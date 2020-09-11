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賽事心得／渣打馬拉松 疫情前最後的浪漫

運動筆記 / ChenLe Wang
當然不能錯過的~美女的笑容讓我融化了。^^
當然不能錯過的~美女的笑容讓我融化了。^^

對跑著來說，2020 真是戲劇的一年。

隨著疫情的發展，金門馬，國道馬，萬金石陸續取消，跑友一陣哀號。

海外馬也無一倖免。結果年初的紮打馬就變成上半年最後一次大型賽事。

隨著最近明年報名的開始，重溫一下當天的感動。

剛好有機會得到特別名額，可以在特別區域準備。早餐之豐盛令人祚舌。聽說是文華酒店餐點，銀行業就是有錢。

不過我無福享用。淚

特別的是有專屬廁所。這很重要。

專屬寄物車。

起跑前場面盛大。渣打馬是很多人的年度目標賽事，天氣涼爽，為破PB而來。個個磨拳嚓掌。

鳴槍前的等待，這一刻大家心中都與自己的小宇宙對話。

出發了，不求快，穩定配速照著自己的tempo。

最後緊跟著1:50 列車。

最後終於順利破PB。這幾個月的訓練有了成果，心中激動不已。

回到帳棚，準備大吃犒賞自己。

疑，好像都還沒人。

這個粥太消魂了。

後來發現這邊高官很多。

巧遇科技部長，陳良基老師。

甜點當然不能放過。

這太豐盛了。好想全部打包回家。

帶著破PB的喜悅跟美麗的心情，繼續這美好的一天。

萬金石

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