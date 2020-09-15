買賽事照片 參加運動筆記抽獎！

運動筆記攝影師 為您捕捉最精彩的時刻

支持您每一次的挑戰，運動筆記攝影師不分豔陽與暴雨，總在賽道上捕捉您的身影。為了這一刻，您是否也是穿得最美、最專業的戰袍上馬場呢？跑完之後全身臭摸摸的回家還要洗衣服，您知道累積的汗水、皮脂與髒污及成為細菌的溫床，因此運動筆記本檔買照片活動準備了跑者很需要的獎品給大家喔＞＞＞

2020 年 9 月 1 - 30 日 止，只要您選購任何一張運動筆記攝影師所拍攝的賽事照片（不限場次喔）即可參加抽獎，本檔活動的獎項為【SPORT WASH 汗味再見 機能運動衣物洗劑 532 ml】共三瓶，讓您運動完洗完香香的澡後還能把運動服洗得乾乾淨淨、妥妥當當！ 點我看賽事照片

活動時間

2020 年 9 月 1 - 30 日 23:59 止

活動辦法

活動時間內於運動筆記任何一本賽事相簿購買照片，即有抽獎資格。

活動結束後抽出 ３ 名得獎者， 得獎者可獲得《SPORT WASH 汗味再見 機能運動衣物洗劑 532 ml》一瓶。

獎品不得兌現或更換其它項目。

獎品介紹

活動抽獎

於活動截止日 9 月 30 日結算，10月 5 日 前由電腦隨機抽選獲獎名單，於當天以 e-mail 通知得獎者。

得獎者須於 10 月 9 日前回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄。

寄送僅限台灣本島區域。

主辦單位有權更改活動辦法及有最終解釋權。

購買流程

1. 請先至運動筆記官網：https://running.biji.co/ 於上方點選賽事相簿

2. 選擇欲購買的賽事場次相簿，加以點選

3. 在照片右上方有藍色包包：單張購買 請選 -> 馬上購買 ；多張選購 請選 -> 加入購物車

4. 依續輸入訂購相關資料及付款方式，注意填寫的 EMAIL 地址喔，照片連結會寄到該 EMAIL

5. 付款完成後，您的 EMAIL 會收到通知信，會有下載照片的連結；或您也可以在運動筆記官網登入會員＞＞點右上角大頭照進入個人會員頁＞＞點下方選單照片訂單中＞＞ 按下藍色＂下載＂鍵，就可以下載無浮水印的原始圖檔囉～

如何在個人頁找尋照片

請先進入運動筆記官網登入會員

於右上方點選個人頭像

於左側列表中，點選訂單／購買紀錄即可看見購買的照片

＊依財政部國稅局各類所得扣繳率標準（民國 99 年 12 月 22 日 修正）規定：競技競賽機會中獎獎金或給付超過新臺幣 1,000 元，須列單申報該管稽徵機關。故舉凡中獎金額或獎項年度累計總額超過 NT$1,000 元整，主辦單位將依稅法規定於年度開立扣繳憑單予活動中獎者，屆時中獎人可憑扣繳憑單之扣繳稅額抵減個人綜合所得稅。另，中獎金額或獎項價值超過 NT$ 20,000 整，依法應預扣繳 10% 稅金(非中華民國境內居住之個人，依法扣繳 20% 稅金)；得獎者需依法先繳納稅額，若未繳交稅金視同放棄得獎資格。 相關扣繳資訊，請參閱：各類所得扣繳率標準。本筆獎品單價未超過不用擔心

＊跑步活動 盡在運動筆記＊