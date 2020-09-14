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帶小比為愛而行 環島第九天

運動筆記 / 陳嘉齡

今天應該是我這輩子最難忘的一天，因為早上起床後去外面集合，發現外面滿滿的都是人，快嚇死我了。

謝謝雙連跑團的朋友們，那麼支持我的活動，我很感動。

接下來就是拍照了，我這個人形立牌就這樣子被拉來拉去，這邊拍拍，那邊拍拍，然後就這樣子不知不覺拍到8點半，我心想今天要騎一百多公里，不能再這樣子混下去了。

今天來陪騎，陪跑的朋友很多，有團長，信偉，蜘蛛人，吳大哥，小韋，還有通慢的羅總，敏嘉哥，美人魚，瓊華，張大哥，貓哥，貓嫂還有很多叫不出名字的朋友（原諒我腦容量實在太小）

也謝謝蜘蛛人和團長特地帶名產送我，真的很感謝你們。

廢話不多說，我們就出發了，因為今天陪跑的人很多，我騎車的時候，根本不敢開電，就怕大家跟不上來。

沿路雙連跑團的跑友們，還準備了豐盛補給，因為人數太多，一群人都聚集在一起，不知道的人可能會以為楊梅到湖口在辦什麼活動（掩面）

一路上小韋一直用四分速跟著，我跟他邊跑邊聊，就這樣子跑了快20K。另一組神人吳大哥他們跑的比我騎車還快（請收下我的膝蓋，嚇死寶寶我了）

好不容易到達湖口，大家開心的拍完照，然後各自解散，非常謝謝大家撥空來陪跑，真的很感恩您們啊！

接下來是往新竹的方向前進，車子漸漸變多，但人數也變少了，我心裡不禁喘了口氣，壓力也沒那麼大了，但是因為有人報錯路，所以我也走錯路了，害喬治在另一頭一直等我，真的很不好意思，害你擔誤時間。

到了隧道之後，因為車多，我開始開電騎車，而小韋他們也離我們越來越遠，我們就一路到了香山濕地，到香山濕地休息時，小韋和吳大哥他們也到了，那天他們總共跑了32公里，太嚇人了。

吃完米台目之後，我們就開始趕路，要把三太子送到白沙屯作客，因為由於楊梅到台中這段路線的跑友太熱情，真的導致行程嚴重延誤。😓😓😓😓

所以，三太子去白沙屯拱天宮時也有些耽誤，希望神明可以原諒我們的不敬。🙏🙏🙏

謝謝幫騎的金杉，你居然在沒有開電助力還能騎下去超猛的，到休息的地方看到你整個臉都發白，我一直大笑，我明明有幫你開電啊💪💪💪🏃‍♂️🏃‍♀️

經過大家吃完好吃的牛肉麵，討論了之後我們覺得今天應該沒辦法到台中，所以大家當下決定到苑裡就直接開車到台中，到達苑裡時，發哥也帶著他們的家人到了，大家開心的拍照聊天，接著大家就解散直奔台中住宿飯店。

到達飯店之後，方大哥帶著大嫂，來看比比，也帶衣服給比比，但他好像不領情🤔

戴大哥也特地前來，要帶我們去吃飯，因為跟明原哥約好了，所以就婉拒了他，在這裡謝謝戴大哥幫我們提供住宿，讓大家可以好好的休息，真的很感謝您。

晚上當然又是酒促時間，大家好久不見，也就七嘴八舌的聊了起來，謝謝你們特地前來吃飯，看到你們我真的很開心。

吃完飯後，我們就回到飯店，結束很難忘的一天。

#2020小比為愛而行第九天

#謝謝雙連跑團陪跑陪騎

#謝謝幫騎的金杉

#謝謝司月特

#謝謝通慢羅總

#謝謝瓊華張大哥陪騎

#謝謝美人魚和書芬的私補

#謝謝阿良和雅惠姐

#謝謝我們家的小幫手

喬治

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