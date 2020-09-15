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長跑好手以為染新冠、實罹淋巴癌 愛妻含淚獨撐陪抗病魔

香港01 / 撰文：李思詠
美國跑手Tommy Rivers Puzey患上淋巴癌，現於醫院與癌魔搏鬥（tommy_rivs Instagram）
美國跑手Tommy Rivers Puzey患上淋巴癌，現於醫院與癌魔搏鬥（tommy_rivs Instagram）

美國長跑好手Tommy Rivers Puzey沒有Nike贊助，卻穿著Nike Vaporfly NEXT%下場作賽，為了爭取佳績更不惜把跑鞋塗黑。天意弄人，他上月因為肺部不適入院，以為是COVID-19，原來是更糟糕的淋巴癌。

招牌的大鬍子，已因化療而盡數脫落。現在Tommy需要的不再是「神鞋」，是外界的支持和鼓勵。

上回說到，Tommy與其他跑手眼見對手穿上Nike Vaporfly後如有神助，奈可自身贊助商是其他品牌，他們竟然穿上一雙塗黑了的Nike下場。Tommy直言，只有「神鞋」才可助他保住爭取東京奧運馬拉松資格的機會。

可是，他上月初感到呼吸系統不適，以為不幸「中招」患上新冠肺炎，但反覆檢查後，證實患上原發性肺部結外自然殺手型T細胞淋巴癌，必須立即開始化療。

Tommy兄長Jacob七月下旬於社交網站含淚宣布壞消息，並透過GoFundMe籌募醫藥費。Tommy妻子Stephanie不時於Instagram更新丈夫病況，字裏行間，心如刀割：

「今天開始高劑量化療，他會用一生的勇氣和毅力去打這場仗。」

「看着深愛的人受苦，怎也抵銷不了這種痛。我失控痛哭，我捶枕頭發洩，我握住他冰冷的手，我忍住眼淚不對孩子坦白爸爸的情況……」

「看着儀器把他血液中的二氧化碳抽走，然後注入氧氣再輸入體內……生命是多麼脆弱，他是如此堅強……」

「我幻想我們穿越時空，返回從前在夏威夷的日子，我們星空下共舞，耳邊淺唱……只有這樣想，現實才好像不那麼殘酷……」

曾做山區挑夫邊工作邊鍛煉

在高手如雲的美國，馬拉松個人最佳時間「僅」2小時17分的Tommy，絕非頂尖選手，但他對於跑步的熱愛，卻毋庸置疑。尤其他與妻子Stephanie在哥斯達黎加生活那段日子，他眼見自己在路賽所向披靡，山賽卻屢屢輸給年長跑手，後來他知道那些年長跑手在哥斯達黎加高原為遊客做挑夫，他也加入挑夫行列，為旅客揹行李，遊走於南美高山，一邊工作一邊練體能。

有一段日子，Tommy因壓力性骨折無法比賽，當時他的太太懷着第二名女兒，他深明跑步生涯總有一天完結，於是報讀北亞利桑那大學物理治療課程，結合自身經驗，幫運動員治好傷患之餘，也為家庭帶來穩定收入。

兄長Jacob以「Renaissance Man」形容弟弟，盛讚他博學。Tommy年輕時有一個聽障好友，為助同儕學習，他特地學習手語。他有兩年曾赴罪惡天堂巴西做志願工作，因此學懂葡文；又因妻子是魁北克人，然後學會法文；女兒出世後，他更靠讀誦《哈利波特》故事，無師自通西班牙語。

醫生：若非訓練有素，早已離世

目前Tommy仍在醫院與癌魔搏鬥。這段日子，曾在賽道上瀟灑奔馳的跑手，躺在床上，身體插滿喉管，招牌大鬍子也因化療而脫掉，「有一次說他的血含氧量極低，我們在驚恐中度過那個周末」，Jacob說，醫生告訴他們，若非弟弟體格強壯，很大機會已不在人世……

GoFundMe平台目前已為Tommy籌得約55萬美元，就連Tommy定居的亞利桑那州弗拉格斯塔夫市，一家Pizza店得悉Tommy病情後，也將一日收入不扣除成本捐予Tommy。或許就如Jacob所言：「他毫不吝嗇愛，總希望身邊的人受到重視。」所以，如今身邊人都珍惜他，希望成為他夢寐以求的「神鞋」，帶領他打勝這場生命熱血戰。

延伸閱讀：

Nike NEXT%｜非Nike贊助跑手創意無限　蠱惑招盡出只為著神鞋落場

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文章授權轉載自《香港01》

淋巴 癌症

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