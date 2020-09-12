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路跑圖輯／王者降臨之田中馬

運動筆記 / ChenLe Wang

田中馬拉松本來是是跑界嘉年華，今年又恰巧適逢三鐵世界冠軍來訪。已不僅是跑界，而是全台為之瘋狂。從供不更求的宮帽，到爆紅的順澤宮。

源起就是這張照片。

(結果去年排宮帽，今年排口罩。XD)

這結合宗教，運動，傳奇遙遠國度的故事，瞬間引爆大家的熱情。

好了，進入正題。

幸運的抽中，在跑着的世界，就是平日有扶老太太過街。考驗人品的時候。@@

田中的前一天剛好請到Gustay 來到順澤宮還願。本來他說是今年日本奧運順便來，還好是去年有來，今年是哪裡都去不了。老天冥冥中有保佑了一下。

場面有多大，看一下。

老的少的，站著背著的。堪稱2019 最大傳奇。

陣仗高規格，還有前導車。

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晚上有著名的田中選手之夜。暖風徐徐，樂團賣力演出，有種熱鬧中又帶著遺世特別感覺。

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當天上午飯店特別貼心準備了餐點。老實說， 吃太多不太能跑，是看得比吃得多。

這就是著名田中的場景。

一點都不誇張

田中，今天，妳是全台的主角。

清晨的街道比白天還熱鬧。

出發前還遇到同事。這機率也太低了。出發時Gustay 還來加油。

補給就不用提了，最著名的龍蝦。

彰化鄉親的熱情沒話說，真是全員出動。但就是天氣太熱，最後3K 跟障礙賽一樣。XD

有多熱，看這太陽就知道。

巧遇Cosplay社團。有人知道這些角色是?

遇到一位帥氣的美國美眉，大方合影。

遇到汶神，全馬分二。

等到女總頒獎時，發現剛剛的美女是女總一。XD

女總二是比薩妹。

真美的畫面。不是我獨厚女總，實在是要趕車回去Check out 換洗趕火車了。

回程的路上，近中午了，熱的跟烤箱一樣。全馬的還在跑。真是辛苦了。

回員林的火車上竟然還遇到大學同學。只能說人生沒有很扯，只有更扯。

2020 田中馬拉松，妳準備好了嗎?

田中馬

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