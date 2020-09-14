統一發票盃路跑活動臺中場 9千人參與響應愛心公益

統一發票盃路跑臺中場九千人盛大開跑

由財政部與臺灣中小企業銀行股份有限公司共同主辦，中區國稅局承辦的109年統一發票盃路跑活動（臺中場），於今（9/13）日上午在臺中高美濕地盛大開跑，全程4公里，沿著壯觀的風車大道，欣賞享譽國際的濕地美景，吸引9千名民眾熱情參與。

本次活動在財政部政務次長莊翠雲、臺灣企銀董事長黃博怡、臺中市副市長黃國榮、臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司主任秘書王國瑛等人熱情帶領下鳴槍起跑，同時匯聚9千位民眾愛心，募集268,168張發票，由財政部莊次長及臺灣企銀黃董事長共同代表捐贈予「財團法人天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖家啟智中心」、「臺中市山海屯國際生命線協會」、「社團法人台灣福氣社區關懷協會」、「社團法人彰化縣愛鄰社會福利協會」、「社團法人南投縣康復之友協會」、「財團法人雲林縣雲萱基金會」等6家中部地區社福團體，一方面藉由發票的募集發揮愛心落實公益，另一方面宣導民眾消費索取發票的正確觀念。

財政部政務次長莊翠雲(左四)及臺灣企銀董事長黃博怡(右四)一起啟動捐贈發票儀式

財政部中區國稅局表示，財政部統一發票盃路跑活動一直廣受民眾歡迎，舉辦路跑活動不僅可提倡全民運動風氣，並可藉募集發票幫助社福團體，更重要的是呼籲民眾，購物消費一定要索取統一發票。

臺中著名景點高美濕地風車大道舉辦路跑

此外，為加強推廣雲端發票，現場不僅協助民眾下載財政部統一發票兌獎APP及行動支付APP，也結合知名商家，提供「行動支付最速Pay活動」，只要行動支付10元並以載具儲存雲端發票，就可購得超值飲品及點心，讓民眾在現場體驗行動支付結合雲端發票帶來的便利性，落實節能環保愛地球的理念。現場也有「振興消費掃好康」活動，民眾掃碼即可獲得商家優惠折扣券，藉由人潮帶動區域消費，以提振經濟。

行動支付最速Pay活動深獲民眾喜愛

統一發票盃路跑活動（臺中場）之後，緊接著登場的是10月18日在高雄文化中心舉行的高雄場路跑活動，詳情請至活動官網 http://www.2020mofrun.com 查詢，也歡迎民眾踴躍參與，讓這份愛心繼續傳遞。

鳴槍貴賓財政部政務次長莊翠雲(左二)、臺灣企銀董事長黃博怡(左一)、臺中市副市長黃國榮(右二)、臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司主任秘書王國瑛(右一)