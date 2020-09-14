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旅跑記趣／遺忘的邊陲 東莒

運動筆記 / ChenLe Wang

在一個初春料寒的三月走訪馬祖的離島，一個遺忘邊陲 東莒。

為什麼特別想寫東莒，他的名氣並沒有東引響亮。但她有一孤寂的美感，深深的印在我的心裡。

我發現其實美景是可以穿越時空，連結到妳心裡，忘了時間，忘了空間。她始終在那裡。

沒有爭執，沒有紛擾，只有平靜。

三月遊客稀少，天氣濕冷。 一個小時的船程就可到達。業者奮力地招攬客人，司機兼導遊兩個多小時就能走完全程。

首先先到東莒燈塔，她是英國人蓋的燈塔。一對同行英國情侶，就像是他鄉遇故知的喜悅，興奮地衝向前去。

旁邊還有相伴的兩座古式砲台。

每個離道都有大砲連，但氣質都迥然不同。

現役的南竿八吋砲，英氣逼人。

而東莒的裡的早已荒廢。但猶如一位曾經叱衩戰場的老將軍，如今孤寂者默默持續地守護這塊土地。

曾經輝煌，英姿依舊。

在望前走的瞭望台。視野極佳，海天一色。

無法言語。

分享一個小故事。搭船下的旅客其實不多。

就有一位自己在小雨中地上泥濘的山路瑀瑀而行。導遊好心問是否搭一下便車。這男子猶豫了一下婉拒了。

後來導遊說，有時就會有當年在此當兵的男生，幾年後再回來看看的。也許是想重拾當年的心情，或是想放下當年的糾結。只有在外島當過兵的才能了解。

碉堡依然堅實，井然肅立。

不知當年在此的阿兵哥是甚麼樣的心情？

當年見山不是山，見海不是海的少年時是否依然？

碉堡內是視野，猶如看海的日子。

碉堡內的場景，象徵著一個時代的結束。

和平何期艱難。對立容易對話難，受苦的始終是天下蒼生。

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社區內的日常，標誌者那個時代的氛圍。

現在的福正可愛童趣多了。

景色依舊，在無人的沙灘上，一切是如此的溫柔和諧。

景色蒼涼的依然如昔，猶如電影場景。

一切一切恰到好處，沒有違和感。

永遠看不完海景，起伏的道路是這麼的恰當。

地貌是一種記憶，記住那個時代，那群人們。

不知為什麼會有一台突兀電子琴？也許只想唱出心中歌曲吧。

信手走完這遺世的島嶼，可許這輩子不會再有機會踏上這裡，但她卻深深地印在我心裡。

妳是不是心中也有個一樣的人呢，也許不會再相見，但始終環繞妳心？

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