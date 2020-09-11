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2020彰化馬拉松嘉年華 線上路跑報名到9/30

運動筆記 / Jack Kox

2020彰化馬拉松嘉年華線上路跑-報名到9/30日 大家一起來參加

https://baoming.irunner.com.tw/RUNBOT2020

早上從彰化火車站出發

先到後站的忠權3D彩繪

再往扇形車站

再跑往孔廟

接著到美術館

再上八卦山大佛

再往天空步道

天空步道距離蠻長的

接到美學館之後

下山往台1線前進

經過鄭成功廟

前往花壇-大村

到達圓林的圓林園生態公園

就是六大跑團員林獅子盃跑團的路線

再往警察故事館

接著到達社頭織足藏樂館

社頭織足盃的路線

再往田中抵達田中馬拉松的路線

接著先往二水老街

抵達二水馬拉松的路線

中午太熱休息一下再出發

經過二水老街,二水車站

再到二八水水公園之後

跑回田中

前往-北斗-埤頭-二林

到二林就到達伯立歐蕎麥路跑的路線

黑夜中再往鹿港前進

經過芳苑-福興-抵達鹿港馬拉松的路線

穿過鹿港老街到鹿港天后宮

最後終於回到彰化車站

全程距離約110-120K

時間花費17小時多

彰化太大還是有很多景點抵達不了

但是因為在彰化地區跑

線上活動的RP加倍

非常的棒

大家一起來參加

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傑克IG https://pse.is/GCUTC

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