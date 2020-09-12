賽事心得／石門水庫接力馬拉松 70歲的跑跑阿嬤

大部份的人都喜歡贏，沒有人會喜歡輸，尤其是參加競賽，不會一開始就想到會輸，想的應該是如何獲得最好的成績，爭取最好的名次。然而，去年10月的大阪in台灣的石門水庫接力馬拉松，卻讓我對輸贏有了新的定義！

(一場馬拉松接力賽，徹底改變我對輸贏的看法)

青春無敵94愛跑團

相較於許多跑團組成有大神級人物或菁英跑者，這卻是一個還在推廣跑步的社團，怎麼說呢？因為加入社團的伙伴很多都只是剛接觸跑步而已，甚至有一些人已是中年的大叔及大姐，其中有一位還是70歲的阿嬷(我都稱呼她為Linda媽媽)；許多人離開了學校或當兵以後，就把跑步列為拒絕往來户。因此，為了推廣跑步，讓大家更關注自己的健康，才成立了這個社團。也因此我把社團取名為＂青春無敵94愛跑團＂，無非是希望透過跑步，讓大家長保青春活力。

(速度不是我們追求的重點/北田練跑)

美好事情的發生從參與開始，目標六小時

當有人把馬拉松接力賽的訊息丟在社團群組中，立刻引起大家熱烈的討論，許多人都興致勃勃想報名參加。雖然每一棒只跑4.1公里，然而，因為有坡度相對有挑戰性，加上又是接力比賽，深怕個人跑的太慢而影響了團隊成績，因此始終湊不齊10個人，怎麼辦？

令人驚訝的是，Linda媽媽在女兒及詠心姐的鼓勵下想要報名參加，說真的，當時的我有些掙扎，考量Linda媽媽已經70歲而且還有膝蓋退化問題，再加上賽道並不是平地，我著實擔心要是受傷了可不得了。但是看到一位老人家的渴望，最後決定以不受傷為原則，不能跑就用快走也可以。也因為有了Linda媽媽的參與，70歲了都還願意挑戰自己，激勵了其他人，於是一支平均45歲的'超強隊伍'誔生了！

(在我們心中，跑跑阿嬤是最強的第四棒)

先來聽聽，跑跑阿嬤的故事

會稱呼她Linda媽媽，是因為她是我朋友Linda的媽媽。剛認識時，你會被她銳利的眼神及氣勢所震懾，但是相處久了，這位長者其實是外表剛毅内心卻很柔軟的不服輸阿嬷，而且背後還有著一段令人動容的故事。

Linda媽媽的先生是一位少校飛官，42年前在一次駕駛觀測機執行飛行任務時，不幸因公殉職。那時新婚不到一年，Linda媽媽腹中正懷著女兒(六個月)。突如其來的巨變並没有將這位女士打倒，反而毅然決然的獨立撫養女兒長大。她努力扛起家計，後來還自己創業，最遠到南非經商做生意，為了就是給女兒最好的生活，一路母兼父職、日以繼夜的打拼，也因此，年輕時就把身體給搞壞了，多種病痛加上關節退化，好在這些年慢慢調養才有了大幅的改善。另外，為了健康及體態，Linda媽媽從2018年開始走路運動，2019年則慢慢小跑起來，很難想像以前連爬樓梯都有困難，現在居然可以跟我們一樣在賽道上奔跑。

(跑跑阿嬤說：人生總要熱血一次，不試怎會知道自己能或不能)

第四棒起跑，第十棒陪跑

當天一大早出發時還飄著細雨，抵達會場時雨已停歇，山色水景濔漫著秋意，涼風吹拂令人心曠神怡，多幸運，老天爺給了我們一個好天氣。我們早早就在起跑點(也是終點)集合完畢，大家都非常興奮，因為這是很多人的第一次，對我來說，彷彿回到學生時代參加大隊接力的場景，令人熱血激昂。

(一大早我們就先來起跑點就定位，卡好座位)

槍聲響起。。。

我們派出的第一棒由腳力最強的智祥大哥上陣，坡度最長也是距離最遠的一棒(6.1公里)。隨著一棒接著一棒，大家也開始緊張了起來，由於剛下過雨，加上又有坡度，為了安全起見以及讓Linda放心，我決定全程陪跑，並且對跑跑阿嬤說：我們有的是時間，你只管慢慢跑，好好享受比賽吧！結果，跑跑阿嬤沒有聽話，居然只花了41分38秒就跑回終點，而且全程沒有停下來。當跑進終點的那一刻，全場驚呼尖叫，如果當時你也在現場，絕對會被那一幕畫面所感動，大家一起見證了跑跑阿嬤人生的第一場路跑！

(有坡度，跑跑阿嬤只花了41分38秒，484很厲害)

馬拉松不是超越別人，是超越自己

出乎意料的，最後我們以4小時50分完賽，比原先預定的6小時目標快了70分鐘，拿到第42名的好成績。雖然無法和其他隊伍相比，但這一個馬拉松接力賽卻讓我領悟到，競賽不只是為了赢過別人，更重要的是超越自己。跑跑阿嬤超越了自己，我和其他伙伴也受到跑跑阿嬷的激勵，也都超越了自己設定的目標。謝謝所有的伙伴，靠著大家一起通力合作，我們完成了一場特別有意義的馬拉松，我想等我老的時候肯定可以拿來說嘴一下。

(最終以450完賽，比得到第一名還要高興)

(馬拉松接力賽，讓我領悟到比名次更重要的事)

跑步，人生七十才開始

如今，跑跑阿嬤已把跑步當成了生活中不可缺少的一部份，而且進化成2.0，每一週練跑3~4次，5公里是基本公里數，有時候不跑個8公里還很難滿足她運動的慾望。在今年4月還成立了一個名為”老娘跑起來”的粉絲專業，隨時紀錄她每天運動的美好。另外，跑跑阿嬤也給自己訂了一個新目標，短期內將挑戰人生第一個10公里路跑。

看到這裡，你是否也蠢蠢欲動呢？

(人生七十才開始，跑跑阿嬤驗證了這句話)

後記

不管你是因為什麼原因而開始跑步，只要喜歡，就會以自己想做的方式一直做下去。希望我到70歲也能夠和跑跑阿嬤一樣，依然熱血、青春的奔跑著！

#康手的跑步日常 #青春無敵94愛跑團