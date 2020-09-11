2020彰化馬拉松嘉年華 線上路跑報名到9/30

友善不友善 其實都不重要，別跟XX一樣就好。有時候你總會被冷眼看待，或被人說東嫌西，但這就是人性這就是自由所帶來的好處與壞處。有些人可能會被這些人擊倒，不能說（酸民）有錯，但也不能說被（酸民）擊敗的人

2020-09-09 09:48