子團旗
奔跑著 就感動了
我感受著每一個人的陪伴
一瞬間呼吸澎湃
又耀眼了一顆閃亮的心
團旗包圍了我
攝影師嘴裡唸著
妹子陪跑團
勾出了完整的大家
我帶著團旗衝線了
因為這是我的第一次
此刻 眼裡有淚
記住等待的終點
我要迎接全馬的夥伴
一起迎著團旗奔跑衝線
當我們一起讓團旗飛揚時
我知道這個感動讓心澎湃
當微笑感動整個賽道時
我知道 在石門水庫的美景裡
有團員的陪伴
有感動的初衷
它是我最愛的跑步
跑步成長的路上
我所體驗得太多太多了
但我永遠記得跑步教我的事
跑一個態度
跑一個快樂
那麼分享這首歌 最適合了
與你分享的快樂勝過獨自擁有
好友如同一扇窗
讓視野不同
好友如同一扇門
讓世界開闊
跑步是一點點的幸福
加上一點點的感動
路的腳下並不覆雜
而是我們一直
喜歡的 興趣~~
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