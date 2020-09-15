賽事心得／虛擬波士頓馬拉松 MCRT的夢幻旅程

124TH Boston Marathon-Virtual experience非愛國者日舉行且虛擬的波馬!在炎熱的9/5~9/14需完成並成功上傳成績到官方APP！已報名124TH Boston Marathon成功者，即可自行加報！

這種比賽，又符合資格，怎可能錯過？跟大多數的跑者一樣，報名時靠的是衝動，面對時卻又是擔心加上後悔…(這麼熱的天氣，非賽季的狀況調整，一個人跑好無聊，根本練不夠…)

在無助的時候，只好求助跑步的大家庭MCRT，於是在七月確定報名成功後，在MCRT的群組發出了陪跑的徵求(這徵求其實也是有內心戲的):如果沒人願意怎麼辦？大家的課表怎麼辦？那週有Ironman70.3好多人要參賽怎麼辦？怎樣的距離？怎樣的配速才能大家共同參與？

在內心交戰後，我提出了每圈5K，配速4:50/K，可騎腳踏車的Pacer徵求在MCRT的群組中，也開始了我的BostonMarathon-MCRT Experiecne的夢幻旅程！

賽前一週，MCRT先公佈了我當天的波馬路線圖及各棒的Pacer規劃，看這張圖，我就知道大家非常用心的在幫我規劃這次的活動(漂亮的路線圖、各棒Pacers的規劃、補給，甚至還有Pacer版跟Scott版的路線路線圖…)

我心中對大家所用心設計的各棒Pacer們，其是也是有另一番註解的:第一棒:高速列車+可能遲到外掛車第二棒:DWD專車第三棒:板橋專車第四棒:DWD二號車第五棒:一切不言中專車第六棒:Attack不敢放棄專車第七棒:感動末班車

選手版VS Pacer版的路線圖

賽前最後一次團練，我收到了小明為我準備的號碼布，口罩，跟腳上帥帥的晶片以及大家滿滿的祝福.

4:30起跑，4:00不到，華江橋下已經有華哥，小明跟志源…在等著我(還有3:30專車接送我的一姐)，這段時間最有創意的除了有麥克風跟賽前音樂外，就是看到小明很認真的跑去熱身，這是什麼情況，怎麼小明比我還認真?!於是我也只好跟著去熱身(本想耍癈的).

4:30準時起跑為了還原波馬傳統，賽前特地的穿了我2017參加第一次121th波馬的外套留下紀念，也很感動Alan真的難得起的大早來參與陪跑(Alan週一已經先全程的陪完3位跑者跑完了虛擬波馬)

第一棒(高速列車+沒遲到破5000PB的外掛車+神人Alan)，壓在4:40~4:50中間穩定起跑，但是過了3K後，主角變成了摳董，因為沒遲到的列車，如果用規劃的配速完5K，應該就會破他的5000PB(24:06()，果不其然，隨著他的喘氣愈來愈大，也伴隨著破PB愈來愈近;到了快5K，我們叫他自己開出去，就這樣，Pacer自己獨走的破了他自己的5000PB:23:46.

第一棒:小明+Alan＋摳董+Eric

第二棒(DWD專車+Max教練+大迫宏)，穩定的來到了第二棒，配速不變，意外的加入了受傷沒完全好的教練及我第一個破3的神人好友大迫宏，由於沒人要破PB，因此氣氛也開始變的認真了起來(看RZ穿夾腳拖就知道)在專注且謹慎中，我完成了第12K.

第二棒俊帥+大迫宏+RZ+Max教練

第三棒(板橋專車+Eric+Alan+大迫宏)賽前小偉便告知，如果這棒他被我玩壞了，我要負責任，所以這一棒的目標就是堅持不超速，因此一路跟著Alan的配速穩定向前行，途中，以愛護小偉為終旨，在光毅不知不覺中破了5000PB下完成了第18K.(小偉沒壞，我的胸部反而有些微磨傷，因此脫下了上衣不禮貌的繼續跑)

第三棒Alan+Kevin+小偉+光毅+Eric+大地

第四棒(DWD二號車+Max教練+華哥)隨著溫度升高開始變得艱難，在信武的配速之下，有點超車，我們也排出了最佳配速的隊型，看我們的隊武雄莊威武，當下覺得自己跟大家都是馬場上的明星.(這一棒，華哥也破了5000PB)

第四棒華哥+志源+帥俊+信武+貴格+Max教練

第五棒(一切不言中專車+頑跑快樂列車+Alan)來到了30K，能不能過，是一場全馬成績的關鍵，由二位我生命中非常重要的人陪我撐過這一段，意義非凡;一姐堅持波馬選手的配速由她決定，再加上頑跑的好友們都參與這一棒，所以前500公尺可以說是用妞妞配速(頑跑最小的團員)歡樂的開始了重要的第五棒.(這一棒，Andy也輕鬆的破了5000PB).

第五棒一切不言中

頑跑+Alan一切都在不言中

第六棒(Attack不敢放棄專車+大騰)小明一直是督促我成長及給我最堅強後盾(可不只只是相片喔)的跑友，由他來陪我撐過最痛苦的第六棒，應該是我心中最期待的人選；一路上，一直在自己的心中喊Attack，也不敢降速(怕被小明罵)，這一棒，天氣又更熱了，也不敢喊要回家(怕被小明罵)，也由於當天沒有帶鹽碇所以跑起來特別的忐忑，就在此時，溫暖的大地在跑完第四棒後，回家拿了鹽碇及咖啡碇即時給我了重要的補給，並一路拿著水讓我降溫，結果，這棒反而是均速最快的一棒.(很抱歉沒讓小明破5000PB)

第六棒 小明+大騰+帥俊+頑跑車隊

第七棒-1(感動末班車+Alan+信武+頑跑車隊+河濱裘德洛-帥達)

快跑完第六棒時，原本告訴前導車，最後一棒可不可以大家一起輕鬆跑，我其實不在意成績，想跟大家完成最後的一棒;結果，除了董哥，沒人理我，信武還找了一位2:43的神人來陪我跑!這是什麼狀況!跟我想像的不一樣，也就只好跟著Max教練的節奏跑下去”用自己的節奏””不用刻意的降速”結果，才不到3K，我就熱到快不行了，就在想放棄當下，Max教練加速衝到”新莊慢跑”的補給站要了一瓶水，如甘霖般的讓我重回賽道，也謝謝河濱裘德洛帥達陪我跑一段.

第七棒貴格+信武+華哥+Max教練+Alan

第七棒帥達+2:43高手+Max教練+Alan

第七棒-2(偽斯理男子學院+MCRT+頑跑)終於來到了最後1公里，佩靜教練騎著小摺出現，我想這情況必有意義，果不然，一姐拿著Run Scott Run的旗子在我面前出現，緊接著是令人忘卻疲累的偽斯理的尖叫隧道，令人驚豔.感動與震撼，但是真心親不下去，就這樣跟著這群兄弟們快樂的跑到由頑跑好友們為我拉起的個人空前也一定絕後的波馬終點線.

別以為就這樣結束了，接下來，還有華哥幫我準備的高級香檳，夢想著自己是馬拉松界的F1勝利者，開了香檳，還快樂的淋在頭上，說不出的興奮(眼睛也好痛).

完賽時間:3:19:58 均速4:43，我的第四屆波馬，也會是我跑馬生涯中最開心，最有意義的一場馬拉松.滿滿的感謝

謝謝MCRT的兄弟姐妹們(謝謝叫練的細心策劃)

謝謝頑跑的大家

謝謝Alan跟大迫宏的情義相挺，謝謝美花跟坤芳帶來甜在心的補給跟現場加油

謝謝小新，師達，豐哥跟新莊慢跑的好友們特別感謝小明的設計，帥照跟破費.志源的超過100K奔波攝影拍照

RZ跟安琪拉的尖叫隧道設計規劃

摳董，光毅，華哥，Andy的Pacer破5000PB.