短跑的人生哲學 陳傑：珍惜每一分每一秒！

陳傑擔任 2020 台北馬拉松的活動大使（右）（圖片來源：台北市政府體育局）

對於「跨欄王子」陳傑，想必大家都不陌生，但短距離這個項目，可能對許多動輒半馬、全馬的跑友來說，是一項未知的領域。

這次因應「國民體育日」，邀請了國民體育日代言人、同時也是 2020 台北馬拉松的代言人陳傑來到我們的【筆記會客室】，一同來聊聊跑步人生！

（圖片來源：Charles Sports）

Ｑ：今年是您首次擔任國民體育日的代言人，有認識到什麼有趣的新事物嗎？

以前不太了解「國民體育日」，這次藉由這個機會更瞭解這個節日，而這次我覺得比較特別的是，拍攝宣導廣告的時候，因為這是第一次跟藝人（LULU 黃路梓茵）合作。

她的個性很活潑，我們的個性是截然不同。可能是生活環境上的差異，導演說什麼我就做什麼，而在她的身上，能夠激發不同的火花、想法與創意，這是很特別的體驗！

陳傑與 Lulu 黃路梓茵擔任今年「國民體育日」大使（截圖自 i運動isports）

Ｑ：受疫情影響，今年田徑訓練、備戰週期全亂，年底的全國田徑錦標賽將會是田徑「解封」後台灣第一場達標賽，在訓練備戰上有做出什麼樣的調整嗎？

綜觀這幾年自己的狀況，跟教練討論後，覺得目前主要著重於加強「速度」。以前自己比較偏向耐力型，在速度上仍有發展空間，希望可以達到一個平衡，有耐力也有速度。

關於 100 公尺、200 公尺項目，之後還是會跑，像在 10 月初的城市盃（新北城市盃全國田徑公開賽）可能會以 200 公尺作為測試，不過全田賽仍會著重在四百欄的部分。

Ｑ：在過去受訪影片中，曾提到自己設定運動生涯高峰在大概29、30歲，並把2020東京奧運當作最後一場。這次碰到疫情延到2021年，在年齡增加與成績壓力下，您的心態如何調整應對？

其實我的心態上沒有太大的改變，像去年還可以創下生涯最佳的成績，對我來說，給予了滿大的信心。我發覺自己還有很多可以進步的空間、可以找尋更多訓練的方法；面對比賽的壓力，心態上還可以去做改變。

所以隨著年紀增長，反而越來越開心，因為發現有很多不同東西等著我去嘗試，去突破自己極限，並讓自己進步，所以目前年齡對我來說，還不算是壓力。

以前年紀比較小的時候，教練說什麼就做什麼，現在長大了，看見了更多的事情，像是國際上的賽事、其他國家怎麼訓練等，而現在網路發達，有很多的資訊，在台灣也有很多與田徑相關的人士，可以與運動員結合，有更多的資訊可以來跟教練做討論，也期待可以一起做出更多的突破！

年齡並非壓力，隨著年紀增長，陳傑反而發現自己更多的可能性（圖片來源：Charles Sports）

Ｑ：這次對於2021東京奧運有什麼期許？有期望打破「400 公尺跨欄紀錄保持人」陳天文的紀錄嗎？

期許嗎？應該會比之前兩屆來得好（笑），至於要突破到什麼程度，就是盡力！

紀錄，是每個人都想要去挑戰的，包括我的紀錄，別人也想去挑戰，這是很好的事情。但是我覺得更重要的是，該怎麼樣去超越自己。

Ｑ：在奧運之後，人生上有什麼規劃嗎？如田徑生涯、職涯發展、家庭等各方面？

我現在的身份是台灣體育運動大學的老師，目前借調到國訓中心培訓。選手退役之後，我的夢想是出國去學習，想了解國外的訓練，能幫選手專業化做到什麼樣的程度，因此在我的職業生涯中，還有很多要學習的，同時，希望可以學習得更完整，然後帶回台灣教導更多年輕學子。

陳傑的夢想是出國學習，並將所學回饋給莘莘學子（圖片來源：Charles Sports）

至於家庭方面，當然就是成家立業...... （所以目前方便透露...？） 現在還沒啦，目前是以成績為努力，我說之後啦！

Ｑ：在田徑短跑這個項目中，對你的做人處事，或是人生的看法有什麼影響嗎？

其實我覺得影響最大的還是在高中的時候，教練會說，田徑運動就是「現實」，我個人也覺得比較實際一點，一分耕耘一分收穫，你在田徑場上所有的努力，都是你自己的。

它給你一種要腳踏實地的感覺，這在生活方面對我也有很大的影響，讓我比較不會想去做那種一步登天，或是妄想天上掉下來禮物的事情，而是老老實實地訓練，去做我該做的事情。

Ｑ：在你的心中有什麼信念或是激勵自己的話嗎？

像是跑完，或是訓練上不如意的時候，我都會告訴自己「不要急」，因為我自己的個性比較急，所以會告訴自己把節奏放慢下來，這只是一場比賽，這次比不好我們就回去檢討，下一場比賽重新調整。

不是一直去怪罪自己，怎麼會跑輸了、怎麼沒有維持住第一名的位置？只有好好檢討出問題，下一場比賽才會更進步。

Ｑ：這次也是您第二次擔任台北馬拉松的代言人，對於短跑出身的你來說，長距離的馬拉松是一個什麼樣的項目？認為需要什麼特質，與短跑有什麼相同或不同之處？

有時候，我也是會跑到中、長距離，在高中跑中長距離時，就有滿多跟自己對話的時間，在跑的過程中，時間是很慢地在流動，呼吸是很喘的，跑著跑著，然後不知不覺就到了終點。

如果是馬拉松，以生理來說，紅肌要佔的比例比較多啦！而跟短跑相比有什麼不同之處，當然就是「時間」！要連續跑兩個多小時，我到現在還不敢去想像（笑）

短跑的話，就要更把握、更珍惜每一分每一秒，在上場前就要做好各種心理準備，因為槍一響，起跑的反應時間就要馬上做出來，你沒有時間去想，所有動作都是來自於平常訓練的反射動作，而距離拉越長的話，還有一些距離跟時間可以去做調配，不過馬拉松也要面對不同環境，隨機去做應變。

短跑，沒辦法好好享受比賽的氛圍跟感覺，因為槍響大概一分鐘內就結束了，但時間拉比較長的比賽，可能有夠多時間去享受比賽的感覺吧！

Ｑ：好奇您在跑短跑的時候，腦中會想什麼嗎？

其實沒有時間想，想了也會分心。像以前高中在跑的時候，同學會去幫忙加油，每次我跑完回去，他們問我有聽到他們喊的很大聲嗎，我都會說沒有啊！但回頭看影片時，才發現真的很大聲，所以比賽是要很專注的。

現在要起跑之前，如果聽到旁邊工作人員講話的聲音時，那就代表自己沒有到很專注，要趕快把自己拉回來，專注於比賽。

跑短跑的時候，什麼也不想，才是最進入狀況的時候（圖片來源：Charles Sports）

Ｑ：之前曾說過會把跑全馬列入人生清單之一，所以之後會想要跑全馬嗎？

可以先從半馬開始，因為這跟我訓練生活是完全不一樣的，必須要做好平常的訓練。雖然現在是運動員的身份，但目前身體上特質不是馬拉松項目所需要的，所以現在去跑會比較吃力，當然以後會想要去嘗試。

Ｑ：那您有打算把初馬獻給哪一場嗎？還是會獻給台北馬呢？

如果可以的話，當然是獻給台北馬。因為比較多人，所以如果用走的比較不會被看到（笑）比較多人，可以比較好跟著其他的配速員啦！

Ｑ：最後，對於運動風氣與產業，有什麼樣的期許嗎？

我覺得現在的運動風氣比以往更好、也更多元，現在又設置那麼多運動中心和場館，在路上隨時隨地都看見有人在慢跑，真的很棒！

跑步可以跟自己對話，可以更認識自己，有時候在生活上怎麼樣都想不通的事情，可能去運動一下，慢跑、散步，那個問題就可以慢慢被解決了！

最後，也鼓勵大家任何時候都可以做運動，最要的是讓身體更健康，當然，身材也是會變好！

其實，不管是珍惜每分每秒、腳踏實地，還是不斷追求突破，這是跑步，也是人生。不論你喜歡跑長、跑短、跑快、跑慢，只要在呼吸、在喘氣，那就是活著。

最後，謝謝陳傑的受訪，這次的【筆記會客室】到此結束，我們下次再見！

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