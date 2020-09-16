旅跑記趣／金瓜石私房景點大公開 Part 1

大家好我是安迪，近期由於疫情的關係，使得國人無法出國旅遊，因此產生了許多報復性旅遊，真的是太呱張了！其中又以郊山/離島/花東，最廣為民眾喜歡的景點，今天要介紹的，就是我本人最愛的九份金瓜石私房景點，大概一個月有4~5天會去九份的我，實在是很愛這個地方，每每去探險的時候，都會有不同的收穫，可看性/獨特性/探險性極高，規劃了許多條景點路線，以下是私房景點介紹。

交通簡介

由於我是一個大眾運輸通勤者，家住新北新莊，最常搭乘的交通工具是965號公車，這班公車可從板橋/西門/北門站上車，直達瑞芳與九份金瓜石，如果有購買1280月票的跑友，也可免費搭乘，真的是太棒了。另外，也可以從忠孝復興2號出口，搭乘1062號公車(台北中崙 – 中山高 – 金瓜石)；此外，亦可搭火車到瑞芳後，出火車站左轉徒步走3分鐘，到區民廣場公車站牌搭公車上九份()。如果是自行開車的朋友，也可以停在瓜山國小旁的免費停車格，如果是停九份老街，收費大約落在50~100元不等，但通常假日都非常多車子，塞車的可能性很大。

裝備簡介

建議攜帶1500~2000cc的水、雨具、毛巾、帽子、防滑手套、防風外套、越野/登山鞋、悠遊卡/錢、簡易糧食補給、手機/相機、行動電源、常備藥物。

水螺稜 - 無言的山丘拍攝景點 (照片來源：安迪趴趴造)

路線規劃一

祈堂小巷 > 勸濟堂 > 報時山 > 天間車遺址 > 水螺稜(無言的山丘) > 黃金瀑布頂 > 黃金瀑布 > 十三層遺址 > 九份老街用餐。

首先先從彩虹階梯的祈堂小巷起登，這也是很多IG打卡的拍照點！

經過勸濟堂時，可以進廟裡參拜、補水、如廁，勸濟堂為主祀關帝君的臺灣民間信仰廟宇，為北海岸知名的關帝廟，亦是金瓜石的信仰中心。光緒26年(1900年)，奉諭旨賜號「勸濟堂」；光緒28年始於現址建廟，並於民國80年6月2日關聖帝君銅像安座完成。從勸濟堂停車場旁，可抵達報時山步道。

很簡單的小山，早期在金瓜石經營礦業時，從業人員的作息時間都必須按表操課，但在當時時鐘和手錶都是貴重品，一般人家負擔不起，所以業主便在這座山上裝設報時器，定時發出聲響報時，所以命名為「報時山」，又名「水螺山」。

可遠眺陰陽海 / 鼻頭角 / 雞籠山 / 金瓜石，視野非常的遼闊，很高CP值的景點！

遠處的山嵐看了，心情都跟著開闊起來! 好舒服啊~

緊接著從報時山下山後，左手邊就是天間車遺址(六坑斜坡索道) ，也是各大IG網美拍照的廢墟景點。拍完照片後，從天間車後方的索道直直往下走，路旁有許多鬼針草，建議穿著不易沾黏的長褲，不然可是會帶很多伴手禮回家的喔(笑)。

六坑斜坡索道興建於昭和七年，索道長317公尺、45度斜坡，為當年金瓜石礦區為因應地形設置而來輸送礦產及物資的運輸工具；後來採礦業沒落，漸漸成為了廢墟，隱沒於山林之中，後來因為一群老礦工著手除草整修，終於讓索道重見天日。

信手拈來就是一張很棒的作品 (自己說)

底部的遺跡牆面，可以感受到樹木的生命力! 往左邊直直走，即可抵達無言山丘拍攝景點處。

越過山丘，才發現白了頭，喋喋不休，時不我予的哀愁 (出自李宗盛-山丘歌詞)

後方的樹上，有著好心山友「基隆市暖曦生態健行協會」G董，用心製作的牌子，當然要合影一下 ^^

繼續往下走，就會看見黃金瀑布的上游處，接著拉繩下切，可直接一路抵達黃金瀑布。

由於金瓜石一帶有礦脈，地下水和雨水和礦物經過化學反應後水色帶有氧化後的金屬礦石顏色，使得黃金瀑布的水色略帶黃色，加上裸露的石塊也是黃色，因而得名。(維基百科)

很美麗的地質現象! 大概往下走10分鐘，就可以達黃金瀑布路旁。

壯觀的黃金瀑布，可惜夏天水量不大，拍起來比較不壯觀。緊接著一路往下走，就會經過十三層遺址。

之後就可以從水湳洞停車場公車站牌，搭乘 788 / 856 公車回到九份老街。

水湳洞公車亭旁的十字路口，也是許多網美打卡點喔! 讓你一秒到日本鎌倉江之島 (濱海公路車速快，拍照請多注意來車)

總結：請大家外出旅行時注意禮儀，勿大聲說話，尊重山林的一草一木，勿把自己帶的垃圾遺留在山上(公德心)，在網美點拍照時也請注意安全，不要為了拍美照而有受傷摔落的情況，健行時也要注意補充水份，夏天上山容易感到口渴，水寧願多帶也不要少帶，希望大家都能玩得盡興，玩得愉快喔!!! 我是安迪，咱們下回見!

※ 如果你想知道更多的景點，歡迎追蹤我的IG喔 ^^www.instagram.com/chyi826