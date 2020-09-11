2020彰化馬拉松嘉年華 線上路跑報名到9/30
2020彰化馬拉松嘉年華線上路跑-報名到9/30日 大家一起來參加
https://baoming.irunner.com.tw/RUNBOT2020
早上從彰化火車站出發
先到後站的忠權3D彩繪
再往扇形車站
再跑往孔廟
接著到美術館
再上八卦山大佛
再往天空步道
天空步道距離蠻長的
接到美學館之後
下山往台1線前進
經過鄭成功廟
前往花壇-大村
到達圓林的圓林園生態公園
就是六大跑團員林獅子盃跑團的路線
再往警察故事館
接著到達社頭織足藏樂館
社頭織足盃的路線
再往田中抵達田中馬拉松的路線
接著先往二水老街
抵達二水馬拉松的路線
中午太熱休息一下再出發
經過二水老街,二水車站
再到二八水水公園之後
跑回田中
前往-北斗-埤頭-二林
到二林就到達伯立歐蕎麥路跑的路線
黑夜中再往鹿港前進
經過芳苑-福興-抵達鹿港馬拉松的路線
穿過鹿港老街到鹿港天后宮
最後終於回到彰化車站
全程距離約110-120K
時間花費17小時多
彰化太大還是有很多景點抵達不了
但是因為在彰化地區跑
線上活動的RP加倍
非常的棒
大家一起來參加
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