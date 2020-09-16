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精華影輯／大腳ㄚ全國接力賽-新竹廚藝學院
假日一大早
從台灣各地來參加接力賽的菁英跑者
都聚集在台中大都會公園
準備這一次的接力賽
接力賽共8個棒次
每個人跑5.2k
但場地在公園大草皮上
所以起跑要先跑一段草地上坡
再跑到柏油路上坡
才會到達平坦的大馬路
但是沿著路線跑往第一個折返點之後
接著要跑上坡回到另一邊的折返點
再跑回起跑處
但還是要先繞一圈起跑場地
再陡坡衝回終點
因為當天好天氣
氣溫越來越熱
跑起來的難度更高
選手門雖然跑短短的5.2k
但是一起跑都是全力以赴
回到終點再全力衝刺
非常的熱血刺激的賽事
每一隊都盡心盡力的完成比賽
恭喜所有完賽的選手
感謝主辦及所有工作人員
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