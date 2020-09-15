補水不足、多人中暑送醫 ELLE Run with Style 路跑引發跑友不滿

週六（9/13）舉辦的「2020 ELLE Run with Style 風格路跑」引起不少跑友抱怨（圖片來源：徐拔）

號稱「史上最時尚路跑」、已經邁入第六年的「2020 ELLE Run with Style 風格路跑」於這禮拜六（9/13）火熱登場！然而，活動甫結束，卻有許多跑友紛紛表達不滿，主要是「水站嚴重不足，有多人中暑送醫」、「起跑時間晚」、「未準時開賽」等。目前，主辦賽事單位尚未有回應。

跑友們對於此次「2020 ELLE Run with Style 風格路跑」的賽事評價（來源：運動筆記賽事評分）

其中，受邀出席參加的主持人段慧林，也在個人的臉書專頁，提及發生跑友熱中暑昏倒，自己趕緊急救幫忙的事蹟。

由於疫情，許多年初的賽事延期到年中舉行，而在天氣炎熱下，該如何減少發生熱中暑的可能。《32℃警戒：小心熱傷害、中暑》提供了主辦單位一些建議：

盡量避免在高濕高溫的月份辦理馬拉松賽跑，安排比賽日期時，須查閱當地過去幾年之氣溫紀錄。

早上盡量早點開跑，以減少接近中午時未至終點的人數。

在起點、沿途及終點，須提供足夠之飲水。建議參加跑者，每15-20分鐘喝150-300cc水以補充汗液流失。比賽前後各量一次體重，汗液流失量約等於體重減輕量，若體重減輕1公斤，則需補充1000cc的水分。

保持大會控制中心、各站工作人員、救護人員的對講機或手機暢通

若主辦單位有更多的消息也會在此更新，也希望能讓「跑馬拉松」這件事變得更好！不知道大家有什麼其他看法呢？

有參賽的你，也別忘了幫 ELLE Run with Style 風格路跑 打分數喔！

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