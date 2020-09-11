賽事心得／渣打馬拉松 疫情前最後的浪漫
對跑著來說，2020 真是戲劇的一年。
隨著疫情的發展，金門馬，國道馬，萬金石陸續取消，跑友一陣哀號。
海外馬也無一倖免。結果年初的紮打馬就變成上半年最後一次大型賽事。
隨著最近明年報名的開始，重溫一下當天的感動。
剛好有機會得到特別名額，可以在特別區域準備。早餐之豐盛令人祚舌。聽說是文華酒店餐點，銀行業就是有錢。
不過我無福享用。淚
特別的是有專屬廁所。這很重要。
專屬寄物車。
起跑前場面盛大。渣打馬是很多人的年度目標賽事，天氣涼爽，為破PB而來。個個磨拳嚓掌。
鳴槍前的等待，這一刻大家心中都與自己的小宇宙對話。
出發了，不求快，穩定配速照著自己的tempo。
最後緊跟著1:50 列車。
最後終於順利破PB。這幾個月的訓練有了成果，心中激動不已。
回到帳棚，準備大吃犒賞自己。
疑，好像都還沒人。
這個粥太消魂了。
後來發現這邊高官很多。
巧遇科技部長，陳良基老師。
甜點當然不能放過。
這太豐盛了。好想全部打包回家。
帶著破PB的喜悅跟美麗的心情，繼續這美好的一天。
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