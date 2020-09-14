賽事心得／妹子陪跑團團結日0912~0913

疫情關係上半年延期的賽事，讓跑者開學日提前到來。

隨著賽事逐漸嶄開，諸多感動隨之而來。

0912

1. 九三榮耀石門路跑。

神速女詩人，妙姊半馬分五，共跑彬哥全馬衝線，令人感動的時刻。

期待妙姊的專文。

玉米哥分二，感覺就是很輕鬆，太強大了。

2. 感謝路協佛心辦的10K 簡易路跑，還送特製衣保袋。

第一天在至善公園。

路協攝影大哥說，這妹子陪跑團好。但沒有妹子?

妹子去比賽了。XD

3. 太平山雲端路跑。

風景如畫，他日必再造訪。

Andy哥總五，超強，請收下我的膝蓋。

0913

南中北連線。

1. 南霸天愛河隨跑。

2. 最速女教授，台中中四組團練。

輕輕鬆鬆18 K。中部的朋友你們好啊。

3. 路協第二梯： 大稻埕。

今日天氣涼爽，參加者比昨天多很多。

再次感謝路協志工們。

遇到昨天的攝影大哥說，這個妹子團好，昨天沒有妹子，今天有妹子。而且還是很多妹子。XD

感謝大哥賜照。

這畫面太美了。

4. 線上波馬，福和河濱。

魁哥，象總，黃老師等。

魁哥象總的'跑步不要聽' 有聲串流很推薦。

Apple Podcasts

https://podcasts.apple.com/podcast/id1530709615

Sportify

https://open.spotify.com/show/3N0vzJxAAiKVlWaL9TqsuZ

5. 其他各地連線。

涼爽的天氣給了跑者美好的一天。

當然在配上美食就是完美句點。

爆汗後的舒暢加上滿滿的美食，妳說是不是美麗的一天呢？