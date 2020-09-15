跑步小品／夢想不被年齡限制 13歲也可以跑出一片天！
2020外澳越野即將逼進.....我的腳卻受了傷
為了能順利完賽 每個禮拜都到醫院報到 打針 做震波，光治療費就花了快一萬。
比賽前 每天的固定課表 4分速5公里 在加兩個800間歇。
這場比賽總長度是19公里 爬升1200公尺 屬於中高難度的越野賽事。
自己預定的目標是3個半小時，很多人都覺得這麼小 跑這麼硬的賽事對身體不好..其實啊，只要比賽前的訓練量都有達到 對身體是不會有啥影響的。
當天比賽會場真的人山人海～一看就知道前20是無緣了！
比賽裝備也是非常輕便的越野包 只帶水 沒帶補給很多人覺得我瘋了！
比賽就這樣開始....前4公里的狀況都不是很好..一直到6公里以後配速才穩定下來，一路上 看到一堆人棄賽 自己當然有這個念頭 但還是沒有實現🤣腦袋很清楚的告訴我，我必須完賽 不管時間 我就是要完賽！
這個決心幫我撐到了13公里
折返的路上 真的不是人可以走的 短短2公里 就爬升500公尺...我一邊走一邊抽筋 一邊走一邊抽筋 抽到腳快爛掉了..
一直走一直走...怎麼還沒到！看了一下手錶.淦 為什麼還有1公里啊啊啊啊啊啊。
走走走 又走了半小時 呼..終於到平地了。
因為腳抽筋的關係 最後4公里我就慢慢的把它走完..畢竟還是身體重要啊！
又走了將近半小時
眼前突然出現一座廟
還有一座發亮的拱門
終於到了...終於到了
我成功了
雖然花了4個小時
越野真的讓我快樂...讓我脫離城市 來到山上玩耍..那是一種說不出的自由！
我是賴柏諺！我會繼續跑下去..直到我拿到4大極地總冠軍！
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