旅跑記趣／國之北疆 東引

當過兵的男生雖然沒去過東引，但多少知道東引。

金馬獎已經是役男的噩夢，但東引絕對是籤王中的籤王。

又名救指部。反共救國軍指揮部，他跟馬祖防衛部同等級。妳就知道他的地位多重要。

最近是反共救國軍六十周年慶。當年的英姿少年，現在是遲暮的長者，值得尊敬的長者。

要到這最前線的邊陲的島嶼，交通真是遙遠，從基隆出發要190公里，一個晚上，如果冬季海象惡劣，那真的顛坡道不行。

現在方便舒適多了。從南竿座船兩個小時。

船大舒適。慢慢接近最北端的島嶼，東引。

中柱港。中流砥柱的寓意。

海上邊陲的蕭瑟搭上陰沉的天空。是一種心情。

前一陣子剛好有辦東引越野路跑。軍事粗曠與邊塞風光相互輝映，

是一種心靈獨語。

民宿老闆說: 早期缺水，駐軍阿兵哥洗熱水澡的生意是小島居民的經濟來源之一。但隨著戰務解除撤軍。到處都是荒廢的軍營。

當然不能錯過當地美食。

東引有多景點就不一一介紹。處處皆風景，俯拾皆詩意。

著名的北海坑道。

但這個已被之前某台風損害嚴重。

安東坑道。

東引地標，東引燈塔。怎麼拍都好看。

這大海，多少詩人墨客，為之駐足。不同於晴空萬里，如此陰雨綿綿的更勝得我心。

228降半旗。

在不知名的碉堡。

某位調皮的阿兵哥。

著名景點，烈女義坑。風之大難以站立。

一群原本不熟悉的遊客，此刻聚在了一起。

海景依舊，處處是遺落的心情。

東引，東引就是一個來過就深深引入心田的地方。不管天崖海角。

真心推薦，一個人也好，來訪這

最燦爛的角落。