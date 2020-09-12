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賽事資訊／膨風路跑揪團跑起來 客家美食吞進肚裡！

運動筆記 / 鄭小新

北埔鄉首場路跑賽事 膨風路跑登場！膨風名字的由來

本活動取其「膨風」之意，可不是里程數隨便加碼膨風欸，是希望藉由舉辦路跑活動，廣邀各位好友深入客庄認識新竹北埔在地特有茶文化，好客北埔將以三大系列特色及各種在地名產款待您！而北埔知名的膨風茶因茶葉受小綠葉蟬侵蝕，茶葉會分泌出但其濃郁的蜜果香意外獲得高價收購，地方人士斥為「膨風」（吹牛之意），也有別名是東方美人茶。

北埔鄉長莊明增邀請跑友來北埔一日跑旅（照片來源：新竹縣政府）

膨風路跑是北埔鄉首度舉辦的路跑賽事，鄉長莊明增是背後推手。希望將北埔的特色文化、美食、美景分享給遊客！賽事與台灣永續觀光領導品牌「島內散步」及台灣觀光地方創生協會合作，串連地方社區、導覽老師、店家等團體，共同規劃路線，讓跑友在比賽後透過體驗、導覽和小旅行來認識北埔，深刻感受客庄熱情的款待，度過美好的週末假期。

膨風路跑的賽事特色（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

一、跑者好康

1、提供精美賽事紀念衫

賽事紀念衫可依照個人喜好挑選款式，輕鬆的圓領衫或是舒爽的背心任君挑選，材質親膚涼感具有反光條更大大增加夜跑安全性。另外親子共跑另有童裝選擇，小朋友不需再穿著鬆垮垮的衣服囉！讓各位跑友們穿著舒適的紀念衫參與活動拍照上傳打卡！此外，更特別的是三人以上團報還可為您加印專屬團名，平時一塊跑步的朋友們缺跑團服嗎？各位想好隊名了嗎？趕緊相約來報名北埔膨風路跑吧。

賽事紀念背心亮眼吸睛（圖片來源：高沅）

圓領衫或背心可依需求選擇（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

2、全台獨家手燒木藝完賽獎牌

揮別一成不變的金屬獎牌，北埔膨風路跑特別為您準備手燒木藝特色獎牌，完賽後並可由在地藝術家幫您題字寫上完賽時間/名次(免費)，另外還可請在地藝術家為您作畫(此服務需自費)，為您量身打造專屬您榮譽完賽紀念。

（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

想收藏獨一無二的獎牌來就對了（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

3、MIZUNO 雙針織毛巾

專屬辛苦跑完 12K/21K 的您！

運動毛巾實體照（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

二、北埔鄉民熱情的款待

有去過田中馬嗎？知道熱情程度？這次膨風路跑賽道途經北埔老街，賽事將號召北埔居民全體動員，預計組成數十組的加油團，攜帶鍋碗瓢盆在路邊為您加油，給您滿滿的北埔熱情啦～

熱情的鄉親準備好了等你來挑戰（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

村長勇腳試跑膨風路跑路線（圖片來源：高沅）

賽道途經北埔老街，來到北埔老街最不容錯過的是道地的客家美食，也因為濃濃的客家風情，除了美食外還有不少特色店家以及古蹟，賽事結合在地店家為您提供美食、運動用品兌換券，完賽後即可就近使用，運動、美食、旅遊、購物一次滿足！

北埔老街（圖片來源：高沅）

優質在地配速員

北埔膨風路跑特別舉辦配速員徵選活動，向新竹地區在地跑者徵招配速員，開設訓練專班並舉辦多次路線試跑活動，以最穩定且舒適的配速內容，帶領跑者穩定共跑北埔優美路線。

配速員團練試跑（圖片來源：高沅）

三、新竹、北埔、綠世界！！通通都來綠世界遊玩吧

本次活動的起終點就是新竹、北埔、綠世界！活動當日憑號碼布就能免費暢遊北埔綠世界生態農場，綠世界是以動植物的自然生態，結合休閒育樂的國際級大規模生態農場，佔地七十多公頃，大草皮上與可愛羊駝互動、還有精彩的鵜鶘餵食秀、金剛鸚鵡算數學，非常適合親子同遊。光是報名費就能讓您值回票價，更適合攜家帶眷一起來遊玩，但是路跑賽事名額有限，要報名要趕快喔！

鵜鶘餵食秀（圖片來源：綠世界）

綠世界全票 380 元，號碼布記得收好來暢遊（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

路線跑遍北埔景點、用腳步感受在地文化

路線跑遍北埔 9 座村莊、途經浪漫台三線、全台古蹟密度最高的老街：北埔老街，短短 200 公尺就有 7 座古蹟包含一級古蹟金廣福公館、姜阿新洋樓、鄧南光影像紀念館等黃金水鄉美名的金牌農村南埔社區，1845 建造的百年水車，亦可在田園間享受窯烤麵包或是來個悠哉手做甜點下午茶，四季都能欣賞成群蝴蝶翩翩起舞的南外社區，另外可別忘了著名的北埔冷泉及壩堤瀑布，其中每年的 4~5 月更是賞螢火蟲的熱門景點喔！一日旅跑就是這麼簡單！

姜阿新洋宅（圖片來源：高沅）

北埔美食補給站，跑友沿路吃免驚

結合在地店家為您提供美食，大會提供豐富的在地特產為跑者補充能量，平均每 2~3 公里即有一處補給站，光北埔老街就 6~7 攤，我可以不要離開老街嗎 （誤～)，有招牌的膨風茶、擂茶、柿餅、月光餅、客家米食、客家鹹豬肉、桶柑露、桶柑餅...等等，讓你吃滿跑滿！

客家美食菜包、桶柑餅、番薯芋仔餅都是特色補給（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

柿餅、粄條、擂茶補給好彭湃阿（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

嶄新的賽事，受夠了無聊且冗長的河濱？這裡有別於一般城市賽道，空氣清新有小溪有山景，還有冷泉！盡情享受北埔風情！

北埔冷泉（圖片來源：高沅）

賽事路線 三種距離任你選

賽事分 4K/ 12K/ 21K 長度任君挑選，起終點皆於綠世界生態農場，4K 賽事適合無任何年齡限制適合親子共跑，12K 相當適合初次參與路跑的您，至於熱愛路跑的您，21K 的半馬組等著您來報名。全路線返程皆穿越北埔老街，享受星光大道般的在地居民熱烈加油。空氣清新、有小溪、有山景還有滿谷的蝴蝶，賽事補給吃得到北埔特色名產，有吃有喝又有得玩！

賽道路線，半馬組至北埔冷泉折返（圖片來源：2020北埔膨風路跑

路線說明（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

百分橋

想每次考試都考一百分？可別錯過12K/21K途經的南埔大橋，象徵事事圓滿的紅色百分橋，因造型獨特側邊像是老師在考卷上打的100分，值得拍照打卡留念。

百分橋（圖片來源：高沅）

南外社區

半馬路線途經南外社區，因近年來在農委會水保局輔導下，社區生態保育良好，社區內廣植蝴蝶喜愛的蜜源植物，復育蝴蝶廊道，打造蝴蝶生態池、橋等，台灣蝴蝶有300多種，社區常見就約有100種，邀您一塊來體驗與蝶共跑的樂趣，試跑員都說讚！

南外社區（圖片來源：高沅）

北埔冷泉

半馬組直至北埔冷泉折返，北埔冷泉是罕見的碳酸與硫礦共生泉，因此泉水呈淡黃色且帶有鹹味，可別以為水不乾淨唷！免費的戲水勝地，完賽後到冷泉泡泡腳好愜意！夏天水溫約15度，冬天約10度，絕對讓你通體舒暢。

北埔冷泉（圖片來源：高沅）

跑旅新竹北埔

北埔山地與丘陵錯綜且河川密布，致使景色多元再加上濃濃的客家風情，造就社區間多元發展各具特色。山間具有眾多的露營地及五指山登山步道，溯溪漆彈豐富行程玩不完。

北埔美食除老街上的眾多知名客家小吃以外，尚有許多田園親子DIY餐廳可供選擇，窯烤披薩、麵包、田園咖啡廳也是應有盡有。 還有許多季節限定的美景，如入秋後的落羽松、4~6月的賞螢季，北埔各種面貌等著您來一一發掘！

六塘落羽松美景（圖片來源：北埔六塘石柿餅-落羽松）

選手完賽禮

主辦單位為了讓跑友滿載而歸，完賽禮還有在地特產讓跑友帶回家，依組別送 1寶、3寶、5寶！為了多吃幾個菜包，21K 我直接報下去！

滿滿客家人情味的北埔五寶（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

餐劵跟體育用品劵不用抽直接送啦（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

完賽喝東方美人茶好享受（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

貼心交通接駁

為了方便跑友參加賽事，大會提供交通接駁共有四條路線，分別為新埔關西線、湖口線、新竹線、竹南線，來回票價100元，陪同參賽的家屬也可加購。

圖為新埔關西線，更多接駁車詳細路線請點我（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

2020 北埔膨風路跑報名資訊

活動日期：109 年 11 月 14 日（星期六）06:00

活動會場：新竹縣北埔鄉綠世界

報名時間：109 年 8 月 8 日（六）起至 10 月 11 日（日）止或額滿截止。

網路報名：網路報名可選擇個人報名 / 團體報名（2 人以上）。

現場報名：膨風路跑合作店家，現場報名與領取物資。

竹北：人人運動生活館，新竹縣竹北市新泰路 118 號（現場報名 9/30 截止）

竹東：沃夫創意，新竹縣竹東鎮康寧街 74 號（竹東分局旁）（現場報名 9/30 截止）

活動網站：https://baoming.irunner.com.tw/beipurun2020

名額有限，快揪團跑起來（圖片來源：2020北埔膨風路跑）

責任編輯：哈卡

圖片來源：2020北埔膨風路跑

以上文章由 2020 北埔膨風路跑 贊助刊出。

＊路跑賽事 盡在運動筆記＊

鵜鶘 田中馬

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