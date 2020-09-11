賽事心得／菊島馬拉松 風之國度

第一次注意到菊島馬是2018台北馬expo。對她的獎牌特別喜歡。

繼2019年初的金們馬拉松後，對離島馬拉松開始安排。但前一周長榮，後一周田中實在是有點遲疑。

但為了心中的一個特別的想念。獨自報名了這場風之國度，破風馬拉松。

一早從松山搭機，天氣甚是陰涼。

不到一小時就到了，這一片一望無際的風景特別心曠神怡。

當然到當地先肝糖超補美食。

很厲害必嘗的燒餅。

漁港麵店

沿路上看到加油看板。

其實澎湖是特別心痛的地方，十幾年間都不願意再回到這裡。

也許是心底的想念，或是時過境遷的召喚。

獨自慢步着沙灘，望著這寧靜大海。除了天國外，這是最接近的地方。

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晚上剛好遇到火花節最後一天，非常熱鬧，人群吹著海風，慵懶著聽著音樂。忘掉煩惱，忘記一切。讓這一切靜止，沒有結束。

連狗狗都慵懶著值勤着。

竟然走著走著就遇到同事。太神奇了，這是夢嗎? 於是留下了這奇幻般合影。

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一早搭車到西嶼砲台。竟又遇到另一個同事。

看到雄偉的砲台，訴說著澎湖戰略地位的重要。

休憩片刻後，準備出發。大會準備熱鬧的開場活動。

做自己的破風手，逆風而行，妳準備好了嗎？

沿途風景秀麗，不同於本島，澎湖有著海天一色的孤懸美景。

風吹撫妳的秀髮，景滲進妳的心裏，妳打開心門感受了嗎？

逆風而行雖艱難，但心是堅定的。

尤其是最後的跨海大橋，近十級陣風與自然的撞擊，其實是她熱切的擁抱。

中途美食就不介紹了。澎派無比。

在終點後遇到一位亮麗的女警，鼓起勇氣與其合照。值勤中的她遲疑了一下，轉頭請示旁邊大叔長官。

有花邊大盤帽那種，肯定是領導級的。

我慌張的吞了一下口水，心想糟糕要又被打槍了。XD

結果長官帶著微笑，不發一語的接過我的手機。留下美麗與野獸的畫面。^^

感激貼心的領導。

後來有朋友提醒我，她是兩線一的警官，你是找死不想活了。XD

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回到主場看著偶像的頒獎。

雷理莎不但是代言人還拿下女總一。當然不能錯過這次機會，跟女神合影。

女神就是大方，就是親切，就是可愛。

女神就是女神，任何角度皆美。

主辦單位有提供200元園遊眷。真是大方有佛心。

賽後隨意漫步。

離島有一特色，處處皆有許多安靜的角落，可讓妳心中駐足品味。

有美景，有故事，有景點。

不同世代的妳都可尋覓到適合自己心情的位置。一樣無私的撫慰妳的心。

對我來說，經過十幾年之後，再度踏上這裡。

心中依然再尋覓，

但逐漸了解到，那些你無法改變的事，時間也無法告訴你答案。